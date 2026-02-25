Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 26 Şubat Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün uyku kaliteni ve duyusal yükünü derinlemesine incelemek için mükemmel bir gün. Şehrin gürültüsü, kalabalığı ve sürekli bombardımana tutulan zihnin, bedenine adeta fiziksel bir ağırlık olarak çöküyor. Bu durum, enerjinin dışarıya değil, içine doğru çekilmesine neden oluyor.

İşte tam da bu sebeple, bugün tüm ekranları kapatıp sadece sessizliğin içinde kalmak, hücrelerini yeniden programlamanı sağlayacak bir yol olabilir. Ayrıca, bugün kendine biraz olsun zaman ayırmak da enerjini kendi içsel onarımına harcamanı sağlayacak. Belki bir cilt bakımı, güzellik seansı ya da masaj ile kendine gelebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…