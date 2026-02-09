Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 10 Şubat Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle beraber, enerjinin yükselişe geçtiği adeta bir yeniden doğuş yaşadığın bir döneme giriyorsun. Bu dönemde, o bitmek bilmeyen rekabetçi gerginlik, sanki bir rüzgarın esintisiyle yerini derin bir dinlenme ihtiyacına bırakıyor. Kendini daha hafif, daha rahat hissediyorsun. Bilinçaltında bir süredir sana eşlik eden düğümler, sanki birer birer çözülüyor. Bu düğümler çözüldükçe, sinir sistemindeki baskının da azaldığını hissediyorsun.

Tabii bu arada uykuların daha huzurlu ve daha derin bir hale geliyor. Rüyaların bile daha pozitif bir hale bürünüyor. Ayrıca, bugünlerde ruhunu sanatsal bir uğraşla beslemek, fiziksel sağlığını da mucizevi bir şekilde yukarı taşıyacaktır. Bir resim yapmayı deneyebilir, bir enstrüman çalmayı öğrenebilir ya da bir kitap okuyabilirsin. İzin ver, sanatın iyileştirici gücü seni sarsın! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…