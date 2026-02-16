onedio
Günlük Burç Yorumuna Göre 17 Şubat Salı Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 17 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 17 Şubat Salı günü burçları neler bekliyor?

İşte, 17 Şubat Salı gününe ait günlük burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Kova burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması, kariyer hedeflerini yeniden şekillendirecek, tüm kuralları altüst edecek bir dönemin kapılarını aralıyor. Salı günü, belki de hiç beklemediğin bir ekip değişikliği, yeni bir proje fırsatı ya da uzun zamandır aklını kurcalayan, modern ve yenilikçi bir adımın gerçekleşme ihtimali var. Bu tutulma, sana sadece cesaret değil, aynı zamanda geniş bir vizyon da veriyor; artık küçük düşünme lüksün yok.

Özellikle sosyal çevreyle bağlantılı işlerde, belki de hiç ummadığın bir kapı aralanabilir. Bugün yapacağın bir görüşme, belki de hayatının dönüm noktası olabilir ve ileride statü değişimine yol açabilir. Network oluşturma, topluluk çalışmaları ve kolektif projeler ön plana çıkıyor. Kendi başına değil, birlikte hareket ettiğin zaman büyüme hızlanacak. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, hayatını değiştirecek bir karşılaşmayı tetikleyebilir. Bekarsan, ruhu tanıdık gelen biriyle tanışma ihtimalin var. Ama ilişkin varsa, hayatının en önemli kararlarından birini almanın zamanı geldi: Evlilik! Partnerinle ortak gelecek planları, hatta ciddi kararlar gündeme gelebilir. Şimdi yuva kurmak ve aile olmak için harika bir zaman! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça önemli bir gün! Çünkü Kova burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması, kariyer evinde büyük bir etki yaratıyor. Bu etki, statünde güçlü ve etkileyici bir başlangıç yaratma potansiyeli taşıyor. Salı sabahı, belki de hiç beklemediğin bir görüşme, sürpriz bir teklif ya da görev değişikliği ile karşılaşabilirsin. Uzun zamandır beklediğin ve belki de yorulduğun bir konuda sonunda netlik kazanabilirsin. Zira bu tutulma, seni daha görünür ve dikkat çekici bir konuma taşıyabilir.

Bize soracak olursan, şimdi kendi işini kurmayı düşünmelisin. Ya da en azından departmanını değiştirmeyi, teknolojik bir projeye dahil olmayı ve konfor alanından çıkmayı planlayabilirsin. İşte bu sayede uzun vadeli bir başarı elde edebilirsin. Salı günü vereceğin bir karar, kariyer yolunda kalıcı bir değişiklik yaratabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, Venüs ile KAD Kavuşumu kalbini ciddi bir ilişkiye yönlendiriyor. Bekar bir Boğa burcuysan, kalıcı bir ilişki potansiyeli taşıyan bir tanışma söz konusu olabilir. Ama ilişkin varsa, gelecek hakkında konuşmalar gündeme gelebilir. Bu dönemde aşk hayatında ciddi ve kalıcı adımlar atabilirsin. Onunla aynı eve taşınmayı, birlikte bir hayat planlamayı ya da yola çıkmayı hiç düşündün mü? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Kova burcunda meydana gelen Güneş Tutulması ile birlikte vizyonun genişlemeye başlıyor. Yurt dışı ile bağlantılı işlerinde, akademik projelerinde veya medya sektöründe yeni bir başlangıç yapma fırsatı doğabilir. Öyle ki, Salı günü alacağın bir haber, seni tamamen farklı bir rotaya yönlendirebilir. Şimdi, büyük düşünme zamanı geldi çattı!

Eğitimle ilgili konularda, seyahat planlarında veya hukuki işlerinde önemli bir gelişme yaşanabilir. Belki de yeni bir sertifika programına katılmak, dijital bir girişimde bulunmak ya da bir yayın projesi başlatmak üzeresindir. Bu tutulma, seni sıradanlıktan çıkarıp hayatına farklı bir yön verme fırsatı sunuyor; bunu sakın unutma! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile KAD Kavuşumu sosyal çevren üzerinden kadersel bir tanışmayı beraberinde getirebilir. Bir arkadaş ortamında başlayan masum bir sohbet, hızla derinleşebilir ve belki de hayatının aşkını bulmana yardımcı olabilir. Eğer bir ilişkin varsa, bu yakınlaşmaya dikkat etmelisin. Zira, flörtleşmeye dönüşen bu konuşma ihanetin ayak sesleri olabilir. Kalbin, başka yöne kayıyor olabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Kova burcunda meydana gelen Güneş Tutulması, maddi ve ortak kazanç konularında yeni ve heyecan verici bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu tutulma, kredi, yatırım, prim veya ortak gelir gibi konularda önemli bir gelişme getirebilir ve bu Salı günü gerçekleşebilir. Belki uzun zamandır beklediğin bir ödeme de nihayet eline geçebilir.

Tam da bu noktada ortaklı işlerde yeni bir sistem kurma fırsatı doğabilir. Bu, finansal stratejini değiştirmen gerektiği anlamına gelebilir. Sıkı dur bugün, bu değişim aslında büyüme ve genişleme potansiyeli de taşıyabilir. Risk analizi yaparak ve dikkatli adımlar atarak ilerlersen, bu durumdan oldukça kazançlı çıkabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, Venüs ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, kalıcı ve sağlam bağlar kurma enerjisi taşıyor. Eğer bekarsan, ciddi bir ilişki düşünen biriyle tanışabilirsin. Bu, belki de hayatının aşkı olabilir. Heyecan verici yakınlaşmalar ve sıcak bağlar kurmak için seni saran tutku ise kalbini kırabilir. Tam da bu yüzden karşındakinin gerçek hislerini öğrenene kadar kapılmamanı tavsiye etmeliyiz, dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde Kova burcunda bir Güneş Tutulması gerçekleşiyor ve bu, senin için ortaklık ve sözleşmeler alanında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu Salı günü ajandanda bir işaret koy, çünkü iş birliği teklifleri, kontratlar ya da belki de hayatını değiştirecek önemli bir anlaşma gündeme gelebilir.

Bu dönemde tek başına ilerlemek yerine, güçlü bir ortaklık kurmayı düşünebilirsin. Belki de uzun süredir beklediğin bir iş görüşmesi sonunda netleşebilir. Bu Güneş Tutulması, seni daha görünür ve güçlü bir konuma taşıyabilir. Karşı tarafın önerilerini dikkatle dinlemekte fayda var; belki de kazançlı bir birliktelik doğabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, romantizme yeni bir boyut kazandırabilir. Kalbini kıran yakınlaşmalar yerine sıcak ve samimi bir aşkı arzulamaya başlayabilirsin. Ancak bu noktada şıp sevdi misin, yoksa gerçekten aşkı mı arıyorsun bir karar vermelisin. İstediğin aşk ise kalbinin sesini dinlemeli, değil ise romantik jestler yerine belki de dürtüsel adımlar atarak karşı tarafı kandırmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Kova burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması, iş dünyasındaki düzenin tamamen değişmesine neden olacak. Salı günü, belki de hiç beklemediğin bir anda, yeni bir projeyle karşılaşabilir, ekip değişikliği yaşayabilir ya da iş yerindeki sistem tamamen değişebilir. Bu değişimler ilk başta biraz yorucu ve zorlu gelebilir ama uzun vadede senin için oldukça rahatlatıcı olacaktır.

Günlük hayatında da teknolojiye dayalı bir dönüşüm yaşayabilirsin. Bu, yeni bir yazılımın kullanımını öğrenmek, farklı bir iş modeline geçiş yapmak ya da görev tanımında büyük bir değişiklik olabilir. Tüm bu süreçlerden ise adaptasyon yeteneğin ve dikkatin sayesinde avantajlı çıkacaksın, buna emin olabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında da ilginç gelişmeler söz konusu olabilir. Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, iş ortamında yeni biriyle tanışmana vesile olabilir. Bu yeni tanışma, birlikte yaratıcı işlere imza atma ve yeni projeler üretme teması üzerine kurulu bir ilişkinin temelini atabilir. Seni zihinsel anlamda besleyen ve destekleyen bu güç ile aşkı seveceğine eminiz. Birlikte başarıya odaklanabileceğin bir aşk sana çok yakışır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Kova burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması, hayatına yepyeni bir soluk getiriyor. Bu tutulma, özellikle yaratıcılık gerektiren ve projelerini hayata geçirebileceğin bir dönemi işaret ediyor. Bu Salı günü, sahne resmen senin! Fikirlerini sergileyebilir, hatta belki de bir süredir üzerinde düşündüğün o büyük projeyi hayata geçirebilirsin. 

Bu dönemde özellikle sanat, tasarım ve medya alanında faaliyet gösteren Terazi burçları için oldukça verimli olacak. Belki de bir süredir üzerinde çalıştığın bir tasarımı sunma, bir sanat eserini sergileme ya da medyada yer alacak bir projeyi hayata geçirme fırsatı bulabilirsin. Tabii bu dönemde risk alman da gerekebilir. Cesur ol ve adım at, çünkü bu tutulma görünürlüğünü artıracak ve sıradanlıktan çıkaracak seni.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, kalbinin ritmini hızlandırabilir. Bekarlığının son günü bugün olabilir... Dijital platformlar, heyecan veren tanışmalar için sosyal ortamlar ve etkinlikler ise seni çekebilir. Hayata karışmak, yeni insanlarla tanışmak ve aşkı kucaklamak gündeminde olsun. Kalbin daldan dala gezecekse, bunun için bile heyecanını koru ve her tanışmada anın tadını çıkar. Biraz da kalbin maceraya doysun, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün tüm algılarını aç ve dikkatini topla! Çünkü bugün Kova burcunda Güneş Tutulması, hayatının ev ve iş dengesini tamamen değiştirecek yeni bir dönemi başlatıyor. Bu Salı günü, taşınma planları yapabilir, ofisini değiştirebilir veya ailenin desteğiyle kariyerinde büyük bir adım atabilirsin.

Kariyerinde daha sağlam bir zemin oluşturmak için stratejik bir hamle yapmanın ise tam zamanı. Bu Güneş Tutulması, köklerini daha da güçlendirerek büyümeni ve gelişmeni sağlıyor. Tabii bu noktada sana finansal destek de sağlayabilecek yakınlarına, aile bireylerine ve dostlarına da fırsat vermelisin. Belki de ortak yapılacak bir iş gücüne güç katabilir. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise durum biraz daha farklı. Venüs ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, ailenin onay verdiği bir ilişkiyi gündeme getirebilir. Görücü usulünün modası geçti mi diyorsun? Bize soracak olursan, buna bir şans daha ver. Bakarsın, uzun zamandır aradığın o kişiyi yanı başında bulmuşsun... Hadi bu aşka bir fırsat ver ve onu tanımadan önce ön yargılarını da ardında bırak. Zira planlanmış bir tanışma, kalbinin ritmini bulmanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak! Kova burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması, iletişim ve anlaşmalar alanında yeni bir dönem başlatıyor. Bu, senin için yeni fırsatlar ve heyecan verici gelişmeler anlamına gelebilir. Salı günü, belki de hayatını değiştirecek bir sözleşme imzalayabilir ya da etkileyici bir sunum yapabilirsin. Kim bilir, belki de bu sunum iş hayatında yeni kapılar açacak ve kariyerinde yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak.

Tam da bu noktada medya, eğitim ve dijital platformlar, senin için büyüme potansiyeli olan alanlar olarak öne çıkıyor. Bu alanlarda yeni bir iş bağlantısı kurabilir ve bu bağlantı, uzun vadede ciddi kazançlar sağlayabilirsin. İnternet üzerinden eğitimler alabilir, online platformlarda yeni projelere imza atabilir veya medya dünyasında etkili bir isim olabilirsin. İşte şimdi, kariyerin için nereye yatırım yapacağını biliyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, romantizme bakış açını tümüyle değiştirebilir. Aşktan kaçmak, özgürleşmek ve sınırları aşmak gündeminde yer alabilir. Seni sınırlandırdığını hissettiğin ilişkiden koşar adım uzaklaşman, sevgi yerine yalnızlığı seçmen son derece olası bugün... Belki de tek başına bir yolculuğa çıkmak isteyebilir, biraz kafanı dinleyebilirsin bu aralar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Bugün Kova Burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması, gelir-gider dengeni değiştirebilir. Bu durum, hayatında yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Bu Salı günü, belki de uzun zamandır beklediğin bir zam, belki bir prim ya da belki de tamamen yeni bir kazanç modeli gündeme gelebilir. Bu, finansal anlamda seni bir adım öteye taşıyabilir. 

Tam da bu noktada gücüne güç katmaya ve daha fazlasını elde etmeye ne dersin? Tabii bu yüzden finansal stratejini gözden geçirmen gerekebilir. Belki de uzun zamandır düşündüğün ancak bir türlü adım atamadığın bir yatırım fırsatı karşına çıkabilir. Böylece uzun vadeli bir yatırım fırsatı ve yeni gelir kapıları önünde açılabilir. 

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, değer temalı bir ilişkiyi gündeme getirebilir. Bu, maddi ve manevi anlamda uyumun ön planda olduğu bir ilişki olabilir. Şimdi davul bile dengi dengine sözü romantik ilişkinin temelini oluşturabilir. Yani, ilişkiye sadece romantik bir perspektiften bakmakla kalmayacaksın bugün! Entelektüel uyum, statü ve karakter de duygular kadar önemli olacak aşkta. Bakalım hem aklını hem kalbini çalan kim olacak... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün senin için özel bir gün! Çünkü Güneş Tutulması tam da senin burcunda gerçekleşiyor. Bu olay, hayatında yeni bir 6 aylık döngüyü başlatıyor ve bu döngü, kimliğin, hedeflerin ve kariyer yönün üzerinde büyük bir etkiye sahip. Bu Salı günü aldığın bir karar ise yeni döngünün başlangıcı olabilir ve seni bambaşka bir yola yönlendirebilir.

Belki de radikal bir projeye imza atacaksın, belki de iş değişikliği yapacaksın ya da belki de hayatına yeni bir yol haritası çizeceksin. Kim bilir, belki de tüm bu değişimlerin merkezinde sen olacaksın. Sahne tamamen senin, ışıklar üzerinde ve tüm gözler senin üzerinde olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, ayrılığın habercisi olabilir. Seni yoran, üzen ve toksikleşen ilişkiden kurtulmanın zamanı geldi. Kalbini özgürleştirmeye ne dersin? Artık hak ettiğin değeri almak için kararlı olmalısın. Bugün başlayacak olan 6 aylık döngüyü ise kalbini şifalandırmak için kullanmalısın. Geçmişten, mutsuzluktan ve yeterince iyi olmayan ilişkiden kurtulup yeni aşka hazırlanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Kova burcun gerçekleşecek olan Güneş Tutulması, hayatında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu tutulma, sanki bir tiyatro perdesi aralanıyor gibi belki de uzun süredir üzerinde sessizce çalıştığın bir projeyi veya arka planda yürüttüğün bir işi gün yüzüne çıkarabilir. Bu Salı günü, belki de uzun zamandır beklediğin bir haber ile kariyer hayatında seni hayallerine götüren gelişmeler de yaşanabilir. 

Ancak burada önemli olan nokta, stratejik düşünme yeteneğini kullanman ve aceleci davranmaman. Zira bu tutulma, hayatında büyük bir sıçrama yapman için gereken enerjiyi toplamanı sağlayacak bir süreci başlatıyor. Bu süreçte sabırlı olmalı, belki de bir satranç oyuncusu gibi her hamleni özenle planlamalısın. Tabii bir de zirveyi hedeflemelisin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, geçmişten kalan bir aşkın, belki de tamamlanmamış bir ilişkinin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Bu, belki de kadersel bir tamamlanma anıdır... Geçmişi geleceğe dönüştürmenin zamanı gelmiş olabilir! Kapanmayan defterleri kapatmak, aşkı yeniden canlandırmak için bu şansı sakın kaçırma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
