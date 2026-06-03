Kentsel Dönüşümde Bankalar İşin İçine Giriyor: Müteahhit Gibi Ev Yapıp Satacaklar
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Türkiye’nin birçok ilinde kentsel dönüşüme hız verilirken, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu’nun (DAİMFED) hazırladığı proje ile bankaların da kentsel dönüşüm işine katılması planlanıyor. Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu, “Banka da müteahhit gibi proje yapıp satacak.” ifadelerini kullandı.
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ülke genelinde riskli yapıların dönüştürülmesine hız verilmişti.
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“Bankalar müteahhit olacak”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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