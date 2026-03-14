Kırgızistan'da Bir "Oba"da Yaşayan Kadın Oba Hayatı ile İlgili Merak Edilenleri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.03.2026 - 18:03

Günümüzde hala geleneksel anlamda oba veya göçebe yaşam tarzını sürdüren ülkeler var. Ancak bu durum genellikle hayvancılıkla uğraşan ve coğrafi koşulları buna elverişli olan toplumlarda görülüyor. Kırgızistan, bu kültürün en canlı yaşandığı yerlerden biri. Genel olarak insanlar bu hayata, doğa ile iç içe ve teknolojiden uzak olunduğu için özense de pek çok açıdan zorlukları var. 

Kırgısiztan'da obada yaşayan '_gulll_____' isimli içerik üreticisi, oba hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Obadan görüntülerde paylaşan kadının videosu izleyenleri aydınlatırken bir yandan da görüntülerle huzur verdi.

Oba hayatı, modernleşmeyle birlikte daha çok ekolojik turizm veya hayvancılık için mevsimlik bir zorunluluk haline gelmiş olsa da bazı ülkelerde hala oba hayatı sürdürülüyor. Peki bu ülkeler hangileri?

1. Kırgızistan

Kırgızlar için göçebe yaşam bir kimlik meselesi. Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için 'Yayla' (Jailoo) denilen yüksek düzlüklere çıkarlar ve videodaki gibi keçeden yapılmış, taşınabilir 'Boz-üy' (boz ev) adı verilen obalarda kalırlar.

2. Moğolistan

Dünyada göçebe kültürünün en yoğun yaşandığı ülke Moğolistan’dır. Nüfusun yaklaşık %30'u hala geleneksel göçebe hayatı sürüyor ve 'Ger' adı verilen obalarda yaşıyor. Moğol bozkırlarında mevsimlere göre yer değiştirmek hala günlük hayatın bir parçası.

3. Moğolistan ve Rusya (Sami Halkı ve Nenetler)

Kuzey Kutup Bölgesi'nde yaşayan Nenetler ve Samiler, geyik sürüleriyle birlikte hareket eden göçebe topluluklardır. Onlar da soğuk iklime dayanıklı çadır benzeri obalarda yaşarlar.

4. Kazakistan

Kırgızistan’a benzer şekilde, Kazakistan’ın bazı kırsal bölgelerinde de hayvancılıkla uğraşan topluluklar yaz aylarında yaylalara çıkarak oba hayatını devam ettirirler.

5. İran (Kaşkay ve Bahtiyari Türkleri)

İran’ın güney ve batı bölgelerinde yaşayan göçebe aşiretler, mevsimlik göçlerini hala sürdürür. Kendine has dokuma çadırlardan oluşan obalarıyla bilinirler.

6. Türkiye (Yörükler)

Türkiye'de tamamen göçebe yaşayan topluluklar azalmış olsa da, Toros Dağları'nda hayvancılık yapan Yörükler, yaz aylarında yaylalara çıkarak kıl çadırlardan oluşan obalarda bu geleneği yaşatmaya devam ediyorlar.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
