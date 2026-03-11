onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Burç Yorumuna Göre 12 Mart Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 12 Mart Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 12 Mart Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 12 Mart Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 12 Mart Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün eğitim hayatındaki projelerde 'Ben buradayım!' deme zamanı! Ay'ın Oğlak burcundaki yolculuğu, sana yarım kalan ödevlerini tamamlama konusunda inanılmaz bir odaklanma gücü armağan ediyor. Bugün üstlerinle ya da hocalarınla yapacağın görüşmelerde, proje sunumlarında sergileyeceğin kendinden emin duruş, başarı yolundaki ilk tuğlaları atmanı sağlayabilir.

Bir yandan da aklındaki güçlü fikirleri nasıl değerlendireceğini düşünmelisin. Bilgi birikimi ve yatırımlarını nasıl değerlendirebileceğine odaklanmak, sana güven verecek. Ayrıca, kendini geliştirmen için bir kursa yazılmak ya da bir sertifika programına ödeme yapmak gibi harcamalar da gündeminde olabilir. Ancak bu yatırımlar seni uluslararası başarılara ve akademik kariyer yönlendirebilir. İşte bu fırsatı kaçırmamalısın! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün tam bir bahar temizliği rüzgarı esiyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin senden sakladığı minik bir sırrı veya bir ihmalini yakalaman an meselesi... Bu durum ise aranızda bir dürüstlük sınavı başlatabilir. Dikkatli ol, galiba ayrılık çanları çalıyor. Tabii eğer bekarsan, hiç beklemediğin bir anda eski sevgilinden gelecek bir 'Özledim' mesajı kafanı karıştırabilir. Ancak buna kanmamalısın, zira bu bahar temizliğinde geçmişe de veda etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça hareketli ve dolu dolu bir gün olacak. Kariyerinde ilerlemeye yönelik güçlü bir istek uyanacak içinde ve bu istek, seni somut adımlar atmaya itecek. Finansal güvenceni sağlama arzun da bu noktada tavan yapacak. Bu nedenle, ek gelir elde etme yollarını araştırmak veya maaşına zam talep etmek gibi konuları gündeme getirebilirsin.

Para yönetimi konusunda bugün oldukça şanslısın. Uzun zamandır beklediğin bir alacağının tahsil edilmesi veya beklenmedik bir indirimle karşılaşman, gününü neşelendirebilir. Bize soracak olursan, Ay'ın Oğlak burcunda konumlandığı bugünü yatırım ve girişimler için değerlendirmelisin. Gözünü dört aç ve fırsatları değerlendir. Bugün attığın adımlar sayesinde geleceğini güvence altına alabilirsin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugünün anahtar kelimesi sadakat olacak. Eğer uzun süreli bir ilişkin varsa, bugün partnerinle geleceğe dair ciddi ve hatta evlilikle ilgili konuşmalar yapabilirsin. İkinizin de aynı yöne baktığını görmek, içindeki tüm şüpheleri silecek. Ancak kalbin boş ise bugün biraz riskli olabilir. Zira, çevrendeki bir arkadaşının sana olan ilgisinin aslında göründüğü kadar masum olmadığını fark edebilirsin ve bu durum seni biraz üzebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zihinsel kapasiten doruk noktasına ulaşıyor. İşte bu durum, özellikle eğitim hayatında bir adım öne çıkmak için bir fırsat olacak. Sınavlara hazırlanırken ya da bir sunum yaparken, kendini kolayca göstereceksin. Görüşmelerdeki duruşun, bilgi birikimin ve tavrın aşarıyı yakalamanı sağlayacak. Tam da bu noktada birden fazla projeyi eş zamanlı olarak yönetmek isteyebilirsin.

Hızla çalışan zihnini, odak noktanı dağıtarak bolca başarı için kullanabilirsin. Tabii bunun için bir öncelik planı yapmalı ve düzen oluşturmalısın. Aynı anda pek çok şeyi başarabilecek enerjiye sahip olsan da acele etmemeli ve tüm detayları iki kez kontrol etmelisin. Ayrıca, bugün mantığını duygularının önüne geçirmeli, daha kararlı ve kendinden emin olmalısın. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün adeta bir fırtına öncesi sessizlik hakim. Eğer bir ilişkin varsa, monotonluk nedeniyle partnerine karşı biraz kaprisli davranabilirsin. Ancak dikkatli olmalısın, Ay'ın gölgesi altındayken küçük kıvılcımlar büyük yangınlara dönüşebilir. Zira, kader ağlarını örüyor... Ve şimdi ya aşkınız bu rüzgarı atlatacak ya da bu gemi batacak! Acele kararlar verme, iyi düşün. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün iş dünyasında içgüdülerin sana rehberlik edecek. Bu dönemde, akıl ve kalbin arasında bir çatışma yaşarsan, kalbini dinlemek daha doğru bir seçim olabilir. Bu, belki de potansiyel bir hatalı adımdan dönmeni sağlayabilir. Kariyer hayatında önemli bir yere sahip olan üst düzey yöneticilerle arandaki etkileşimlerinin de önemi bugün artıyor. Artık daha nazik ama kesin bir dil kullanman gerekebilir. 

Bir de geçmişten kalan borç ya da unutulmuş faturalar var! Tüm bunlar özellikle gün ortasında moralini bozabilir. Ancak bu durum, harcamalarını yeniden değerlendirmen için bir fırsata da dönüşebilir. Mali düzenini yeniden oluşturmak ve geleceğini güvence altına almak için harekete geçmenin tam zamanı. Hadi göster kendini! 

Peki ya aşk? Romantik yaşamında ise bugün kalbinde derin bir acı veya ayrılığın etkileri gündemde olabilir. Geçmişte seni derinden yaralamış bir kişiden gelecek bir haber, yaralarının tamamen iyileştiğini düşündüğün bir anda yeniden acımasına sebebiyet verebilir. İşte bu, geçmişle tamamen barışıp ileriye bakman için son fırsat olabilir. Tam da bu noktada iyi düşünmeli, aşktan beklediğin bu mu bir karar vermelisin. Kalbin kadar aklının da sesini dinle, kalbindeki sızıyı mutlulukla geçirebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kariyer merdivenlerinde hızla ilerlemek için gereken enerjiye fazlasıyla sahipsin. İş yerinde liderlik yeteneklerini sergileyebileceğin bir gün olacak. Tıkanan işlerin önünü açacak durumu kurtarıp yönetimi eline alacaksın. Üstelik bu başarı, sadece çevrenden takdir toplamanı sağlamayacak, aynı zamanda yeni bir sorumluluk ya da beklediğin zam haberinin de kapısını aralayacak. 

Öte yandan bu akşam saatlerinde alacağın bir iş haberi, kariyerindeki bir düğümün çözülmesini de sağlayabilir. Maddi ve manevi anlamda kıymetli bir rahatlama yaşamak üzeresin. Hem takdir gördüğün ve tatmin olduğun bir iş yapmaya başlayacak hem de maddi anlamda ödüllendirileceksin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün tutku ve tehlike bir arada. Eğer uzun süredir devam eden bir ilişkin varsa, bugün partnerinin sadakatini sorgulayacağın garip bir tesadüf yaşayabilirsin. Ancak dikkatli olmalısın, zira gördüğün her şey gerçek olmayabilir ve bu şüphe tohumu bir kere kalbine düşünce, işleri yoluna sokmak düşündüğünden çok daha zor olabilir. Belki de kalbindeki tutkuyu ve aklındaki şüpheyi dengelemelisin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün enerjin tavan yapmış durumda! Elbette ki bu enerjiyi işlerini en ince detayına kadar planlamak ve mükemmeliyetçi bir yaklaşımla ele almak için kullanacaksın. Böylece kariyerinde, uzun süredir emek verdiğin bir projenin sonuçlarını görmeye başlayacaksın. Titizliğin ve dikkatli gözlemlerin sayesinde, belki de başkalarının gözünden kaçan bir hatayı fark edip her şeyi yoluna koyabilirsin.

Bugün özellikle de bütçe planlama ve yatırım süreçlerinde detaylı bir şekilde hesaplama yapmak sana bir kâr getirecektir. Şimdi dikkatini topla, iş ortamında büyük bir bütçe açığını fark edebilir ve yeni bir düzen inşa edebilirsin. Maddi kayıpların önüne geçmek ise seni iş dünyasında gözle görünür bir noktaya getirebilir. Düzenin senden sorulduğunu ve başarıyı kucaklayacak güçte olduğun anlaşılabilir, bu sayede! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün kalbin biraz hızlı atacak. Ama bu sefer aşkın heyecanı korkuyla karışabilir... Eğer bir ilişkin varsa, partnerlerinin aslında hiç bilmediğin bir yönünü keşfedebilirsin. Ve bu da hayal kırıklığına neden olabilir. Elbette ona yeniden aşık da olabilirsin. Dikkatli ol, aşk hayatında dengeler değişmek üzere! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün hayatın iki temel alanı olan iş ve özel yaşam arasında dengeyi kurmakta biraz zorlanabilirsin. Ancak endişelenme çünkü gökyüzü sana kariyerinde paha biçilmez bir yetenek olan diplomasiyi armağan ediyor. İş yerinde karşılaştığın bir anlaşmazlıkta, adeta bir barış elçisi gibi arabulucu rolünü üstlenebilir ve her iki tarafı da memnun edecek bir çözüm yolu bulabilirsin.

Öte yandan iş hayatında odaklanma sorunları yaşasan da grup çalışmalarında bu eksikliği kapatabilirsin. Ortaklık gerektiren işlerde ise şansın açık, fikir alışverişlerinin sana kazanç sağlayacağı bir gün olacak. Yeni bir vizyon edinmene yardımcı olacak bir mentör ile de tanışabilirsin bugün! Yaratıcı zihnini, aklını ve diplomatik yeteneklerini kullan! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün bir peri masalı yaşanabilir ya da tam tersi, gerçekler yüzüne bir tokat gibi çarpabilir... Eğer bir ilişkin varsa, bugün partnerinle gelecek planları yaparken ne kadar farklı dünyalarda olduğunuzu fark edip bir yol ayrımına gelebilirsiniz. Ayrılığın soğuk rüzgarları esse de bu senin özgürleşmen için gereken bir adım olabilir. Kalbinin sesini dinle ve huzurlu aşkın yolunu bul! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün kariyer hayatında dikkatli ve planlı olmalısın. Stratejik ve kurnaz hamlelerinle rakiplerini satranç tahtasında mat edebilirsin! Böylece projelerini kimseye fark ettirmeden başarıya ulaştırabilirsin. Tam da bu yüzden, yüzeysel adımlar yerine, her detayın peşine düşeceksin. Bu hırsın, otorite figürleri tarafından hem takdir edilecek hem de biraz tedirginlikle karşılanacaktır.

Öte yandan bugün, cüzdanını ilgilendiren birtakım gelişmeler de yaşanabilir. Ortaklaşa gelirler, beklediğin bir miras veya vergi gibi konular gündeme gelebilir. Beklediğin bir paranın gelişi biraz gecikmiş olabilir ama bu durum senin yeni bir finansal plan yapmana vesile olacak. Maddi anlamda güçlenmeye hazır ol, bugün cebin bayram edecek gibi görünüyor. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün tam bir tutku fırtınası kopuyor. Eğer bir ilişkin varsa, kıskançlık krizleri ve derin sorgulamalar bugünü biraz zorlaştırabilir. Partnerine olan güvenini sorgularken aslında kendi içindeki boşluklarla yüzleşebilirsin. Bir ihanet şüphesi bugün zihnini kemirebilir ama kanıtların olmadan hareket etmemelisin. Belki biraz da kendini sorgulayabilirsin... Güvenmediğin partnerin mi, kendin misin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün kariyerinde yeni ufuklara yelken açmak için can atıyorsun ve bugün karşına çıkacak bir teklif, hayatını tamamen değiştirebilir. Belki de bambaşka bir şehirde, belki de hiç bilmediğin bir ülkede yeni bir hayata adım atacaksın. Akademik kariyer peşindeysen, tezin veya projelerinle ilgili çok önemli bir onay alabilirsin. Bu onay, belki de hayalini kurduğun bir başarıyı elde etmene yardımcı olacak. 

Finansal konularda ise bugün iyimser bir tutum içinde olmalısın. Ancak bu iyimserlik seni gereksiz harcamalara sürüklememeli. İş yerinde yeni bir teknolojiye geçiş veya çalışma sisteminin güncellenmesi gibi konulara yatırım yapmayı tercih etmelisin. Parayı geleceğine yatırım için kullanmak senin için en doğru seçim olacaktır. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün mesafeler ve özlemler gündemde olacak. Eğer bir ilişkin varsa, aranızdaki fiziksel veya duygusal mesafeyi kapatmak için romantik bir jest yapman gerekebilir. Belki 'seni seviyorum' demek, tüm sorunları çözebilir. Öte yandan eğer bekarsan bugün, yolculuk sırasında tanışacağın biriyle aşkı bulma ihtimalin var. Kalbini en güzel ve sıcak duygulara aç! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay'ın burcunda ilerlediği bugün, kariyerinde adeta bir dağ gibi sağlam ve sarsılmaz bir duruş sergiliyorsun. Sorumlulukların belki de daha önce hiç olmadığı kadar artıyor ancak endişelenme! Disiplinli ve çalışkan yapın sayesinde tüm bu zorlukların üstesinden geleceksin. Tabii bu sayede daha önemli görevler de üstlenebilirsin. 

Ancak bugün, her zamankinden daha tedbirli ve akılcı hareket etmelisin. Yatırımlarını gözden geçirmeli, geleceğini garanti altına alacak stratejik hamleler yapmalısın. Bugün atacağın her imza, kuracağın her iş bağlantısı uzun vadede sana çok büyük kârlar getirecek. Yani, bu yoğun tempo içerisinde güçlenmeye hazır ol! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün adeta bir dönüm noktası. Uzun süredir devam eden bir ilişkin varsa, aranızdaki soğukluk bugün yerini derin bir tutkuya bırakabilir. Partnerinin sana hazırladığı sürpriz karşısında tüm gardını düşürebilirsin. Tabii kalbin kırıksa, nihai bir kopuş günü de olabilir bugün! Artık seni beslemeyen o eski aşkı tamamen kalbinden söküp atacak o gücü kendinde bulacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün iş hayatında yaratıcı ve yenilikçi düşüncelerinle tüm dikkatleri üzerine çekeceksin. Herkesin geleneksel yolları tercih ettiği bir projede, sen 'neden farklı bir yol denemiyoruz?' diyerek işleri daha verimli bir hale getirebilirsin. Kariyerinde teknoloji, yazılım veya sosyal medya bağlantılı alanlardan gelecek olumlu haberler, moralini yükseltecek. 

Finansal olarak ise belki de hiç beklemediğin bir yerden, eski bir borçtan ya da bir çekilişten gelecek olan ekstra bir gelir, seni şaşırtabilir. Ancak bugün, büyük riskler almak yerine, teknolojik bir yatırıma yönelmeyi düşünebilirsin. İş yerinde bir haksızlıkla karşılaşırsan, arkadaşını savunmak için adım atabilirsin. Tabii bunu yaparken kendi konumunu riske atmamaya özen göster. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, dostluktan aşka dönüşen bir hikaye seni bekliyor... Yakın bir arkadaşının sana olan bakışlarındaki değişimi fark ettiğinde, ilk başta biraz endişelenebilirsin. Ama eğer bir ilişkin varsa, partnerinin seni kısıtlamaya çalışması, içindeki isyancı ruhu harekete geçirebilir ve bu durum, geceyi ayrı evlerde veya odalarda geçirmenize neden olabilir. Bu fırtınanın dinmesi için biraz zamana ihtiyaç olduğunu ise unutma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için oldukça özel bir gün olacak. Çünkü Güneş, sana enerjisini ve ışığını göndererek burcunda parlıyor. Bu enerji ile hayallerini gerçeğe dönüştürmek için gereken somut desteği, kariyerinde bulacağın bir fırsatta karşına çıkacak. Eğer yaratıcı bir işteysen, bu enerjiyi ilham olarak kullanabilir ve bugün adeta bir sanatçı gibi çalışabilirsin. Belki de bir eser yaratacak, belki de kaleme alacağın bir yazı ile büyük beğeni toplayacaksın. 

Ancak iş yerinde, kulaklarına çalınan dedikodulara da dikkat etmelisin. Bu tür konuşmalara kulak asmamalı ve profesyonel duruşunu koruyarak işine odaklanmalısın. Öte yandan bugün, iş yerinde alacağın bir prim veya ek ödeme, borçlarını kapatman için de sana yardımcı olacaktır. Bu şansı iyi değerlendir, hayatın her anlamda güzelleşebilir! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, adeta bir'mistik bağ veya ruh eşi enerjisi hakim olacak. Eğer bekar bir Balık burcuysan, rüyalarında gördüğün o kişiyle bugün belki de bir kütüphanede ya da huzurlu bir kafede karşılaşabilirsin. Bu karşılaşma, hayatının akışını tamamen değiştirebilir. Ama eğer ilişkin varsa, partnerinin sana olan sevgisini kanıtlamak için yapacağı büyük bir fedakarlıkla karşılaşabilirsin. Bu durum karşısında duygusal anlamda çok etkilenebilir ve gözyaşlarını tutamayabilirsin. Ancak unutma ki bazen aşırı sevgi de insanı boğabilir. Bu yüzden birbirinize gereken alanı tanımayı ihmal etme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın