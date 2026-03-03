onedio
4 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Mart Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Mart Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün bedenin değil, zihnin ağır bir yük altında hissedebilir. Zihninin sürekli hareket halinde olması, dur durak bilmeden planlar yapması ve her şeyi kontrol altında tutma ihtiyacı, baş bölgende basınca neden olabilir.

Biliyoruz, Koç burcu olmak kolay değil! Ancak unutma ki bu durumun çözümü aslında senin elinde. Gün içinde sadece kendine 20 dakika ayırarak hiçbir şey düşünmeden, tamamen kendinle baş başa kalarak geçireceğin zamandan güç alabilirsin. Bu bir nevi zihin detoxu olacak diyebiliriz. Sessizliğin ve dinginliğin hüküm sürdüğü süreç, sana ilaç gibi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
