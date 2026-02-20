Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 21 Şubat Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Mars ve Chiron'un oluşturduğu altmışlık, hassas mide ve sindirim sistemini biraz daha hassas hale getirebilir. Ancak bu durumu kontrol altına almanın yolları da var. Biliyoruz ki, hızlı ve acele bir şekilde yemek yemek ya da stresli anlarında sürekli bir şeyler atıştırmak bedenini yorabilir. Bu durum, özellikle hassas bir mideye sahipsen, daha da belirgin hale gelebilir.

Tam da bu yüzden bugün sana, bilinçli beslenme ve su tüketiminin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Dengeli ve sağlıklı bir diyet, mide ve sindirim sistemini rahatlatabilir ve stresin yol açtığı olumsuz etkileri azaltabilir. Su tüketimi de bu konuda önemli bir rol oynar. Yeterli su tüketimi, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar ve bedenini canlandırır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…