Kentsel Dönüşümde Bankalar İşin İçine Giriyor: Müteahhit Gibi Ev Yapıp Satacaklar

Ancak Adana’da kentsel dönüşüm çalışmalarının istenilen hızda devam etmemesi üzerine DAİMFED çalışma başlattı. Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel olan finansmana erişim konusunda çalışma yapan DAİMFED, bankaları da sisteme dahil ederek bankaların müteahhit gibi konut satacağı sistem üzerindeki hazırlıkları tamamladı.

Kurulacak Kentsel Dönüşüm Platformu'nun DAİMFED tarafından koordine edileceğini ifade eden Karslıoğlu, 'Kentsel dönüşümü ilgilendiren tüm kurumlarımızın bir araya geldiği bir yapı oluşturacağız. Hangi kurumlar arasında süreç takılıyorsa anında çözüm üreterek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. Bu platformun deprem bölgesindeki 11 ilimize de örnek olmasını umut ediyoruz.' dedi.