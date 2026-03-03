Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 4 Mart Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün bedenin değil, zihnin ağır bir yük altında hissedebilir. Zihninin sürekli hareket halinde olması, dur durak bilmeden planlar yapması ve her şeyi kontrol altında tutma ihtiyacı, baş bölgende basınca neden olabilir.

Biliyoruz, Koç burcu olmak kolay değil! Ancak unutma ki bu durumun çözümü aslında senin elinde. Gün içinde sadece kendine 20 dakika ayırarak hiçbir şey düşünmeden, tamamen kendinle baş başa kalarak geçireceğin zamandan güç alabilirsin. Bu bir nevi zihin detoxu olacak diyebiliriz. Sessizliğin ve dinginliğin hüküm sürdüğü süreç, sana ilaç gibi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…