Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Şubat Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Şubat Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 18 Şubat Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 18 Şubat Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 18 Şubat Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak. Zihinsel çabaların yerine fiziksel dayanıklılığın test edilecek. Özellikle bel ve kalça bölgende, uzun süreli oturmanın etkisiyle oluşan sertlikler seni biraz zorlayabilir. Bu durumda ne yapman gerektiğini biliyor musun? Esneme sürelerini biraz daha uzatmalısın. 

Şimdi belki de tempoyu artırmadan önce biraz daha uzun süre esnemelisin. Aksi takdirde, gün sonunda yaşayabileceğin tutulmalar seni şaşırtabilir ve belki de tüm enerjini alabilir. Unutma ki her zaman söylediğimiz gibi, bedeninle barışık olmak ve onu dinlemek önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün uyku kalitenin hayatındaki öneminden bahsedeceğiz. Unutma ki sağlıklı bir yaşamın en önemli anahtarlarından biri de kaliteli bir uykudur. Eğer gece uykun sık sık bölünüyorsa, sabahları enerjinin düşük olduğunu hissediyor olabilirsin. Bu durum, güne zinde başlamanı engeller ve gün içerisindeki performansını olumsuz etkiler. Dolayısıyla, gece uykunun bölünmemesi için çeşitli önlemler almanda fayda var.

Bunlardan biri de akşam saatlerinde ekran maruziyetini azaltmak. Zira mavi ışık, melatonin adlı uyku hormonunun salgılanmasını engeller ve uykuya geçiş sürecini zorlaştırır. Bir diğer önemli nokta da uyuma ortamının sıcaklığı ve uyku düzeni. Tüm bunlara dikkat ederek kaliteli uykuya geçişe odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugünlerde en çok dikkat etmen gereken konu, dolaşım sistemin. Bu süreçte uzun süreli hareketsizlik, özellikle de ayaklarında bir ağırlık hissi oluşturabilir. Bu durum, hem rahatsız edici olabilir hem de sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Peki, bu durumla nasıl başa çıkabilirsin? Aslında çözüm oldukça basit: Gün içerisinde küçük yürüyüşler yapmak! Evet, belki de hayatının en yoğun dönemindesin ve kendine ayıracak zamanın yok. Ancak unutma ki sağlık her şeyden önemli. Bu nedenle, gün içerisinde kendine küçük molalar ver ve bu molaları yürüyüş yaparak değerlendir. Böylece hem fiziksel sağlığını korumuş olursun hem de zihinsel olarak daha rahat ve huzurlu hissedersin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün omuzlarında ve kürek kemiklerin çevresinde bir gerginlik hissedebilirsin. Belki de farkında olmadan kendini kasıyorsun. Tam da bu yüzden duygusal anlamda biraz rahatlamalı ve sakinleşmeye odaklanmalısın. Belki de biraz stresten uzaklaşmak için meditasyonu denemelisin. 

Bir yandan da bilinçli gevşeme egzersizleri ya da sıcak bir duş da tercih edebilirsin. Tüm bunlar, gerginliği yok etmek için harika birer çözüm olabilir. Ama bir yandan da kendine daha fazla zaman ayırmalı ve belki bir yoga ya da spor uygulaması indirerek şifa bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, günün en önemli hatırlatmasını yapmak için buradayız! Su tüketimi, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazlarından biri ve bugün senin için daha da kritik bir hal alıyor. Vücudun, susuz kalmaya karşı bugün daha hassas bir tepki gösterebilir. Bu durum, baş dönmesi gibi hoş olmayan belirtilerle kendini gösterebilir. Peki, bu durumu nasıl önleyebiliriz dersin?

Cevabı aslında hepimizin bildiği bir eylemde saklı: Su içmek. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var, suyu aralıklı olarak tüketmek. Unutma ki sağlıkla dolu bir gün geçirmenin sırrı, dengeli beslenme, hareket ve düzenli su tüketiminden geçer. Bedeninin ihtiyaçlarına kulak ver. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün çene ve diş sıkma eğiliminin arttığını fark edebilirsin. Sahi, biraz gergin misin? Belki de bugün biraz durup gevşemeye odaklanmalısın. Bu, hem zihnin hem de bedenin için harika bir rahatlama yöntemi olacaktır.

Ayrıca, beslenme düzeninde ufak bir değişiklik yapmayı düşündün mü? Magnezyum ağırlıklı bir diyet, kendini iyi hissetmeni sağlayabilir. Zira magnezyum, kasları rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bu yüzden, magnezyum açısından zengin yiyecekleri diyetine eklemek iyi bir fikir olabilir. Ama bu konuda hekim tavsiyesi alman şart. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün enerjini düşüren bir durumla karşılaşabilirsin. Tam da bu noktada kan şekeri dalgalanmaları seni biraz zorlayabilir. Biliyoruz ki yoğun bir günün ortasında öğün atlamak cazip gelebilir. Ama unutma ki, bu senin kan şekerini daha da dalgalanmaya itebilir. Bu yüzden, öğün atlamak yerine, daha küçük ve dengeli beslenmeyi tercih etmek, enerjini yüksek tutman için daha iyi bir seçenek olacaktır.

Bir de, tatlı krizlerine dikkat etmelisin. Aniden bastıran tatlı ihtiyacı, kan şekerini hızla yükseltip sonrasında hızla düşürerek seni yorgun hissettirebilir. Bu yüzden, tatlı krizlerini kontrol altına almak ve dengeli bir şekilde tatlı tüketmek, bu dönemde sana daha iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün boyun hattın ve ense bölgen biraz daha hassaslaşıyor. Biliyoruz ki modern yaşamın getirdiği teknolojik aletlerin başında saatler geçirmekten kaçınmak zor. Ancak telefonunu aşağı eğilerek kullanmanın, bu hassaslaşan bölgelerdeki ağrıyı artırdığını biliyor muydun?

Zira duruşun, bu ağrıların yoğunluğunu belirleyen en önemli faktörlerdendir. Doğru bir duruş, sadece fiziksel görünüşünü değil, aynı zamanda hissettiğin ağrıları da büyük ölçüde etkiliyor. Bu nedenle, duruşunu düzeltmek ve biraz da spor yapmak sana şifa olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün diz ve bacak kaslarını zorlamamaya özen göstermelisin. Ani hareketler, hızlı koşular yerine daha kontrollü ve ölçülü tempoda hareket etmeye ne dersin? Zaten ne derler bilirsin, yavaş ve istikrarlı olan daima kazanır. İşte tam da bu durum senin için geçerli. 

Hafif tempolu yürüyüşler, bu hafta senin için en iyi sonucu verecek aktivite olabilir. Hem sağlığını korumuş olur hem de enerjini daha uzun süreli kullanabilirsin böylece. Unutma ki hızlı hareket etmek her zaman hızlı sonuç almak anlamına gelmez. Biraz yavaşlamak ise sinir sistemin üzerinde de şifalı bir etki yaratabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün bağırsak fonksiyonlarında birtakım değişiklikler söz konusu olabilir. Özellikle sindirim sisteminin hassas olduğu bu süreçte, sağlığın için yeme içme alışkanlıklarını dengelemelisin. 

Lifli beslenmeye özen göstermeye ne dersin? Sebzeler, meyveler ve tam tahıllı ürünler gibi lif bakımından zengin besinler, bağırsaklarının düzgün çalışmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, su tüketimini artırman da önemli. Günlük su ihtiyacını karşılamak, sindirim sisteminin rahat çalışmasını sağlar ve bu da genel sağlık durumunu olumlu yönde etkiler. 

Bir diğer önemli nokta ise, özellikle akşam geç saatlerde atıştırmalıklardan kaçınman! Kendine dikkat et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gözlerini dinlendirmeye ne dersin? Göz yorgunluğunun pençesine düşmemen için sana bir tavsiyemiz var. Eğer uzun süreli bir ekrana bakıyorsan, her 20 dakikada bir gözlerini ekrandan ayırıp uzak bir noktaya odaklanmayı dene. Bu basit egzersiz, göz kaslarını rahatlatacak ve göz yorgunluğunu önleyecektir. 

Tam da bu noktada kendine zaman tanımak, belki gözlerini kapatıp biraz dinlenmek iyi bir fikir olabilir. Galiba bugün gözlerin sana dinlenme vaktinin geldiğini, artık köşene çekilip soluklanmanın vakti geldiğini işaret ediyordur. Durulmak ve derin nefesler alıp biraz kendine vakit ayırmak kadar cilt bakımları ile sağlıklı rutinler oluşturmayı da bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugünün özellikle ikinci yarısında enerjinde bir düşüş hissedebilirsin. Belki de biraz yorgun hissediyorsun, belki de biraz uykulu. Ancak bu durumu kafeinle çözmeye çalışmak yerine, doğayla baş başa kalacağın kısa bir mola vermek daha etkili olabilir. Kendini bir parka at, belki bir ağacın altına uzan, belki de bir bankta oturup etrafı izle. Doğanın enerjisi seni canlandıracak, tazelenmiş hissedeceksin.

Bir diğer önerimiz ise ayak tabanlarına masaj yapman. Zira ayak tabanına yapılan masaj, tüm vücudunu rahatlatabilir ve enerjini yeniden kazanmana yardımcı olabilir. Ayaklarımız tüm gün boyunca bizi taşıyorlar, bu yüzden onları biraz şımartmakta fayda var. Kendini daha enerjik ve canlı hissetmene yardımcı olacak spa ve masaj seansı aklında olsun. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

