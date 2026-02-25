onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 26 Şubat Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 26 Şubat Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 26 Şubat Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 26 Şubat Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 26 Şubat Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün uyku kaliteni ve duyusal yükünü derinlemesine incelemek için mükemmel bir gün. Şehrin gürültüsü, kalabalığı ve sürekli bombardımana tutulan zihnin, bedenine adeta fiziksel bir ağırlık olarak çöküyor. Bu durum, enerjinin dışarıya değil, içine doğru çekilmesine neden oluyor.

İşte tam da bu sebeple, bugün tüm ekranları kapatıp sadece sessizliğin içinde kalmak, hücrelerini yeniden programlamanı sağlayacak bir yol olabilir. Ayrıca, bugün kendine biraz olsun zaman ayırmak da enerjini kendi içsel onarımına harcamanı sağlayacak. Belki bir cilt bakımı, güzellik seansı ya da masaj ile kendine gelebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, kendini biraz durgun ve enerjisi düşük hissediyor olabilirsin. Bu durumun en büyük sebebi, bedeninde biriken ve hareketsizlikten kaynaklanan durağan enerji. Zira bu durum, zamanla vücudunda ve kaslarında bir paslanmaya neden oluyor.

Galiba bugün, rutinleri bir kenara bırakmanın ve kendini yeni bir bedensel aktiviteye yönlendirmenin zamanı geldi. Belki daha önce hiç denemediğin bir dans türünü deneyebilirsin. Ya da her zaman yürüdüğün rotanın dışına çıkıp farklı bir park veya sokakta yürüyüşe çıkabilirsin. Bu tür değişiklikler, sadece vücudunu değil, aynı zamanda zihnini de canlandıracaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün hücrelerinin suya ve derin bir temizliğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyacak. Hızla hareket eden zihnini takip etmeye çalışırken, bedeninin ne kadar kuruduğunu ve enerjinin ne kadar hızla tükendiğini fark edebilirsin. İşte tam da bu noktada, vücudunun sıvı dengesini korumak için gün içinde sık sık su molaları vermek gibi bir alışkanlık edinebilirsin.

Bedenini su ile içeriden nemlendirdiğinde, dışarıya yaydığın karmaşık enerji yerini muazzam bir netliğe bırakacaktır. Bu, fiziksel berraklığını da geri getirecek ve enerjini yeniden dengeleyecektir. Artık kendine her zamankinden daha fazla özen göstermeli ve zihnin kadar bedenine de iyi bakmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, kendini korumak adına sık sık başvurduğun, omuzlarını düşürüp küçüldüğün o savunmacı duruşundan bir an önce sıyrılmanın zamanı geldi. Kendini fiziksel olarak küçültmek yerine, bulunduğun ortamda daha geniş bir alan kaplamak, dik durmak ve göğüs kafesini genişletmek sana bugün inanılmaz bir öz güven patlaması yaşatacak.

Bedeninin kontrolünü yeniden ele alıp dik duruşunu geri kazandığında, dış dünyadan gelen olumsuz etkiler seni sarsmayacak, aksine onları karşılayacak gücü bulacaksın. Kendine güvenini artıracak bu duruş, seni daha da güçlü kılacak ve hayatın karşına çıkardığı engelleri aşmanı kolaylaştıracak. Ayrıca şifalı da olacak! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün sana yemek yeme alışkanlıklarına odaklanmalıyız. Çünkü bugün, yemeklerini nasıl tükettiğine, lokmalarını ne kadar çiğnediğine dikkat etmen gerekiyor. Biliyoruz, hayatı hep büyük ve hızlı yaşamaya alıştığın için bu durum biraz tuhaf gelebilir. Ancak bedenine giren yakıtı sindirmekte fiziksel olarak zorlanıyorsun ve bu durum enerjini olumsuz etkiliyor.

Sofrada biraz yavaşlamaya ne dersin? Her bir lokmanın tadına varmak, yemeğin her bir ayrıntısını hissetmek ve sindirimine zaman tanımak, içsel ateşini çok daha dengeli kullanmanı sağlayacak. Bu küçük fiziksel yavaşlama, aslında hayatının diğer alanlarına da olumlu bir etki yapacak.

Biliyorum, hızlı ve enerjik bir yaşam tarzın var. Ancak bu durum, enerjini hızlıca tüketmene ve yorgun düşmene neden olabilir. Bu küçük değişiklik ise günün geri kalanında bağışıklık ve sindirim sistemine destek olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, sürekli düşüncelerinle meşgul olan, her detayı gözden kaçırmamak için uğraşan o parlak zihnini yavaşlatmalısın. Bugün, tüm dikkatini ciğerlerine ve diyaframına yönlendirmeli, derin bir nefes almalısın. Zira içinde tuttuğun, her şeyin mükemmel olmasını sağlamak için kendine yaptığın baskı, göğüs kafesinde görünmez bir mengene gibi hissettiriyor.

Bu yüzden, kendini doğanın kollarına bırakmalı, açık havada, gözlerini kapat ve sadece nefes almayı düşünmelisin. Ciğerlerini sonuna kadar doldur, oksijenin her bir hücrene ulaştığını hayal et. Sonra, içinde tuttuğun o bayat havayı dışarı at, tüm stresin, endişenin ve baskının ciğerlerinden dışarı çıktığını hisset. O nefesi özgürce serbest bıraktığında, bedenindeki tüm o kronikleşmiş kasılmaların bir anda buharlaşıp uçtuğunu göreceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün ayak tabanlarının yerle olan temasını hissetmeli ve kendini fiziksel olarak topraklamalısın. Hatta eğer mümkünse, bugün ayakkabılarını çıkarmalı ve çıplak ayakla yere basmayı denemelisin. Doğayla veya en azından sert bir zeminle doğrudan temas kurmak, enerjini anında sıfırlayacak ve sana taze bir başlangıç sunacak. 

Ayaklarının yerle kurduğu bu temas, ayrıca temelini ve köklerini de hissettirecektir sana. Bu his, dışarıdan gelen hiçbir rüzgarın, hiçbir olumsuzluğun senin dengeni bozamayacağı anlamına geliyor. Kendini güvende ve sağlam hissetmeni sağlayacak bu egzersizle şifa da bulacaksın. Özellikle topraktan ve doğadan! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, gözlerini sürekli olarak küçük bir ekrana ya da belirli bir noktaya sabitlemekten dolayı yorulan görme sinirlerin bir mola hakkediyor. Derinlere dalma tutkun, bugün gözlerinde hissettiğin yanma, kuruluk ya da baş ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor olabilir. Gözlerini ufka çevirip uzağa bakarak görsel algını genişletmek, bedeninde hissettiğin yoğun baskıyı hafifletecek.

Gözlerinle uzağı kucakladığında, bakış açını kelimenin tam anlamıyla genişleyecek. Bu durum, sadece gözlerini rahatlatmayacak, aynı zamanda içinde bulunduğun karmaşık ve karanlık labirentten çıkmanı da kolaylaştıracak. Bu ufuk çizgisine doğru yaptığın yolculuk, sadece gözlerini değil, ruhunu da ferahlatacak. Bu nedenle, bugün kendine biraz zaman ayır, gözlerini dinlendir ve bakış açını genişlet. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün senin için özellikle önemli ve belki de biraz farklı bir gün olacak. El-göz koordinasyonunu geliştirecek, ince motor becerilerini çalıştıracak detaylı işlere odaklanman gereken bir gün bu. Genellikle büyük resme odaklanmayı, geniş kapsamlı projeleri tercih etmeyi seven sen, bugün tamamen farklı bir deneyim yaşayacaksın. Çünkü bu sefer, ellerinle yapacağın küçük ve incelikli bir aktiviteye yönelmen gerekiyor.

Belki bir resim çizmek, belki mutfakta özenli bir yemek hazırlamak ya da belki de ufak bir tamirat yapmak... Bu tür aktiviteler, genellikle büyük adımlar atmayı ve uzaklara koşmayı tercih eden senin gücüne güç de katabilir. Zihnen ve ruhen tazelenmek için tüm bunları bir dene deriz! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gün ışığına ve temiz havaya çıkmalısın. Bu, cildinin ve kemiklerinin sağlığı için hayati önem taşıyan bir gereklilik. Biraz olsun dışarı çıkmayı ve yüzünü Güneş'e dönmeyi düşün. Sadece on beş dakikalık bir mola bile, fiziksel direncini ve enerjini yeniden kazanmana yardımcı olacak. Yapay ışıktan uzaklaşıp doğayla buluşmak, bedenini ve ruhunu canlandıracak bir deneyim olacak.

Bir anda üzerindeki ağırlaşmış sorumluluk hissi dağılacak. Kendini daha hafif, daha enerjik ve daha canlı hissedeceksin. Bu, sadece bedeninin değil, ruhunun da ihtiyaç duyduğu bir şey. Bu perşembe günü, kendine biraz zaman ayır ve teninin gibi ruhun da Güneş'in tazeleyici enerjisini hissetsin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün karın kaslarına odaklanmanı istiyoruz. Zira fiziksel ağırlık merkezini güçlendirmek, seni zihinsel olarak da çok daha sarsılmaz ve odaklanmış bir hale getirecek. Belki de aklına ilk gelen, 'karın kaslarımı nasıl güçlendirebilirim?' olabilir. Tam da bu noktada denge gerektiren, karın bölgendeki ateşi uyandıracak kısa ama etkili egzersizler devreye giriyor. 

Tabii biraz spor yapmak ve bolca ter dökme de sana iyi gelecektir. Kendine olan güvenin artacak, karşına çıkan zorluklar karşısında daha da güçlü durabileceksin. Yani, bu sadece bir fiziksel değişim değil, aynı zamanda zihinsel bir güçlenme süreci. Hadi, şimdi harekete geçme zamanı! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün kendini biraz gergin ve stresli hissetmen tamamen normal. Çoğumuz, stresli olduğumuzda dişlerimizi sıkarız ve çene kaslarımızı kullanırız. Bu, genellikle bilinçaltında gerçekleşen, stresle başa çıkmaya çalışırken bedenimizin verdiği otomatik bir tepkidir. Ancak bu durum, çene kaslarında gerginliğe ve zamanla ağrılara yol açabilir.

Sen de gün boyunca, özellikle stresli olduğun anlarda, yüz kaslarını gevşetmeye çalışmalısın. Bu, çenendeki gerginliği azaltacaktır. Ayrıca, şakaklarına hafif masajlar yapmayı da denemelisin. Bu, hem çene kaslarını rahatlatacak, hem de genel olarak stresini azaltacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

