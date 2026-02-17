onedio
Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 18 Şubat Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 18 Şubat Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 18 Şubat Çarşamba günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 18 Şubat Çarşamba gününe özel aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün aşk rüzgarları farklı bir yön çiziyor hayatında. Aşkta yeni bir sayfa açma, yeni bir başlangıç yapma olasılığın oldukça yüksek. Uzaklardan esen bir aşk rüzgarı ya da başka bir kültürün renkli dünyasından biriyle yakınlaşma fırsatı kapında olabilir.

Tabii eğer zaten bir ilişkin varsa, bu durumda da heyecan dolu gelişmeler seni bekliyor. Belki de partnerinle birlikte yeni bir maceraya atılma, yeni bir yer keşfetme zamanı gelmiştir. Romantik bir kaçamak, belki de yeni bir şehirde yeni bir hayata merhaba deme düşüncesi içini kıpır kıpır edebilir. Şimdi bu fikirlerin etrafında biraz dolan, belki de yeni bir aşk macerasına yelken açma zamanın gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında adeta bir volkan patlaması yaşanacak. Tutkunun kıvılcımları etrafında adeta bir yangın başlatacak. Derin bir çekim hissi, kalbinin ritmini hızlandıracak ve adeta nefesini kesecek. Bu his, seni tamamen sarabilir ve hayatının her anını daha yoğun yaşamanı sağlayabilir.

Eğer bir ilişkin varsa, bu tutkunun ateşi, aranızdaki bağları daha da sıkılaştırabilir. Sevdiğin kişiyle arandaki yakınlığın, bu tutkuyla harmanlanarak bir aşk dansına dönüşebilir. Ama eğer bekar bir Boğa burcuysan, aşkın karşı konulmaz çekim gücü, bir kimyasal reaksiyon yaratarak hayatına yeni biri girebilir. Bu çekim gücü, seni bir aşk fırtınasının içine çekebilir. Peki, bunun için yeterince cesaretin var mı? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün aşk hayatında romantizm rüzgarları fırtına gibi esmeye hazırlanıyor. Eğer bekar bir İkizler burcuysan, bu rüzgarlar seni hızla sarıp sarmalayacak aşka doğru sürükleyebilir. Ani ve beklenmedik bir aşka kapılmaya hazır ol, çünkü aşkın tatlı rüzgarı seni hiç beklemediğin bir anda sarıp sarmalayabilir.

Eğer zaten bir partnerin varsa, bu romantik dönemi onunla birlikte en iyi şekilde değerlendirmen gerekiyor. Belki bir hafta sonu kaçamağı planlayabilir, belki de romantik bir akşam yemeği sırasında hayatının en unutulmaz anılarından birini yaşayabilirsin. Bu dönemde, partnerinin seni sevgiyle şımartacağına emin olabilirsiniz. Bu romantik rüzgarların seni nereye sürükleyeceğini ise biz bile merakla bekliyoruz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk rüzgarları iş yerinde esecek gibi görünüyor! İş arkadaşlarından biriyle başlayan masum bir yakınlaşma, beklenmedik bir şekilde romantik bir ilişkiye dönüşebilir. Belki de ortak hedeflerin, iş yerinde yaşanan rekabet ya da belki de zihinsel uyum, seni bu aşk labirentinin içine çekebilir.

İş yerindeki bu kişiyle arandaki bağın güçlendiğini mi hissediyorsun? Belki de onunla birlikteyken, onun sadece bir iş arkadaşı olmadığını, aslında birçok benzerliği paylaştığını fark ediyorsun. Eğer bu şekilde bir hissiyat içerisindeysen, bu yakınlaşma fırsatını bir düşünmeni öneririz. Zira belki de bu, hayatının aşkı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında heyecan verici ve belirleyici bir döneme adım atıyorsun. Belki de uzun süredir birlikte olduğun o özel kişiyle, artık ilişkini bir üst seviyeye taşıma zamanı gelmiştir. Bu, bir evlilik teklifi, nişan ya da belki de birlikte aynı çatı altında yaşama kararı anlamına gelebilir. Bu dönem, ilişkinde yeni bir başlangıç yapmak için mükemmel bir zaman olabilir.

Bekar Aslan burçları için de aşk rüzgarları esiyor... Belki de kaderin cilvesiyle hayatına girecek biriyle tanışman an meselesi. Bu dönemde, aşk hayatında yeni bir sayfa açma ihtimalin oldukça yüksek görünüyor. Kim bilir, belki de hayatının aşkıyla karşılaşman için geri sayım başlamıştır bile. Şimdi kalbini aşka açmanın, duygularını ifade etmenin tam zamanı! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün aşk hayatında parlak bir yıldız gibi hissedeceksin. Çekim gücün artıyor ve bu, bekar olan Başak burçları için özellikle heyecan verici olabilir. Bir çırpıda kalbini çalacak, adeta nefesini kesen bir tanışma yaşayabilirsin. Ve tahmin et ne? Bu kişi aslında hiç de tarzın olmayan biri olabilir.

Her zamanki gibi mantıklı ve aklıcı yaklaşımın bu kez kalbini sınırlandırmaya yetmeyecek gibi görünüyor. Aşkın gizemli ve büyüleyici dünyasına kapılmak üzeresin ve kendini bir yabancıya tamamen bırakmaya hazırsın. Bu durum seni biraz korkutabilir ama hey, aşkın güzelliği tam da burada değil mi?

Bundan kaçmak yerine, neden bu yeni ve heyecan verici duyguları kabul etmiyorsun ki? Kendini aşka bırak, kalbinin ritmini hisset ve bu yeni maceranın tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugünün enerjisi, aşk hayatında bazı önemli gelişmeleri işaret ediyor. İlişkinde ciddi bir adım atma zamanı gelmiş olabilir. Belki ailelerin tanışması, belki ilişkinin bir üst seviyeye taşınması gibi durumlar bugün gündeminde yer alacak.

Gökyüzü, bugün seni bir dizi sürprizle karşılamaya hazırlanıyor. Ancak bu sürprizler, bazen seni biraz köşeye sıkışmış hissettirebilir. İşte tam da bu noktada, ilişkinin geleceği hakkında düşünmen gerekebilir. Çünkü bu ilişki, farkında olmasan bile nikah masasına doğru ilerliyor. Bu durumda, hızlı ve net kararlar vermen gerekebilir. Ne istediğini, aşkta neyi aradığını belirlemeli ve ona göre hareket etmelisin. Unutma aşkta emin adımlarla ilerlemek her zaman en iyisidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk rüzgarları seni sürükleyecek gibi görünüyor. Mesaj kutun, ona buradan buradan bir 'merhaba' demek isteyen sürpriz davetlerle dolup taşacak. Bekar bir Akrep burcu olarak, sosyal medya kanallarında yeni biriyle tanışma ihtimalin oldukça yüksek. Modern dünyanın hızına ayak uydurup bu yeni ve heyecan verici deneyime kendini bırakırsan, belki de yeni bir aşk kapıda bekliyor olabilir.

Tutkulu ve enerjik ruh halinle, yeni maceralara atılmak için can atıyorsun. Ancak, heyecanına kapılıp gönül işlerinde aceleci davranmamanda fayda var. Kalbini kime emanet ettiğini iyi düşün, çünkü aşk oyun değil. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün senin için aşk rüzgarları esmeye başlıyor. Yani, aşk hayatında keyifli bir hareketlilik söz konusu olacak. Eğer bugün akşam saatlerinde bir workshop, seminer ya da atölye çalışmasına katılmayı düşünüyorsan, planlarını sakın erteleme. Çünkü bu etkinlikte karşılaşacağın bir yabancı ile bol bol eğlenceye doyabilirsin.

Bu yeni tanıştığın kişi ile etkinlik sonrasında yalnız yürümek zorunda kalmayabilirsin. Belki onunla eve dönebilir, belki de tüm günü onunla geçirme heyecanına kapılabilirsin. Kim bilir, belki de bu yeni tanıştığın kişi, hayatının aşkı olabilir. Bugün hayattan tat almayı, keyifli paylaşımları ve yeni deneyimleri keşfetmeyi hedefle! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, aşk hayatında sakin geçen günlerin ardından, bugün biraz hareketlilik kapını çalabilir. Uzun süredir yanı başında olan ve sadece bir arkadaş olarak gördüğün biri, belki de bugün farklı bir ışıkla karşına çıkabilir. Bir anda onunla aranda yeni bir yakınlaşma hissi uyanabilir.

Bir süredir tanıdığın ve belki de gözlerinde her zaman aynı anlamı bulduğun birinin bakışlarından farklı bir ışık yansıyabilir. Belki de bu, uzun zamandır beklediğin ve kalbinin derinliklerinde sakladığın aşkın ilk işaretleridir. Kim bilir, belki de aşkın kapısını çalan bu duygular, hayatının en güzel dönemini başlatacaktır.

Bu yeni yakınlaşma, kalbinde heyecan dalgaları yaratabilir ve seni adeta bir aşk rüzgarına sürükleyebilir. Peki, bu yeni ve heyecan verici duygulara kapılarını açacak mısın? Yoksa kalbinin kapılarını sıkı sıkıya kapatarak, bu duyguları bir kenara mı iteceksin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün aşk rüzgarları senin yönüne esiyor ve duygusal dalgaların daha derinleşiyor. Bu dönem, kalbinin en derinlerinde sakladığın duyguları, söylemekten çekindiğin sözleri dillendirebileceğin bir zaman dilimi. Ama unutma ki söylemediğin her şey, karşı tarafın hislerine yansıyacak. Yani, sakladığın sırların, gizli kalmış duyguların su yüzüne çıkacak.

Tabii bu durumda dikkatli olmalısın! Çünkü açığa çıkan gerçekler, seni ve ilişkini derinden etkileyebilir. Belki de bugün, gerçekleri ortaya dökme ve duygularını ifade etme günüdür. Belki de bugüne, sakladığın her şeyi açığa vurarak başlamalısın. İçinde biriktirdiğin her duyguyu, her düşünceyi paylaşmak, sana hafiflik getirebilir, bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşk hayatında, her zamankinden daha fazla güven duygusu ön plana çıkacak. Partnerinle belki de uzun zamandır konuşmak istediğin maddi konuları ele alabilir, belki de birlikte hayalini kurduğun geleceğe dair planlar yapabilirsin. Bu, ilişkini daha da sağlamlaştıracak, birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etmene yardımcı olacak.

Duygusal bağlarını daha da sıkılaştırmak için partnerinle her türlü konuyu paylaşabilirsin. Hayatındaki her şeyi onunla paylaşmanın, ilişkini daha da derinleştireceğini unutma. Ancak tabii ki bu paylaşımın sana da iyi gelmesi önemli. Unutma ki romantizm ve güven dolu bir ilişki, evliliğe ve kalıcı bağlara dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

