Günlük Burç Yorumuna Göre 12 Mart Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün eğitim hayatındaki projelerde 'Ben buradayım!' deme zamanı! Ay'ın Oğlak burcundaki yolculuğu, sana yarım kalan ödevlerini tamamlama konusunda inanılmaz bir odaklanma gücü armağan ediyor. Bugün üstlerinle ya da hocalarınla yapacağın görüşmelerde, proje sunumlarında sergileyeceğin kendinden emin duruş, başarı yolundaki ilk tuğlaları atmanı sağlayabilir.

Bir yandan da aklındaki güçlü fikirleri nasıl değerlendireceğini düşünmelisin. Bilgi birikimi ve yatırımlarını nasıl değerlendirebileceğine odaklanmak, sana güven verecek. Ayrıca, kendini geliştirmen için bir kursa yazılmak ya da bir sertifika programına ödeme yapmak gibi harcamalar da gündeminde olabilir. Ancak bu yatırımlar seni uluslararası başarılara ve akademik kariyer yönlendirebilir. İşte bu fırsatı kaçırmamalısın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün tam bir bahar temizliği rüzgarı esiyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin senden sakladığı minik bir sırrı veya bir ihmalini yakalaman an meselesi... Bu durum ise aranızda bir dürüstlük sınavı başlatabilir. Dikkatli ol, galiba ayrılık çanları çalıyor. Tabii eğer bekarsan, hiç beklemediğin bir anda eski sevgilinden gelecek bir 'Özledim' mesajı kafanı karıştırabilir. Ancak buna kanmamalısın, zira bu bahar temizliğinde geçmişe de veda etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…