onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 17 Şubat Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 17 Şubat Salı Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 17 Şubat Salı günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 17 Şubat Salı gününe özel aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gerçekleşecek olan Venüs ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, hayatının rotasını değiştirebilecek bir karşılaşmanın kapısını aralayabilir. Bekar mısın? Eğer öyleyse, ruhunun derinliklerine dokunan, sana tanıdık gelen biriyle tanışma olasılığın oldukça yüksek. Bu, belki de hayatının aşkı olabilir, kim bilir?

Ancak zaten bir ilişkin varsa, bugün belki de hayatının en kritik kararlarından birini almanın vakti geldi demektir. Evlilik, belki de hayatının en önemli adımı olabilir. Partnerinle birlikte geleceğini şekillendirecek, belki de hayatının geri kalanını etkileyecek ciddi kararlar gündeme gelebilir. Bu, evlilik teklifi, birlikte bir ev satın alma veya çocuk sahibi olma kararı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatını etkileyecek olan Venüs ile KAD kavuşumunu anlatmak istiyoruz. Bu kavuşum, kalbinin derinliklerinde saklı olan ciddi ilişki arzusunu ortaya çıkarıyor. Eğer bekar bir Boğa burcuysan, bu dönemde karşına çıkabilecek bir kişi ile kalıcı bir ilişkiye adım atma ihtimalin oldukça yüksek. Bu kişi ile tanışman, hayatının dönüm noktası olabilir.

Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bu dönemde partnerinle geleceğini şekillendirecek konuşmalar yapman olası. Belki de birlikte bir ev satın almayı, belki de çocuk sahibi olmayı düşünebilirsin. Bu dönemde aşk hayatında ciddi ve kalıcı adımlar atma olasılığın oldukça yüksek. Birlikte bir hayat planlamak, aynı eve taşınmak ya da belki de birlikte bir seyahate çıkmak... Tüm bunlar, bu dönemde hayatına girebilecek olan yeni deneyimler olabilir. Ama hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gökyüzünün Venüs, KAD ile kavuşuyor ve bu durum sosyal çevren üzerinden kadersel bir tanışmayı beraberinde getirebilir. Belki de hayatının aşkıyla tanışman için en doğru zaman bugün olabilir. Bir arkadaş ortamında başlayan masum bir sohbet, belki de bir kahve molası sırasında, hızla derinleşebilir ve belki de hayatının aşkını bulmana yardım edebilir. Kim bilir, belki de bu kişi uzun zamandır hayatında olan biri ve sen henüz farkında değilsin! 

Fakat bir uyarımız da var, eğer bir ilişkin varsa, bu yakınlaşmaya dikkat etmelisin. Çünkü bu masum sohbetler, flörtleşmeye dönüşebilir ve bu durum ilişkinde ihanetin ayak sesleri olabilir. Kalbin, belki de farkında olmadan, başka bir yöne kayıyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün senin için aşk hayatında oldukça önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Venüs ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, kalıcı ve sağlam bağlar kurabileceğin bir enerji taşıyor. Bekar bir Yengeç olarak, ciddi bir ilişki düşünen biriyle tanışma fırsatın olabilir. Kim bilir, belki de bu kişi hayatının aşkı olabilir.

Hayatının aşkıyla karşılaşma fikri oldukça heyecan verici, değil mi? Ancak unutma ki bu yakınlaşmalar ve sıcak bağlar kurma isteği, seni saran tutkuyla birleştiğinde, kalbini kırabilecek durumlarla karşılaşman da mümkün. Bu nedenle, karşındaki kişinin gerçek hislerini tam anlamıyla öğrenene kadar, duygusal olarak çok fazla kapılmamanı öneriyoruz. Dikkatli ol: Aşk, bazen tatlı bir rüya olabileceği gibi, bazen de acı verici bir kabusa dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için aşk hayatında önemli bir dönüm noktası olabilir. Venüs ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, aşk ve romantizm anlayışına taze bir soluk getirebilir. Kalbinin derinliklerine işleyen, sıcak ve samimi bir aşkı özlemeye başlayabilirsin. Ancak bu noktada bir durup düşünmelisin: Kalbinin hızla çarptığı birini mi arıyorsun, yoksa içten içe yanacağın bir aşkı mı?

Eğer kalbinin derinliklerinde bir aşk arzuluyorsan, kalbinin sesine kulak vermelisin. Eğer sadece romantik bir macera peşindeysen, bu durumda belki de dürtülerine göre hareket edebilirsin. Ancak unutma ki karşı tarafı kandırmadan, dürüst bir şekilde hareket etmek her zaman en iyisidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün aşk hayatında biraz fırtına kopabilir... Ama neyse ki bu fırtına sonunda gökkuşağına yol açabilir. Venüs, Kuzey Ay Düğümü ile bir araya gelerek, iş hayatında yeni bir tanışıklığın kapısını aralayabilir. Bu, sıradan bir iş arkadaşı olmanın ötesinde, birlikte yaratıcı işler yapabileceğin, birbirinizi zihinsel anlamda besleyebileceğiniz bir ilişkinin tohumlarını atabilir.

Bu yeni tanışıklık, belki de daha önce hiç denemediğin bir projede birlikte çalışmanızı gerektirebilir. Ve kim bilir, belki de bu iş birliği, sadece iş hayatında değil, aşk hayatında da yeni bir sayfa açmanıza yardımcı olabilir. Bu, aşkı ve işi bir arada tutmayı başarabilen bir Başak burcu için mükemmel bir fırsat olabilir.

Bu yeni aşk, sadece romantik anlamda değil, aynı zamanda zihinsel anlamda da seni besleyebilir. Yeni fikirler, yeni projeler ve belki de yeni bir aşk... Bu güçlü enerji ile aşkı daha da çok seveceğine eminiz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatına dair bir takım gelişmelerin kapını çalabileceği bir gün olabilir. Venüs'ün Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumu, kalbinin ritmini hızlandırabilir ve heyecanını artırabilir. Bekar bir Terazi burcuysan, bekarlığın son günü olabilir bugün belki de! 

Dijital platformlar, sosyal medya hesapları, çevrimiçi etkinlikler ve sosyal ortamlar, bugün senin için oldukça heyecan verici olabilir. Yeni insanlarla tanışmak, yeni ilişkiler kurmak ve aşkı kucaklamak, bugünün gündeminde olabilir. Kalbinin daldan dala gezeceği bir dönemde olduğunu düşünüyorsan, bu durumun bile heyecanını artırması gerektiğini unutma. Her yeni tanışmada, anın tadını çıkarın ve kalbinin maceraya doymasına izin ver! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında birtakım farklılıklar hissedeceksin. Zira Venüs ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, ailenin onayını alabileceğin bir ilişkiyi hayatına sokabilir. 'Görücü usulü mi? O da ne?' diyorsan, dur ve biraz düşün. Belki de bu geleneksel yöntem, tam da aradığın aşkı sana getirebilir.

Şimdi, belki de uzun zamandır aradığın o özel kişi, tam da yanı başında ve sen farkında bile değilsindir. Bu yüzden, belki de bu aşka bir şans vermeli ve kalbinin ritmini bulmanı sağlayacak olan planlanmış bir buluşmaya hazırlanmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün aşk hayatında bir dönüm noktası olabilir. Venüs ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, romantik düşüncelerini ve aşka bakışını tamamen değiştirebilir. Aşkın sınırlarını zorlamak, özgürleşmek ve belki de aşktan bir süreliğine kaçmak isteyebilirsin.

Belki de sana sınırlayıcı gelen bir ilişkiden hızla uzaklaşma zamanı gelmiştir. Sevgi dolu bir ilişki yerine, belki de yalnızlığı seçmek, kendine biraz zaman ayırmak ve kendi düşüncelerinle baş başa kalmak isteyebilirsin. Bu, senin için son derece olası bir durum bugün...

Bir yolculuğa çıkmak, belki de tek başına bir macera yaşamak isteyebilirsin. Bu aralar kafanı dinlemek, kendinle baş başa kalmak ve belki de yeni bir bakış açısı kazanmak için mükemmel bir zaman olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk için astrolojiye kulak vermeye ne dersin? Venüs ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, aşk hayatında yeni bir sayfa açabilir. Bu özel kavuşum, değer temalı bir ilişkiyi gündeme getirebilir. Peki, bu ne demek oluyor dersen, maddi ve manevi anlamda uyumun ön planda olduğu bir ilişkiyi ifade ediyor. Yani, bir ilişkide her şeyin romantik aşkla sınırlı olmadığını, değerlerin ve uyumun da önemli olduğunu hatırlatıyor.

Bugün, 'davul bile dengi dengine' atasözü romantik ilişkinin temelini oluşturabilir. Şimdi, ilişkiye sadece romantik bir perspektiften bakmakla kalmayacaksın. Entelektüel uyum, statü ve karakter de duygular kadar önemli olacak aşkta. Belki de bugün, aşkın sadece kalpten ibaret olmadığını, aklın da bir o kadar önemli olduğunu fark edeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk hayatında bir dönüm noktası olabilir. Gökyüzünde Venüs ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, belki de bir süredir içinde bulunduğun ve seni yoran, üzen, enerjini tüketen ilişkiden ayrılmanın tam zamanı olduğunu işaret ediyor. Kalbini tutsak eden bu durumdan kurtulup onu özgürleştirmeye ne dersin?

Artık kendine değer verme ve hak ettiğin ilgiyi talep etme zamanı. Bu konuda kararlı olmalısın. Bugün başlayacak olan 6 aylık döngü, kalbini şifalandırmak ve kendine odaklanmak için mükemmel bir fırsat olabilir.

Geçmişte yaşadığın tüm olumsuzlukları, mutsuzlukları ve yeterince iyi olmayan ilişkileri geride bırakıp yeni bir aşka hazırlanmalısın. Kendini yeniden keşfetme ve aşka dair beklentilerini yeniden değerlendirme fırsatı sunan bu dönemde, belki de hayatına yeni bir aşk girebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşk hayatında biraz nostalji rüzgarları esiyor olabilir. Venüs'ün Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumu, aşk hayatında bir zaman yolculuğu yaşamana neden olabilir. Belki de kapılarını kapatıp anahtarını denize attığın bir aşkın, belki de son bir nokta koyamadığın bir ilişkinin yeniden gündemine oturması söz konusu olabilir.

Bu durum, belki de kadersel bir tamamlanma anıdır... Zamanda yolculuk yapmanın, geçmişi geleceğe dönüştürmenin zamanı gelmiştir belki de. Üstelik bu, kapanmayan defterleri kapatmanın, aşkı yeniden canlandırmanın tam zamanıdır. Bu fırsatı sakın kaçırma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın