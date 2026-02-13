onedio
Koç Burcu
14 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.02.2026 - 18:16

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 14 Şubat Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün sizin için hızla değil, daha çok zekice hareket etmeniz gereken bir gün olacak. Bir şeyi arzulamakla onu gerçekten elde etmek arasındaki farkı daha net bir şekilde görebilirsiniz. Hafta sonu olmasına rağmen, beklenmedik bir şekilde bir rekabet ortamı oluşabilir; belki bir iş teklifi, belki de sosyal bir çevrede oluşan güç dengeleri. Bugün, yüksek sesle konuşan değil, doğru zamanda doğru sözleri söyleyenin kazanacağı bir gün olacak. Sabırsız bir hamle yerine, soğukkanlı bir manevra yapmanın size daha çok avantaj sağlayacağını unutmayın.

Bir süredir göz ardı ettiğiniz bir detay bugün karşınıza çıkabilir. Bu bir mesaj, bir söz ya da küçük bir para hesabı olabilir. 'Boşver' demek yerine, küçük görünen bu detaylara dikkat etmelisiniz; çünkü küçük olan şeyler genellikle büyümeye meyillidir. Özellikle bir erkek figürüyle aranızdaki denge değişebilir. Gücü paylaşmayı mı tercih edersiniz, yoksa onu tamamen almayı mı istersiniz, bunun üzerinde düşünmelisiniz.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, dürtüsel bir enerji hakim olacak. Bir bakışma, bir meydan okuma, hafif bir kıskançlık hissi seni kolayca saracak. Yani bugün romantizm yumuşak değil, daha çok elektrikli ve heyecanlı bir şekilde saracak seni! Özellikle de bekarsan, kontrolün sende olduğunu düşünebilirsin ama aslında oyun çift taraflı olacak ve aşka engel olmak neredeyse imkansız hale gelecek. Ama bir ilişkin varsa, bugün sınırlarının ne kadar esnek olduğunu test etmeye hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

