"Uykusu Gelmiş": Balığının Hareketsiz Durduğunu Fark Eden Minik Annesine Zor Anlar Yaşattı

1. Dürüst ve Basit Olun

Çocuklar belirsizliği bizden daha hızlı hissederler. 'Balık uyuyor' demek kısa vadede durumu kurtarsa da, ileride çocuğun uyumaktan korkmasına ya da balığın neden hiç uyanmadığını sorgulamasına neden olabilir. 'Balığın vücudu artık çalışmıyor. Artık yüzemeyecek, yemek yiyemeyecek ve uyanamayacak,' gibi somut ve basit bir açıklama yapın.

2. 'Ölüm' Kelimesinden Korkmayın

Kayıp, yaşamın doğal bir parçasıdır. Bu kelimeyi çok dramatikleştirmeden ama gerçekliğini de saklamadan kullanmak, çocuğun kavramı doğru öğrenmesini sağlar. Soyut kavramlar (yıldız oldu, melek oldu, gitti gibi) çocuklarda 'Neden gitmesine izin verdik?' veya 'Ne zaman geri dönecek?' gibi kafa karışıklıklarına yol açabilir.

3. Duygularını İfade Etmesine İzin Verin

'Üzülme, yenisini alırız,' demek çocuğun o anki bağını ve üzüntüsünü küçümsemek gibi algılanabilir. 'Onu çok seviyordun, yokluğu seni üzüyor biliyorum. Ben de üzülüyorum' diyerek duygusuna ortak olun.

4. Küçük Bir Veda Ritüeli Düzenleyin

Çocuklar için somut bir veda süreci kabullenmeyi kolaylaştırır. Evcil hayvanı birlikte uygun bir yere gömebilirsiniz. Üzerine bir çiçek koyabilir veya ardından bir resim yapmasını isteyebilirsiniz. Bu, 'son' olduğunu kavramasına yardımcı olur.

5. Yeni Evcil Hayvan İçin Acele Etmeyin

Hemen yeni bir evcil hayvan almak, kayıpların kolayca 'ikame edilebilir' olduğu mesajını verebilir. Çocuğun bu kaybı sindirmesine, yasını (ne kadar küçük olursa olsun) tutmasına izin verin. Birkaç hafta sonra 'Tekrar bir evcil hayvana bakmaya hazır mısın?' diye sormak daha sağlıklıdır.