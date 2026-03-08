Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 9 Mart Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün enerji seviyenin biraz dalgalanabilir, bu yüzden sabah saatlerinde biraz hareket etmeye ne dersin? Belki hızlı bir yürüyüş, belki de enerji dolu bir spor seansı... Kim bilir, belki de bu, zihnini toparlamana ve günün geri kalanına taze bir başlangıç yapmana yardımcı olabilir.

Günün ilerleyen saatlerinde ise biraz daha sakin bir tempo benimsemeye özen göster. Aceleci olmak ve kendini zorlamak, enerjini daha da düşürebilir. Kendine biraz zaman tanı, hızlı hareket etmen gereken bir durum yok. Ve akşam saatleri geldiğinde ise ekranlardan biraz uzaklaşmayı düşün. Bilgisayarın, televizyonun ya da telefonunun parlak ışığı, uyku düzenini bozabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…