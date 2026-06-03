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Kentsel Dönüşümde Bankalar İşin İçine Giriyor: Müteahhit Gibi Ev Yapıp Satacaklar

Kentsel Dönüşümde Bankalar İşin İçine Giriyor: Müteahhit Gibi Ev Yapıp Satacaklar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.06.2026 - 17:43
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Türkiye’nin birçok ilinde kentsel dönüşüme hız verilirken, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu’nun (DAİMFED) hazırladığı proje ile bankaların da kentsel dönüşüm işine katılması planlanıyor. Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu, “Banka da müteahhit gibi proje yapıp satacak.” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ülke genelinde riskli yapıların dönüştürülmesine hız verilmişti.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ülke genelinde riskli yapıların dönüştürülmesine hız verilmişti.

Ancak Adana’da kentsel dönüşüm çalışmalarının istenilen hızda devam etmemesi üzerine DAİMFED çalışma başlattı. Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel olan finansmana erişim konusunda çalışma yapan DAİMFED, bankaları da sisteme dahil ederek bankaların müteahhit gibi konut satacağı sistem üzerindeki hazırlıkları tamamladı.

Kurulacak Kentsel Dönüşüm Platformu'nun DAİMFED tarafından koordine edileceğini ifade eden Karslıoğlu, 'Kentsel dönüşümü ilgilendiren tüm kurumlarımızın bir araya geldiği bir yapı oluşturacağız. Hangi kurumlar arasında süreç takılıyorsa anında çözüm üreterek dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız. Bu platformun deprem bölgesindeki 11 ilimize de örnek olmasını umut ediyoruz.' dedi.

“Bankalar müteahhit olacak”

“Bankalar müteahhit olacak”

Kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden birinin finansman olduğunu belirten Karslıoğlu, bu soruna yönelik yeni bir model geliştirdiklerini söyledi.

Karslıoğlu, 'Buradaki tek sorun maddi sorundu, bunu da aştık. Bankaları müteahhit yapacağız. Örneğin bir mahallede bir ada düşünün. Vatandaşlara mevcut konutlarının karşılığını vereceğiz, geri kalan arsa ise bankanın olacak. Banka da müteahhit gibi projeyi yaptıracak. Böylece dönüşüm süreci hız kazanacak.' diye konuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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