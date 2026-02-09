onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 10 Şubat Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 10 Şubat Salı Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 10 Şubat Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 10 Şubat Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 10 Şubat Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle beraber, enerjinin yükselişe geçtiği adeta bir yeniden doğuş yaşadığın bir döneme giriyorsun. Bu dönemde, o bitmek bilmeyen rekabetçi gerginlik, sanki bir rüzgarın esintisiyle yerini derin bir dinlenme ihtiyacına bırakıyor. Kendini daha hafif, daha rahat hissediyorsun. Bilinçaltında bir süredir sana eşlik eden düğümler, sanki birer birer çözülüyor. Bu düğümler çözüldükçe, sinir sistemindeki baskının da azaldığını hissediyorsun. 

Tabii bu arada uykuların daha huzurlu ve daha derin bir hale geliyor. Rüyaların bile daha pozitif bir hale bürünüyor. Ayrıca, bugünlerde ruhunu sanatsal bir uğraşla beslemek, fiziksel sağlığını da mucizevi bir şekilde yukarı taşıyacaktır. Bir resim yapmayı deneyebilir, bir enstrüman çalmayı öğrenebilir ya da bir kitap okuyabilirsin. İzin ver, sanatın iyileştirici gücü seni sarsın! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça özel bir gün. Çünkü yönetici gezegenin Venüs, Balık burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş ise seni adeta bir şifacıya dönüştürüyor. Kendi iç dünyanı ve bedenini anlamak, ona karşı daha anlayışlı ve merhametli olmak motton olmalı şimdi! 

Bu arada sağlığına dikkat etmek, özellikle de bağışıklık sistemini güçlendirmek ise bugün senin için çok önemli. Antioksidan içerikli meyvelere ve sıvı tüketimine her zamankinden daha fazla önem vermelisin. Her zaman kişisel bakımına özen gösteren bir ruh olarak, bugün bu özelliğini de bir adım öteye taşıyabilirsin. Arkadaşlarınla yapacağın hafif yürüyüşler veya doğa gezileri ise dolaşım sistemini canlandırarak enerjini tazeleyecektir; bunu da bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte, iş hayatının getirdiği stresin bedeninin üzerindeki olumsuz etkilerini sıfırlama fırsatı bulabilirsin. Bu süreçte, sürekli konuşmak ve düşünmekten dolayı yorulan zihnini dinlendirmek için 'sessizlik terapisi' deneyebilirsin. Bu terapi, günün tüm yorgunluğunu üzerinden atmanı sağlayabilir.

Ayrıca, omurganı esnetecek yoga hareketleri veya hafif germe egzersizleri yaparak da masa başında geçirdiğin saatlerin yarattığı yorgunluğu üzerinden atabilirsin. Kendine iyi bakmalı, bedenini ve ruhunu dinlendirip bir yandan da gücüne güç katmaya odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu Salı gününe Venüs'ün Balık burcuna geçişinin etkisiyle enerjik ve canlı bir başlangıç yapıyorsun. Bu geçiş, fiziksel direncini artırıyor ve yaşam enerjini taze bir nefes gibi ruhuna dolduruyor. Hayata karşı bakış açın daha umutlu ve sevgi dolu hale geliyor. Bu pozitif enerji ise kronikleşmiş ve belki de seni bir süredir rahatsız eden bazı hassasiyetlerinin hafiflemesine yardımcı oluyor.

Biraz daha dışarı çıkmaya ne dersin? Uzak seyahatler veya açık havada geçirilen vakitler, ciğerlerine ve kan dolaşımına tazelik katacak. Belki bir doğa yürüyüşü, belki bir bisiklet turu taze hava ile sadece fiziksel sağlığını değil, zihinsel sağlığını da olumlu yönde etkileyecek. Maneviyatın yükselmesiyle birlikte, içinde bir huzur dalgası da yükselecek unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte, bir yenilenme ve arınma sürecine adım atıyorsun. Bu süreç, vücudundaki toksinlerden kurtulmanı sağlıyor ve bize da tazelik hissi veriyor ruhuna! Bu yeni dönem, daha sağlıklı ve enerjik bir bedene sahip olmanın kapılarını aralıyor.

Tabii bu arada lenf drenajı veya detoks etkili içecekler kullanmayı da düşünebilirsin. Bu yöntemler, vücudundaki ödemi atman ve kendini daha hafif hissetmen için harika sonuçlar verebilir. Kendini daha enerjik ve canlı hissetmeye başlayabilirsin bu sayede! Unutma ki ruhsal bir dönüşüm sürecinden geçerken bedenini de bu yeni frekansa uyumlamak önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzünde senin için oldukça önemli bir değişiklik yaşanıyor. Venüs, karşıt burcun Balık’a adım atıyor ve bu, ikili ilişkilerdeki tavrını tamamen değiştiriyor. O meşhur detaycı analizlerin, her şeyi mikroskop altına alıp incelemen, yerini büyük bir rahatlamaya bırakıyor. Bu durum, hem ilişkilerine iyi geliyor hem de kıymetli bir iç huzur ile dolup şifalanmanı sağlıyor. 

Tam da bu noktada özellikle bedenindeki gerginliklerin çözüldüğünü fark edeceksin. Özellikle böbrek ve bel bölgendeki rahatsızlıkların hafiflediğini hissedeceksin. Eleştirmeyi bırakıp sevmeye odaklandığında, bedeninin ne kadar hızlı iyileştiğine ise sen bile şaşıracaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Venüs'ün Balık burcuna geçişini şifa dolu bir kutlama olarak düşünebilirsin. Zira bu geçiş, çalışma hayatındaki tüm stresi ve bedensel yorgunlukları geride bırakmanı sağlayacak. İş yerindeki karmaşa ve stres, yerini huzura ve dinginliğe bırakacak.

Rutin işlerini yaparken, arka planda çalan hafif bir müzik, sinir sistemini dengede tutarak odaklanma yeteneğini artıracak. Bu sayede işlerini daha rahat ve verimli bir şekilde tamamlayabileceksin. Ama daha da önemlisi, daha az çalışacak ve daha az yorulacaksın. Bu şifalı enerjiyi desteklemek için kendine iyi bakmaya da odaklan. Sağlıklı besleme rutinleri ile bedenine iyi bak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs'ün Balık burcuna adım atmasıyla, yaratıcılığın ve yaşam sevincinin bedenini iyileştirici bir güç olarak sarıp sarmalamasını bekle. Bu enerji, hobilerine daha fazla zaman ayırmanı ve böylece stres hormonlarını azaltmanı teşvik edecek. Bu durum, özellikle hormon dengen ve üreme sistemi sağlığın üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır.

Kalbinin aşk ve neşeyle dolup taşması, yüzüne doğal bir ışıltı ve genel duruşuna bir zarafet katacak. Bu, adeta bir güzellik iksiri gibi çalışacak. Sen de bu arada günlük rutinlerine güzellik rutinleri, cilt bakımları ve enerjini destekleyen masaj terapileri eklemeyi düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Venüs’ün Balık burcuna geçişiyle beraber, ev ve aile hayatınla ilgili konulara yeni bir bakış açısı getiriyor. Bu dönemde, evindeki huzur ve sakinlik, kemik ve eklem sağlığının bile üzerinde adeta şifa gibi güçlü ve iyileştirici bir etki yaratıyor.

Tam da bu noktada belki de evinin rahat ve huzurlu atmosferinde yapacağın basit ama etkili nefes egzersizleri, akciğer kapasiteni artırarak seni dış dünyanın karmaşasına karşı daha dirençli hale getirebilir. Bu egzersizler, sadece birkaç dakikanı alacak ve gün boyu enerjini yükseltebilir. Ve tabii ki, evin sıcaklığı ve güvende hissetmenin verdiği o eşsiz duygu, fiziksel yorgunluğunu saniyeler içinde unutturabilir. Galiba biraz özüne ve kendine dönme zamanı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün boğaz ve boyun bölgende hassasiyetin arttığını hissedebilirsin. Zira Venüs'ün Balık burcundaki konumu, bağışıklığını biraz sarsabilir. Bu arada kendini biraz hassas ve hemen yorulurken bulabilirsin. Bir de soğuk havaların bedenine etkisini düşünürsek soğuk algınlıkları ve üşütmeler pek de şaşırtıcı olmaz, değil mi? 

Tam da bu noktada biraz dikkat etmelisin! Bağışıklığını güçlendirmek için bir an önce C vitamini desteğini düşünmeli, kendine daha iyi bakmaya ve biraz da dinlenmeye vakit ayırabilirsin. Günü sürekli çalışarak geçirmek yerine kısa molalar vermek de sana şifalı gelecektir unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzündeki hareketlilik sana da yansıyor. Venüs, Balık burcuna geçiş yapıyor ve bu durum senin maddi konulardaki stresini azaltıyor. Bu stresin hafiflemesi bedeninde genel bir rahatlama hissi yaratıyor. Kendini daha hafif ve enerjik hissetmeye başlıyorsun.

Bu dönemde, değer görme ihtiyacını dış faktörlerden ziyade kendi içsel kaynaklarından karşılamayı öğreniyorsun. Bu durum, boyun ve omuz bölgende biriken o ağır yüklerin hafiflemesine neden oluyor. Kendini daha özgür ve rahat hissetmeye başlıyorsun.

Kendine yapacağın küçük ama kaliteli yatırımlar, öz saygını artırıyor ve bu durum bağışıklık sistemini doğrudan etkiliyor. Görünen o ki bugün kendine yapman gereken yatırımlar sadece maddi değil, aynı zamanda manevi de olmalı! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Venüs burcuna hoş geldi! Bugün Venüs'ün burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, fiziksel çekiciliğin ve hücresel yenilenme hızın tavan yapıyor. Etrafına yaydığın enerji, sadece çevrendekileri değil, en önemlisi senin kendi bedenini ve ruhunu iyileştiriyor. Bu dönemde, lenf sistemini canlandıracak masajlar veya deniz tuzuyla yapılan bakımlar, güzelliğini ve sağlığını daha da ön plana çıkarıyor.

Bu süreçte kendini dünyanın en değerli varlığı gibi hissedeceksin. Bu özel dönemde, bedeninin verdiği her sinyali sevgiyle dinlemeli ve ona ihtiyacı olan merhameti göstermelisin. Kendine olan sevgini ve merhametini artırmak hem ruhsal hem de fiziksel sağlığını olumlu yönde etkileyecek. Bu dönemde, bedenine ve ruhuna iyi gelecek aktiviteler yapmayı da ihmal etme. Kendine bir spa günü ayır, deniz tuzu ile bir banyo yap ve rahatla. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın