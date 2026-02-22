Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Şubat Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugünün yoğun temposuna ayak uydurman biraz zaman alabilir, bu yüzden bu sabaha yavaş ve sakin başlamak senin için daha iyi olabilir. Belki biraz geç kalkabilir, güne daha yumuşak bir başlangıç yapabilirsin. Alarmı kapatmak mı, işte bu Pazartesi en çok ihtiyacın olan bu!

Yoğun stres ve hareketlilik nedeniyle boyun ve omuz bölgelerinde gerginlik hissi oluşabilir. Bunu engellemek için de belki gün içinde fizyoterapi, spor veya esneme hareketleri yapmalısın. Yani, sağlığın için hem bedensel hem zihinsel anlamda biraz gevşemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…