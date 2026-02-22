Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 23 Şubat Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün kalbinin ritmi değişebilir, hızlanabilir. Partnerinle aranda var olan o güçlü fiziksel çekim ve heyecan, sıradan bir günden sana beklenmedik bir şekilde tutkulu bir akşam yaşatabilir. Ancak bu durumun her an değişebileceğini unutmamalısın. Zira bugün, duyguların hızla değişebileceği bir gün olabilir. Bu nedenle, bu tutkunun, öfkeye ve tartışmalara da yol açabileceğini aklından çıkarmamalısın.

Tabii eğer henüz kalbinin sahibini arıyorsan, bugün sana bir sürpriz yapabilir. Bir bakışla başlayan bir elektriklenme, belki de yeni bir aşkın ilk kıvılcımı olabilir. Karşı tarafın cesur ve net tavrı seni etkileyecek ve sen de bu durum karşısında geri durmayacaksın. Belki de bu, yeni bir aşkın başlangıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…