Günlük Burç Yorumuna Göre 15 Şubat Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 15 Şubat Pazar Günün Nasıl Geçecek?

astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 15 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 15 Şubat Pazar günü burçları neler bekliyor?

İşte, 15 Şubat Pazar gününe ait günlük burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün içindeki hızlı enerjiyle dış dünyanın ağır tempolu ritmi bir çatışma yaratabilir. Bir işi çabucak sonuçlandırmayı hedeflerken, gözden kaçan bir detayın seni bekletiyor olması ise biraz canını sıkabilir. Ancak bu durum her ne kadar sinir bozucu olsa da aynı zamanda sana önemli bir ders de verebilir unutma! Tam da bu noktada haftaya güçlü bir şekilde başlamak istiyorsan, bugün eksikleri tamamlamaya odaklanmalısın. 

Şimdi şunu da sakın unutma, bugün üzerinden atladığın küçük bir konu, yarın büyük bir problem haline gelebilir. Özellikle de maddi konularda ani bir harcama yapma dürtüsü hissedersen, dikkatli olmalısın. Akında 'hak ettim' düşüncesini canlandıran alışverişler sonrasında pişmanlık duygusu yaşayabilirsin. Görünen o ki bugün iş hayatında hem kariyer süreçlerin hem de kazancın noktasında daha dikkatli ve hassas olmalısın. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise hafif bir rekabet havası seni sarabilir... İlgi görmek istiyorsun, değil mi? Ancak dikkatli ol, böyle anlarda karşı tarafın da egosu devreye girebilir. Şimdi aranızdaki çatışma artıp adeta ilişkinizi sabote eden bir dağa dönüşebilir. Eğer bekarsan, hızla başlayan bir sohbetin hızla yükselişe geçebileceğini de aklına sokmalısın. Tatlı bir rekabetle başlayan sohbet keyifli bir aşka dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün evinin ya da özel alanının düzenini yeniden ele alma isteği seni sarabilir. Belki eski bir eşyayı atıp yerine yepyeni bir şey almak, belki de tüm düzeni baştan aşağı değiştirmek isteyebilirsin. Ama unutma ki bu sadece fiziksel bir düzenleme ihtiyacı değil, aynı zamanda zihinsel de bir temizlik arzusu olabilir bu! 

Tam da bu noktada para konularında ise biraz mantıklı ama bir o kadar da kararsız bir ruh hali içinde olabilirsin. Belki bir yatırım planı, belki bir harcama konusu yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kez duygusal değil, stratejik bir yaklaşım sergilemelisin. Birinin sana sunduğu cazip gözüken teklifin detaylarını incelemekte fayda var. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise beklenmedik bir netleşme yaşanabilir. Eğer bir süredir seni oyalayan biri varsa, bugün onunla ilgili bir karar verme günü olabilir. Aranızdaki bir ilişki mi, yoksa boşa zaman mı kaybediyorsun? Artık bunu net bir şekilde anlayacaksın... Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, açık ve net bir konuşma yapman her iki tarafı da rahatlatacaktır. Ona olan aşkını daha sesli bir şekilde söyleme vakti gelmedi mi sence de? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün hayatın sürprizlerle dolu olduğunu bir kez daha hatırlayacaksın. Planlarında ufak tefek değişiklikler söz konusu olabilir ama bu durum seni tahmin ettiğinden daha az rahatsız edecektir. Hatta, belki de iptal olan bir program, senin için tamamen yeni bir fırsat kapısı açarak kariyer hayatında heyecanı doruklara ulaştırabilir. 

Hafta sonunun son saatlerinde ise işle ilgili bir anda aklına gelecek yaratıcı bir fikir, aslında oldukça değerli olabilir. Hayat bazen hiç beklemediğin anda gününü güzelleştirebilir... İşte bu yüzden bu fikri asla hafife alma, belki de bu, iş hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Bu arada bir arkadaşınla yapacağın sıradan bir sohbet bile, beklemediğin bir maddi fırsata dönüşebilir. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sürprizlerle dolu bir mesaj seni bekliyor. Eğer bekarsan, flört ettiğin ya da henüz tanışacağın yabancıyı şaşırtacak, beklenmedik bir hamle yapabilirsin. Görünen o ki aşkın peşine düşmek ve yaklaşmak üzeresin ona... Öte yandan eğer ilişkisin varsa, kısa süreli bir kıskançlık söz konusu olabilir ama endişelenme, partnerinin sana atacağı adım veya yapacağı tatlı sürpriz aşkı yeniden canlandırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün belki de farkında bile olmadan, bir konuda fazlasıyla sorumluluk üstlendiğini hissedebilirsin. Ancak unutma ki her şeyin altından senin kalkman gerekmiyor. Yeni bir haftaya yorgun ve bitkin bir şekilde başlamak istemiyorsan, bugün görevlerini dağıtmanı öneririz. Herkesin biraz yük alması, senin de daha hafiflemeni sağlar. Zaten bir işin tüm yükünü tek başına omuzlamak, ne sana ne de çevrendekilere bir fayda sağlar.

Maddi konulara gelirsek, iç sesin bugün seni biraz daha temkinli olmaya çağırıyor. Belki de bir ödeme planı ya da borç düzenlemesi gündemine gelebilir. İç sesini dinle ve bu konuyu bir an önce netleştir. Ertelemek yerine halletmek, sana çok daha fazla rahatlama sağlayacaktır, bizden söylemesi! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün hassasiyetler biraz daha yüksek olabilir. Eğer bekar bir Yengeç burcuysan, geçmişten biri seni yoklayabilir. Eski dosyaların açılması ile kalbin biraz kırılabilir ve derin düşünceler, günlük hayattan kopmanı sağlayabilir. Ama ilişkin varsa, alınganlık duyguların bugün biraz daha kabarık olabilir. Partnerine karşı kırgınlıklarını içine atarak kendini yalnızlaştırabilirsin... Dikkatli ol, bu pek de mutluluk getiren bir şey olmayabilir. Bunun yerine yaralarınızı konuşarak birbirinize şifa olabilirsiniz bugün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün belki de kendini biraz gizemli hissediyorsun, değil mi? Etrafındakiler senin her zaman enerji dolu olduğunu düşünürken, senin kafanda ise bugün farklı bir film dönüyor olabilir... Tam da böyle anlarda kendini biraz geri çekmek ve biraz daha gözlemci olmak isteyebilirsin. Ama unutma ki bu geri çekilme asla bir zayıflık göstergesi değil, tam aksine bir strateji olabilir. Belki de hafta başında yapacağın güçlü çıkış için bugün sahnenin dışında kalmak, biraz gözlem yapmak sana iyi gelebilir.

Bir diğer konu ise beklediğin terfi ve pozisyon değişiklikleri ile alakalı! Uzunca zamandır sabrederek hak ettiğini almak için acele etmeden adım adım ilerlediğini biliyoruz. Şimdi ise hak ettiğini alma vakti. Bu pazar gününü parlamak için kullan deriz. Sahne dışından gözlemini yap, stratejini belirle ve başarıyı kucakla. 

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bugün sıcak bir atmosfer seni bekliyor olabilir. Mesela bekarsan, sana yaklaşan bir yabancı oldukça cesur ve kararlı adımlarla seni cezbedebilir. Ama ilişkin varsa, en özelinden romantik bir plan ile partnerinle yeniden aşkı kucaklayabilirsin. Belki sevdiğin kişiye güzel bir sürpriz yapmayı düşünmeli, özellikle Pazar gecesini daha da güzelleştirecek romantik detaylara şans vermelisin. Biraz da sınırları aşmaya ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün ufak tefek bir aksilik, tüm haftanın gidişatını etkileyebilir. Bu aksilik karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğin, haftanın genel enerjisini ve tonunu belirleyecektir. Haftanın ilk gününe dair yapılacaklar listen oldukça kabarık görünüyor fakat unutma ki tüm maddeleri bugün tamamlama zorunluluğun yok. Önceliklerini belirleyip sıralama yapman bu durumda oldukça işine yarayacak.

İş hayatında bir konuşma yapman gerekiyorsa, detayları atlamamaya özen göstermelisin. Maddi konularda ise hesaplama hatası yapma riskin var. Bu yüzden 'nasıl olsa hallederim' demek yerine, durumu tamamen kontrol altına alman seni rahatlatacak bir adım olabilir. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise düşüncelerinden çok hislerine kulak vermen gerekiyor. Eğer bekar bir Başak burcuysan, biriyle arandaki mesafe azalabilir ve bu durum seni oldukça heyecanlandırabilir. Uzun zamandır, göz göze gelmeyi beklediğin kişinin yoğun ilgisine hazır olsan iyi edersin. Bu karşılıklı bakışma ve kalp sızısı, şimdi kalbini ısıtacak bir aşka bile dönüşebilir... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün seni iki farklı atmosferin çekim alanına alabilir. Bir yanda sosyal bir etkinlik, diğer yanda ise huzurlu bir yalnızlık... Hangisini seçeceğin konusunda kararsız kalabilirsin. Ancak, bu kararsızlığı bir kenara bırakıp asıl ihtiyacını önceliklendirmen gerekiyor. Yeni haftaya dengeli bir başlangıç yapabilmek için ise bugün kendi iç huzurunu ve merkezini bulman oldukça önemli.

Hafta içerisinde bir iş birliği konusunda bir konuşma yapman da gerekebilir. Ancak bu konuşma biraz zaman alabilir ve hafta içine sarkabilir. Bu bekleme sürecinde, iş birliği şartlarını yeniden değerlendirebilme fırsatı bulabilirsin. Maddi bir konuda uzlaşma sağlama olasılığı yüksek. Ama bu sadece bugünü iyi değerlendirir ve bu ortaklıktan ne istediğin konusunda net bir karar verecek kadar cesur olursan mümkün!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantik ama bir o kadar da temkinli bir hava hakim. Eğer bekar bir Terazi burcuysan, karşılıklı bir yoklama süreci yaşayabilirsin. Karşındakinden tepki almadan adım atmaya pek de niyetin olmayacak gibi... Çünkü aşkı garantiye almak istiyorsun. Tabii bir ilişkin varsa, gün genelinde sakin ama bir o kadar da bağları güçlendirecek bir atmosfer söz konusu. Partnerine kendini bugün biraz daha bırakacak, aşkı daha da güçlü kucaklayacaksın belli ki! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için biraz zorlu geçecek gibi görünüyor. Zira, aklını meşgul eden bir konu var ve bu konuyu düşünmekten kendini alıkoyamıyorsun, değil mi? Ancak unutma ki aynı konuyu tekrar tekrar düşünmek çözüm getirmiyor. Haftanın ilk gününe bu zihinsel yük ile girmemek için belki de bugün bu konuyu bir kenara bırakmayı denemelisin.

Galiba, iş hayatında kontrol edemediğin konulardan arınma süreci bu! Hatta bu dönemde en akıllıca yol, müdahale etmek yerine beklemek olmalı... Zaten sabır, çoğu zaman en iyi çözümdür. Bu arada aklındaki fikri hayata geçirerek maddi anlamda bir gelişme bekliyorsan, bu durum düşündüğünden daha hızlı netleşebilir. Başarı gibi para ve güç de zihnindeki yüklerden kurtulman ile seni bulabilir. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün yoğun bir enerji söz konusu. Eğer bekarsan, karşı konulamaz bir çekim hissedebilirsin. Belki de yeni bir aşk kapıdadır, ne dersin? İlişkisi olan Akrep burçları içinse, bugün açık bir yüzleşme rahatlatıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün beklenmedik bir şekilde, spontane bir planın seni evinin sıcaklığından dışarıya çıkarabileceğini biliyor musun? Belki de hafta sonunun son saatlerini dolu dolu geçirmek ve yeni bir haftaya enerjik başlamak isteyebilirsin. İş hayatına dair yeni bir fikir, belki bir yolculuk esnasında ya da kısa bir ziyaret sırasında aklına gelebilir. Kim bilir, belki de bu yeni fikir, iş hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir.

Tam da bu noktada eğer bir başvuru ya da teklif üzerinde düşünüyorsan, bugün cesaretini toplamanın tam zamanı! Attığın küçük bir adım, tüm haftanın gidişatını değiştirebilir. Belki de bu, maddi konularda küçük bir risk almak anlamına geliyor. Heyecan büyük olabilir ama unutma, büyük oyunlar büyük kazançlar getirir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise enerjik bir atmosfer seni bekliyor. Bekarsan, hızla başlayan bir etkileşim seni şaşırtabilir. Ama tabii bir ilişkin varsa, birlikte yapılan en sıradan bir aktivite bile bugün sana büyük bir keyif verebilir. İster evde film izlemek, ister bir yürüyüşe çıkmak olsun, bugün her şey daha eğlenceli görünebilir. Yani şimdi aşk daha renkli ve canlı olmaya hazır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yeni bir haftaya adım atarken, hazırlık modunun tamamen açıldığını hissediyor olabilirsin. Zaten plan yapmadan rahat edemeyen, her şeyi önceden düşünmeyi seven bir yapıya sahipsin. Ancak bugün, biraz gevşemenin, kendine biraz zaman ayırmanın tam zamanı. Sahi, sürekli olarak sorumlulukları düşünmek, enerjini tüketip seni yormuyor mu?

Özellikle de maddi konularla ilgili sıkça değerlendirdiğin yoğun gündem seni yorabilir. Belki bir ödeme yapman gerekebilir ya da bir sözleşme imzalaman gerekebilir. Bu durumda, net bir karar almak zorunda kalabilirsin. Unutma ki şimdi ertelemek, stresi büyütür ve çözümü zorlaştırır. Şimdi her şeyin yerli yerine oturmasıyla ise artık biraz da akışa bırakabilirsin işleri! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise ciddi bir konuşma yapmaya hazır ol. Eğer bekar bir Oğlak burcuysan, sana güven veren, seni anladığını hissettiren biri ilgini çekebilir. Seni belki de ilk kez aşka bu kadar yakın hissettiren bu yabancı ile romantik anlara var mısın? Bir yabancıya kendini bırakmak ilginç ama heyecan verici değil mi? Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugün evlilik ve çocuk sahibi olmak gündeminde yer alabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün kendi kendine 'Yeter artık!' dediğin o alışılmış rutinini bir kenara bırakma vakti geldi. Evde oturup dört duvar arasında sıkılmak yerine, belki de yeni bir macera peşinde koşmanın tam zamanı. Bir doğa yürüyüşüne çıkabilir, belki bir sergi gezebilir ya da uzun zamandır gitmek istediğin o yeni kafe veya restoranı deneyebilirsin.

Ama bize soracak olursan, bugün senin bile sınırlarını zorlayan bir işe adım atmak olmalı gündeminde! Belki bir ekip planı ya da yeni bir proje konuşması vardır aklında. Bu, belki de sana yeni bir bakış açısı kazandıracak ve iş hayatında yeni ufuklar açmanı sağlayacak. Hadi bir düşün ve uluslararası projelere dik gözünü. Zira, yapabileceklerinin bir sınır olmadığın eminiz. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sürprizli bir mesaj seni bekliyor olabilir. Bekarsan, belki de beklenmedik biri hayatına girebilir ve kalbini çalabilir. Birlikte ansızın yola çıkabileceğin bu kişi gerçek aşkın bile olabilir. Sınırları olmayan bir maceraperest ile bir araya gelmeye hazır ol. Bu ilişki seni biraz yorabilir de unutma. Çünkü heyecan ve bitmek tükenmek bilmeyen maceranın da zorlukları var, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için biraz daha içe dönük bir gün olabilir. Yalnız kalmak ve kendi düşüncelerinle baş başa kalmak isteyebilirsin. Ancak unutma ki bu geri çekilme bir kaçış değil, tam aksine toparlanma ve yeniden enerji toplama süreci. Haftanın yoğunluğuna karşı güçlü olmak için bugün kendi iç düzenini kurmanı öneriyoruz.

Özellikle de maddi konularda belirsizliklerin sona ereceği bir döneme giriyorsun. Bu durum, belki de uzun zamandır beklediğin küçük bir rahatlama anı olabilir. Belki bir konuşma, belki bir haber, kafanı netleştirecek ve belirsizlikleri ortadan kaldıracak bir etken olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise yumuşak ama bir o kadar da gerçekçi bir atmosfer hakim. Eğer bir ilişkin varsa, duygularını sadeleşmeye ve daha net bir hale gelmeye başlayabilirsin. Bu süreçte, duygularını açıkça ifade etmekten çekinmemelisin. Kalbini ve aklını partnerine açmanın tam sırası! İzin ver, o da senin yalnızlığını paylaşsın. Pazar gününe rutinin dışında planlar ve onun tarzında eğlence de iyi gitmez mi? Hadi, bugün kendini ona bırak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
