Günlük Burç Yorumuna Göre 14 Şubat Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 14 Şubat Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 14 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 14 Şubat Cumartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 14 Şubat Cumartesi gününe ait günlük burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün sizin için hızla değil, daha çok zekice hareket etmeniz gereken bir gün olacak. Bir şeyi arzulamakla onu gerçekten elde etmek arasındaki farkı daha net bir şekilde görebilirsiniz. Hafta sonu olmasına rağmen, beklenmedik bir şekilde bir rekabet ortamı oluşabilir; belki bir iş teklifi, belki de sosyal bir çevrede oluşan güç dengeleri. Bugün, yüksek sesle konuşan değil, doğru zamanda doğru sözleri söyleyenin kazanacağı bir gün olacak. Sabırsız bir hamle yerine, soğukkanlı bir manevra yapmanın size daha çok avantaj sağlayacağını unutmayın.

Bir süredir göz ardı ettiğiniz bir detay bugün karşınıza çıkabilir. Bu bir mesaj, bir söz ya da küçük bir para hesabı olabilir. 'Boşver' demek yerine, küçük görünen bu detaylara dikkat etmelisiniz; çünkü küçük olan şeyler genellikle büyümeye meyillidir. Özellikle bir erkek figürüyle aranızdaki denge değişebilir. Gücü paylaşmayı mı tercih edersiniz, yoksa onu tamamen almayı mı istersiniz, bunun üzerinde düşünmelisiniz.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, dürtüsel bir enerji hakim olacak. Bir bakışma, bir meydan okuma, hafif bir kıskançlık hissi seni kolayca saracak. Yani bugün romantizm yumuşak değil, daha çok elektrikli ve heyecanlı bir şekilde saracak seni! Özellikle de bekarsan, kontrolün sende olduğunu düşünebilirsin ama aslında oyun çift taraflı olacak ve aşka engel olmak neredeyse imkansız hale gelecek. Ama bir ilişkin varsa, bugün sınırlarının ne kadar esnek olduğunu test etmeye hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kendini bir çıkmazda hissedebilirsin... Konfor alanınla cesaretin arasında bir seçim yapman gerekebilir. Günlük rutininin rahatlığına alışmış olsan da içten içe bir değişiklik arzusuyla yanıp tutuştuğunu ise artık inkar etmemelisin. Bu hafta sonu planlarının aniden değişmesi, bu monotonluktan kurtulman için iyi bir fırsat olabilir.

Tam da bu noktada sana bir uyarıda bulunmamız şart: Risk almaya açık ve rutinlerden kopmak üzere olduğun bugün, maddi konularda dikkatli olman gerekiyor. Dikkatini topla, zira yaptığın bir hesaplama yanlış çıkabilir ve bu durum seni biraz sarsabilir. Tabii konfor alanından çıkmak konusunda cesaretin de sarsılabilir, böyle anlarda. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sürpriz bir netleşme seni bekliyor. Birinin senden daha net bir tavır almanı beklediğini unutma. Ve eğer ilişkin varsa, gürültülü bir hesaplaşmaya hazır ol. Suların durulması, her şeyin yerli yerine oturması için havayı temizleyecek ve ilişkini güçlendirecek gerçekleri açığa vurmanın zamanı geldi. Ama eğer bekar isen seni uzun süredir izleyen biri artık o ilk adımını atarak kalbini çalabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün biraz karışık bir gün olabilir ama endişelenme. Zira, bu karmaşadan sana da bir fırsat doğabilir. Belki de bir toplantının iptal olması, bir iş planının ertelenmesi veya belirsiz bir planın sonucunda beklenmedik bir avantaj elde edebilirsin. Tabii, bugün her şey belirlediğin düzende de ilerlemeyebilir ve bu aslında kötü bir durum olmayabilir. Tam da bu noktada tek yapman gereken esnekliğini korumak ve bu durumu lehine çevirmek.

Şimdi karmaşayı yönetecek güçte olmak ise başarıyı getiren güç olabilir. Rakiplerin ya da üstlerin ne yapacağını bilmezken, karar veren ve net bir duruş sergileyen taraf olmak otoriteni artırabilir. Bir de bakmışsın bugün, her şeyi sen yapıyor ve iş düzenini yönetiyorsun. Bir kere lider olduğunda bu fırsatı kaçırma deriz. Yapabileceklerini göstermek için kapını çalan bur fırsatı kucakla ve başarıya odaklan. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sürpriz bir itiraf seni bekliyor. Eğer bekarsan, ilgisini çektiğini düşündüğün biri bugün sana heyecan getiren bir adım atabilir. Tabii bu arada bugüne kadar konuşulmayan bir konu da bugün gündeme gelebilir. Ama zaten hayatının neredeyse merkezinde olan bu kişiyle arandaki aşkı da körükleyebilir olanlar... Zaten kalbin de içten içe bu heyecanı arzuluyordu, değil mi? İnan bize, tatlı bir itiraf her zaman güzellikler getirir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün kontrol etmeyi planladığın bir durumun kontrolden çıkması mümkün! Ama hey, bu durumun seni endişeye sürüklemesine izin verme. Unutma ki bazen eski sistemlerin çökmesi, daha iyilerinin kurulabilmesi için gereklidir. Üstelik bu düzen değişikliğinin hafta sonu olması bir şansı da içinde barındırıyor olabilir... Ne dersin, belki de iş hayatında daha başarılı ve güçlü olmanın yolu da budur! 

Tam da bu noktada, finansal anlamda kendine koyduğun hedefler de değişebilir. Daha fazlasını kazanma şansın olduğunu hissediyorsan, bu düzen değişikliği ile şansını dene deriz. Kontrol edemediğin şeylerin, yeni başarılar ve güçlü kazançlar getirmesine odaklanarak kariyer hayatının seyrini de değiştirebileceğini söylemeliyiz. Hadi bir dene!  

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kırıldığın bir konunun dile getirileceği bir yüzleşme seni bekliyor. Bugünü dürüstlük günü ilan edebilirsin... Aşkın her şeyi affedeceğine inansan da bazı kırgınlıkların telafi edilemeyeceği öğrenmek üzeresin. Özellikle söz konusu ihanet, şüphe ve sevgisizlik ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir. Dikkatli ol, bu konuşmanın sonu ayrılıkla da bitebilir; sıcak bir sarılma ile de! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün iş hayatını etkileyen beklenmedik bir geri bildirim alabilirsin! Bu belki bir övgü, belki bir eleştiri olabilir... Ancak burada önemli olan senin ilk tepkin olacak. Tam da bu yüzden direkt savunmaya geçmek yerine durumu analiz etmeye çalışmalı, olumlu eleştiriler karşısında heyecanını korumalı ve olumsuz eleştirileri ise kendini geliştirmek için bir fırsata dönüştürmelisin. 

İşte bu sayede egonu ve heyecanı dengeleyerek gerçek bir profesyonele dönüşebilirsin. Duygularına kapılmadan iş hayatında gerçek bir profesyonel olacaksın. Bu denge en çok da seni bir lider yapacak bizden söylemesi! Hadi bu fırsatı her yanı ile gör ve geleceğini başarı ile taçlandıracak bu süreci en iyi şekilde değerlendir. 

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bugün dikkat çekmek için ekstra bir çaba sarf etmene gerek yok. Doğal halinle zaten yeterince etkileyicisin, değil mi? Özellikle de bekarsan, etrafındaki birden fazla kişinin sana ilgi gösterdiğini fark edebilirsin. Seni arzulayan, kıskanan ve hayal eden insanlar arasından doğru kişiyi seçmek mi? İşte bu en önemlisi! Kalbinin sesini dinle, doğru kişiyle bir araya geldiğinde bunu hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün belki de her zamankinden daha fazla, kendini başkalarının sorunlarını çözme görevinde bulabilirsin. İş yerinde, belki de senin dışında oluşan bir durumla ilgilenmek zorunda kalabilirsin. Ancak unutma ki bugün her şeyi mükemmel hale getirme görevin yok. Hatta, hafta sonunun bir kriz yönetimiyle geçmemesi için kendine odaklanmalısın. Belki de tek yapman gereken 'hayır' demeyi öğrenmektir! 

Tam da bu noktada, bunun yerine finansal konulara odaklanmalısın! Bir ödeme planı veya belki de bir sözleşme konusu gündemine gelebilir. Bu noktada, küçük bir detayın bile uzun vadede büyük bir fark yaratabileceğini unutmamalısın. Sabırlı olmak yerine net olmanın daha önemli olduğu bugün içerisinde kariyerin kadar kazançlarını artırmak da planında olsun! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise fazla analiz yapmanın büyüyü bozabileceğini söylemeliyiz bugün! Eğer bekar isen birine şans vermeden önce onu eleme eğiliminde olabilirsin. Ancak bu durum, belki de hayatına yeni bir heyecan katacak birini kaçırmana neden olabilir. Oysa kalbini açmak, sana sevgiyi ve aşk dolu bir yabancı ile mutluluğu getirebilir. Öte yandan bir ilişkin varsa, partnerinin kusurlarını görmeye de odaklanmamalısın. Unutma onu sahiden olduğu gibi seversen, aşkla dolacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün kararlı olmalısın! İki seçeneğin var ve bu sefer denge kurmak yerine birini seçmen gerekecek. Hafta sonu belki bir kafede otururken, belki bir arkadaş toplantısında, işle ilgili bir konu gündeme gelebilir. Bu konu, ilk başta basit bir sohbet gibi görünebilir ama aslında sana sunulan bir fırsatın ta kendisi! Şimdi bu fırsatın ciddiyetine odaklanmalı, geleceğinin seyrini belirlemelisin.

Bir ortaklık ya da iş birliği teklifi ise gündemdeki konu, yeni kurulan bağlarla hayatının değişmesi son derece olası. Eğer taraflar arasında bir uzlaşma sağlanırsa, bu durumdan oldukça kazançlı çıkabilirsin. Ancak bu sefer, herkesin memnun olması için kendi payından feragat etmemeli, aksine kendi çıkarlarını da düşünmeye başlamalısın. İşte bu sana dengeden çok mutluluk, başarının yanında ise kazanç getirecektir! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantik bir rüzgar esiyor. Ancak bu rüzgarın seni sürüklemesini beklersen, bu fırsat elinden kaçabilir. Eğer bekar bir Terazi burcuysan, ilk adımı karşı taraftan beklemeyi artık bırakmalı ve hemen bir atmalısın. Ama eğer bir ilişkin varsa, partnerinin romantik adımlarına heyecanla karşılık vermen şart. Onun da senin heyecanına, tutkuna ve sevgine ihtiyacı var. Artan tutkular ve sevgi ile bu bağlılığı evliliğe taşıyabileceğini ise unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugünün enerjisi biraz karmaşık. Beklediğin bir terfinin senin yerine bir başkasına verildiğini görebilirsin. Kontrolün sende olmadığını hissetmek ise seni biraz huzursuz edebilir. Ancak hemen endişelenme, zira henüz oyun bitmiş değil! Belki de perde arkasında senin lehine işleyen bazı durumlar bile olabilir.

Hafta sonu kapıda ve işi senden kapan güçlü rakibinle aranda geçecek bir konuşma, güç dengelerini tamamen değiştirebilir. Belki de bir süredir üzerinde düşündüğün bir konuyu masaya yatırma vakti gelmiştir. Hadi güç ve başarı söz konusu olduğunda biraz daha net ol! Risk almaktan, rekabete girmekten ve kendini göstermek için işin içine entrika katmaktan da korkma. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duyguların yoğun olduğu bir atmosfer söz konusu! Ancak bu kez, sözlerin değil de sessizliğin daha etkili olacağı bir dönemden geçtiğini söylemeliyiz. Hatta açıkça dile getirmeliyiz ki bugün, partnerinle güç savaşına girmekten kaçınmalısın. Onunla aranda bir üstünlük yarışı olmadığını kabul etmeli, duygularını kucaklamalısın. Bu bir yarış değil, kabul et! Kazanın ise aşk, yani 'siz' olmasına izin ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün heyecan dolu anlar yaşayabilirsin. Bugün, önceden belirlemiş olduğun bir yolculuk ya da programın değişmesi söz konusu olabilir. Ancak bu durum, endişe etmene gerek olmayan bir durum. Aksine, bu değişiklik seni yeni bir insanla tanıştırabilir ve hayatına yeni bir soluk getirebilir. Görünen o ki plansızlık bugün, sana güçlü iş bağlantıları ve başarı getirebilir. 

Tam da bu noktada hafta sonu üzerinde düşündüğün bir fikir de bugün gelişme gösterebilir. Zira, bu iş fikrini hayata geçirmek için kurduğun iş bağlantılarını kullanabilirsin. Tabii bir yandan da iş teklifleri ve başvurlar gündemine gelebilir. Gücüne güç katan bu sürece dikkatle odaklan. Yeni insanlar, bağlantılar ve başarı seni bulacak bugün!  

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün sürprizlerle dolu bir karşılaşma seni bekliyor. Eğer bekar bir Yay burcuysan, bu karşılaşma kısa ama oldukça etkili bir flörtle sonuçlanabilir. Spontane gerçekleşen bu buluşma ve bir araya geliş seni heyecanlandırabileceği gibi kendini özel hissetmeni de sağlayabilir. Değer gördüğünü hissettirerek aşk dolu bir gün geçirmeni sağlayan kişi geçmişten gelen bir misafirse ne yapacaksın? İşte bu aşk hayatının en önemli gündemi; gelecek mi seni kucaklayacak, geçmiş mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün biraz çalkantılı bir gün olabilir. Uzun zamandır kaçındığın, belki de korktuğun o konuşmayı yapmanın tam zamanı. İster işle ilgili olsun, ister ailenle alakalı, bu konuşmayı yapmak zorunda kalabilirsin. Hafta sonu olmasına rağmen, o sorumluluk hissi seni biraz sıkabilir. Ama hey, kim demiş hafta sonlarının sadece dinlenmek için olduğunu?

Bugün belki de uzun zamandır beklediğin bir ödeme ya da yatırımdan da yüzünü güldürecek bir sonuç elde edebilirsin. Günü, duygularından çok stratejik düşünerek geçirmek; mantığını kullanmak ve sorumluluklardan sıkılsan da güç almak sana bolca kazanç sağlayabilir. İsteklerini konuşmalı, başarılarınla ileriye odaklanmalı ve kazancına kazanç katacak yollar bulmalısın bugün. 

Peki ya aşk? Aşk konusunda ise ciddi bir konuşma gündeme gelebilir. Bekar mısın? O zaman, sana güven veren biriyle tanışmaya hazır ol. Belki de hayatının aşkı olacak bu kişi... Ama eğer ilişkin varsa, gelecek planları masada olmalı. Belki de evlilik, belki de birlikte bir ev almak gündeme gelebilir ve geleceğin onunla şekillenebilir adeta. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün alışılmışın dışına çıkmak için can atıyor olabilirsin. Ancak bu defa sebep heyecan arayışı değil, sıradanlıktan sıkılma hali. Hafta sonu rutinini bir kenara bırakıp yeni bir şeyler denemek sana iyi gelecek. Tam da bu noktada iş hayatında yaratıcı bir fikirle ön plana çıkabilirsin. Belki de bir ekip planı ortaya atabilir ya da bir proje gündeme getirebilirsin. Bu, iş yerindeki standartları biraz değiştirebilir ve seni daha da motive edebilir.

Maddi anlamda ise sana özgürlük sağlayacak bir adım atmayı düşünmelisin. Belki de yeni bir yatırım yapabilir ya da birikimlerini değerlendirebilirsin. Bugün risk almak için uygun bir gün. Risk küçük olsa da, getirisi tatmin edici olacaktır bu ara! Bunu sakın unutma. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında da hareketli bir gün seni bekliyor. Ani bir mesaj, günün gidişatını tamamen değiştirebilir. Bekarsan, beklenmedik biriyle yakınlaşma yaşayabilirsin. Belki de yeni bir aşka yelken açabilirsin. Tabii eğer bir ilişkin varsa, alışkanlıkları kırmak ve biraz değişiklik yapmak ilişkine taze bir soluk getirecek. Onunla yeni bir maceraya atılmaya ne dersin? Hadi biraz da sınırları aş... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün belki de bir konuda geri adım atmak isteyebilirsin ama tam da o kritik anda cesaretini toplayıp ileriye doğru adım atman gerekebilir. Unutma ki hayatta her zaman ileriye doğru gitmek gerekir. Hafta sonunu yalnız başına geçirmek yerine, belki de biraz hareketlilik sana iyi gelebilir. Belki bir spor salonuna gitmek, belki de bir doğa yürüyüşüne çıkmak... Kim bilir?

İş hayatında ise sezgilerin yerine somut verilere dayalı kararlar vermen gerekebilir. Bu sayede maddi konulardaki belirsizliklerin çözüldüğünü göreceksin. Belki de beklenmedik bir yerden küçük bir kazanç elde edeceksin ve bu da moralini yükseltecek. Bugün için önemli olan şey netlik. Belirsizliklerden kaçın ve her şeyi net bir şekilde görmeye çalış.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantizm rüzgarları esiyor ama abartıya kaçmamakta fayda var. Eğer bekar bir Balık burcuysan, sade ve doğal bir tanışma senin için kalıcı bir ilişkinin kapılarını açabilir. Bunun içinse sosyalleşmek ve hayatına girmek isteyen insanlara bir şans vermek şart! Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, belki de küçük bir jest partnerini mutlu etmeye yetecektir. Onu mutlu etmenin tatlı yolunu, özel hissettirecek detayları bir düşün deriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
