Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 12 Mart Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 12 Mart Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 12 Mart Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 12 Mart Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 12 Mart Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün seninle biraz diş sağlığı ve kalsiyum emilimi üzerine konuşacağız. Zira bugün sert yiyecekler, diş minelerin üzerinde ciddi bir baskı oluşturabilir ve bu nedenle bugün onlardan biraz uzak durmalısın.

Ayrıca, çene kaslarındaki kronikleşmiş gerginliği serbest bırakmak için yüz yogasına bir şans vermelisin. Yüz yogası, yüz kaslarını rahatlatmanın yanı sıra, çene kaslarındaki gerginliği de azaltabilir. Vücudunun iskeleti de bugün esneklikten ziyade sağlamlık çığlığı atıyor. Bu, vücudunun kalsiyum emilimine daha fazla ihtiyaç duyduğunu ve bu nedenle kalsiyum bakımından zengin yiyecekler tüketmen gerektiğini gösteriyor. Bunu da unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak. Gökyüzünün enerjisi, boğaz çakranla ve özellikle tiroid dengenle ilgili hassasiyetlerini ön plana çıkarıyor. Ses tellerinin hassasiyeti de bu durumdan nasibini alıyor. Ancak endişelenme, çünkü bu süreci yönetmek için bazı önerilerimiz var. 

Soğuk, buzlu içecekler yerine, hücrelerini canlandıracak ve metabolizmanı harekete geçirecek baharatlı içecekler tercih et. Bu hassasiyetleri dengelemek için oldukça etkili olabilir. Sıcak bir zencefil çayı ya da tarçınlı bir latte, hem seni ısıtabilir hem de sağlığına katkıda bulunabilir. 

Ayrıca, boyun omurlarına binen yükü azaltmak için yastık seçimini de gözden geçirmen gerekiyor olabilir. Rahat bir uyku için belki de yastığını değiştirmenin tam zamanıdır. Yüksek ya da düşük, sert ya da yumuşak bir yastık; belki de bir yastık takviyesi... Seçim senin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün sağlığını ve enerjini artırmaya yönelik bazı önerilerimiz olacak.  Genellikle enerjik ve hareketli olmayı seven ruhuna şifa olması ve bu enerjinin devamlılığı için akciğer kapasiteni ve oksijenin kana karışma hızını dengeleyecek aktivitelere yönelmelisin.

Mesela bugün, klasik yürüyüşleri bir kenara bırakıp diyaframını zorlayacak derin nefes egzersizlerine yöneltebilirsin. Bu egzersizler, zihnindeki sis perdesini bir anda dağıtacak ve seni daha net düşünmeye yönlendirecektir. Unutma ki zihin ve beden arasında sıkı bir bağ vardır. Zihnini temizlemek, bedenini de rahatlatacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün, mide asidinin pH dengesi ve sindirim enzimlerin üzerinde hassas bir denge olacak. Biliyoruz ki, duygusal stresin midene direkt etkisi olabilir ve bugün tam olarak bu durumla karşı karşıyasın. Bu nedenle, yemek yerken dikkatini tamamen yemeğe vermen, biyolojik ritmini korumak için oldukça önemli. Unutma ki yemek yemek sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir ritüel. 

Bugün belki de kendini biraz sıkışmış hissediyorsun, özellikle göğüs kafesinde. Bunun için de bir çözüm önerimiz var: Göğüs kaslarını açan esneme hareketleri. Bu hareketler, sıkışma hissini azaltmada oldukça etkili olacak. Kendine biraz zaman ayır, derin bir nefes al ve bu esneme hareketlerini yapmayı dene. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Kalp ritmin ve omurganın üst kısmındaki hizalanma, sağlığın için hayati bir rol oynuyor. Bu durum, 'dik durmak' ifadesinin sadece bir deyim olmadığını, aynı zamanda bugün senin için bir fiziksel zorunluluk olduğunu gösteriyor.

Sırt kaslarında hissettiğin gerginliği hafifletmek için ise bir masaj topu kullanmayı düşünebilirsin. Bu, kaslarındaki gerginliği dağıtmanın yanı sıra, genel rahatlamana da yardımcı olacaktır. Ayrıca, kan dolaşımını canlandırmak için magnezyum ağırlıklı bir beslenme planı düşünmeni öneriyoruz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün bağırsak floran ve mikrobiyot konusunda dikkatli olmalısın. Bu karmaşık gibi görünen terimler, aslında vücudunun kontrol merkezi konumundalar. Onlarla olan ilişkin, sağlık ve enerji seviyeni doğrudan etkiliyor.

İşte bu yüzden, bugün klasik diyetlerin yerine, probiyotik dengeni koruyacak fermente gıdaları tercih etmelisin. Yoğurt, kefir, turşu gibi fermente gıdalar, bağırsak floranı zenginleştirerek, enerji seviyeni ikiye katlayabilir. Bu, vücudundaki enerji dengesini koruyarak daha sağlıklı ve enerjik hissetmeni de sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün seninle biraz sağlık üzerine konuşmak istiyoruz. Biliyoruz, genellikle bu tür konuları biraz sıkıcı bulabilirsin ama bugün böbreklerinle ilgili önemli bir konu var. Böbreklerin, vücudunun sıvı ve elektrolit dengesini sağlamak için sürekli olarak çalışıyor ve bugün bu durum biraz daha kritik görünüyor.

Cildin de bugün özellikle dikkat etmen gereken bir başka bölge. Genellikle dışarıdan uyguladığımız nemlendiricilerle cildimizi korumaya çalışırız, değil mi? Ancak bugün durum biraz farklı. Cildinin nemlenmesi için içeriden, yani vücuduna aldığın sıvılarla destek olman gerekiyor. Bu yüzden mineral dengesi yüksek sıvılara yönelmeli ve bol bol su içmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün vücudunun üreme sistemi ve boşaltım mekanizması adeta bir detoks maratonu içerisinde. Bu süreçte, hormonal dengeni altüst edebilecek kimyasal içerikli ürünlerden uzak durmanı öneriyoruz. Bunun yerine, doğanın sunduğu doğal içeriklere yönel ve vücudunun bu detoks sürecini daha sağlıklı bir şekilde tamamlamasına yardımcı ol.

Ayrıca, derin bir uykuya geçiş yapabilmek ve uykunun kalitesini artırmak için melatonin seviyeni de koruman gerekiyor. Bunun için ise mavi ışığın zararlı etkilerinden korunman ve akşam saatlerinde teknolojik aletlerden uzak durman önemli. Belki de akşamları ekran yerine kitap okumaya veya hafif bir müzik dinlemeye yöneltebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün karaciğerinin yağ yakma kapasitesi ve kalça eklemlerinin esnekliği adeta bir sınavdan geçiyor. Karaciğerinin sağlığına dikkat etmek, günün enerjik ve dinç geçmesi için oldukça önemli. Bu sebeple, karaciğerini zorlayacak ağır ve yağlı gıdalardan uzak durmanı öneriyoruz. Bunun yerine, arındırıcı özelliğiyle bilinen enginar gibi sağlıklı ve hafif gıdalar tüketmeye ne dersin? Zira böylece, hem sağlıklı olacaksın, hem de gün içerisindeki o yorgunluk ve bitkinlik hissinin önüne geçmiş olacaksın.

Ayrıca, belirtmek isteriz ki, siyatik sinirinde hissettiğin küçük çekilmeler, bacak kaslarını yeterince ısıtmadığının bir belirtisi olabilir. Bu durum, özellikle spor ve fiziksel aktivitelerden önce düzgün bir ısınma rutini uygulamaman durumunda ortaya çıkabilir. Bugün, sağlığına biraz daha fazla özen göstermenin tam zamanı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün senin günün! Diz kapakların, eklem sıvıların ve kolajen üretiminin zirve yaptığı bir gün seni bekliyor. Vücudunun temel yapı taşları bugün en üst düzeyde çalışıyor. Bu durumu desteklemek için kemik suyu veya kolajen destekli bir beslenme programı uygulaman, bugün çok daha hızlı ve etkili sonuçlar almanı sağlayabilir.

Cildindeki kuruluk veya pürüzlerin sebebi ne olabilir diye düşünüyorsan, vücudunun mineral eksikliği yaşadığına dair bir 'SOS' mesajı olabileceğini bilmelisin. Bu durumda ise vücuduna gereken mineralleri sağlamak için beslenme düzenine dikkat etmen gerekiyor. Unutma, sağlıklı ve parlak bir cilt, dengeli ve sağlıklı bir beslenme ile mümkün. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün ayak bileklerine ve varis oluşumuna yatkın olan damarlarına ekstra bir miktar özen göstermen gerektiği konusunda seni uyarmalıyız.

Hayatın hızına yetişmeye çalışırken, bazen saatlerce aynı pozisyonda kalıyorsun, değil mi? İster ayakta durarak yoğun bir iş gününü tamamlıyor, ister oturarak bilgisayar başında vakit geçiriyor ol; bu durum dolaşımını yavaşlatabilir. Bu nedenle, kan akışını yukarı doğru pompalayacak egzersizlere ihtiyacın var. Yürüyüşler, hafif yoga hareketleri veya basit bacak kaldırma egzersizleri, bu konuda oldukça yardımcı olabilir.

Ayrıca, sinir sisteminde biriken aşırı elektriği atmanın da zamanı geldi. Bunun için bugün biraz toprağa basmanı, doğayla iç içe olmanı öneriyoruz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün enerjinin yüksek olduğu bir gün olacak. Ayak tabanlarında bulunan refleksoloji noktalarının ve lenf sisteminin hareketliliği, gün boyunca kendini iyi hissetmene yardımcı olacak. Bu enerjiyi en iyi şekilde kullanmak için bir önerimiz var: Ayaklarına yapacağın bir tuzlu su banyosu. Bu, sadece günün yorgunluğunu değil, vücudundaki negatif enerjiyi de süzecektir.

Ayrıca, bağışıklık sisteminin bugün biraz ince ayar istediğini unutma. Bu nedenle, A ve C vitaminlerini içeren besinlerle beslenmenin tam zamanı. Bu vitaminler, bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda enerji seviyeni de yükseltecektir. Bu güneşli günü, enerjini yükseltmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için harika bir fırsat olarak gör. İyi hissetmek için kendine biraz zaman ayır! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

