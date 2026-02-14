Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 15 Şubat Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün belki de bedenin değil, zihnin tükenmiş olabilir. Sürekli tetikte olmanın yarattığı gerilim, kaslarında bir sertlik, bir gerginlik olarak hissedilebilir. Belki de farkında bile olmadan çeneni sıkıyor olabilirsin. Bu durum, tüm gün boyunca yaşadığın stresin ve yorgunluğun belirgin bir işareti.

Ama neyse ki bu kez akşam saatlerinde yapacağın kısa bir esneme seansı bile bu durumu hafifletebilir. Birkaç dakikalık bir esneme, kaslarının rahatlamasını sağlayacak ve bu sayede hem bedenin hem de zihnin yeniden canlanacaktır. Unutma bazen küçük bir mola bile büyük bir fark yaratabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…