Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 14 Şubat Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında hiç beklemediğin anda taşlar yerine oturacak. Birinin senden daha net ve kararlı bir tavır almanı beklediğini unutma. Belki de bu kişi, duygularını tam olarak ifade etmeni bekliyor veya belki de ilişkinin nereye gittiğini anlamak istiyor artık.

Tam da bu yüzden eğer bir ilişkin varsa, bugün biraz gürültülü bir hesaplaşmaya hazırlıklı ol. Bu, korkulacak bir şey değil, aksine suların durulması ve her şeyin yerli yerine oturması için bir fırsat. Bu hesaplaşma, havayı temizleyecek ve ilişkini daha da güçlendirecek gerçekleri açığa vurmanın zamanı geldi demektir. Belki de bu, uzun zamandır üzerinde durduğun bir konuyu veya bir anlaşmazlığı sonlandırmalısın.

Ama eğer bekarsan, bugün aşk hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Seni uzun süredir izleyen ve belki de seni tanışmayı bekleyen bir yabancı, bugün o ilk adımını atabilir ve kalbini çalabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…