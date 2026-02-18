onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 19 Şubat Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 19 Şubat Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 19 Şubat Perşembe gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 19 Şubat Perşembe gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 19 Şubat Perşembe gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün enerjini tüketen şeylerin hızlı hareketler veya yoğun bir program olmayacağını bilmelisin. Aslında, bedenin, mikro düzensizliklerden, özellikle de ani ısı değişimlerinden dolayı yorulabilir. Oda sıcaklığı ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkı gibi görünüşte önemsiz detaylar, seni düşündüğünden çok daha fazla etkileyebilir.

İşte burada devreye katmanlı giyinme giriyor. Özellikle işe veya okula gidiyorsan, katmanlı giyinerek bedenin ısı dengesini korumaya yardımcı olabilirsin. Böylece bağışıklık direncin de korunmuş olur. Yani, bugünü sağlıklı ve enerjik geçirmenin sırrı, aslında gardırobunda saklı! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün sana biraz kendine dikkat etmen gerektiğini söylemek istiyoruz. Dişlerini sıkma ya da dilini damağına bastırma alışkanlıkları, baş bölgesinde basınca neden olabilir. 

Bu yüzden bugün, bu küçük ama etkili farkındalıkla kendine biraz daha dikkat etmeni öneririz. Artık stresten uzaklaşmalısın. Belki de bir süreliğine konfor alanına ve kabuğuna geri çekilmeli, biraz yalnız kalarak şifa bulmalısın. Sosyal hayat, hareketli yaşam ve her anı düşünerek geçirmek sana iyi gelmeyebilir. Bunu bir düşün ve tazelenmek için birkaç adım geri çekil. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün senin için biraz hassas bir gün olabilir, özellikle denge merkezinle ilgili. Gün içinde ani ve hızlı hareketlerden kaçınmanı öneririz. Eğer hızlıca ayağa kalktığında, hafif bir baş dönmesi hissi yaşıyorsan, bu konuda daha da dikkatli olmalısın. 

Belki de ani hareketler ve heyecan yerine, yavaş adımlar ve kontrollü bir şekilde ilerleme sana iyi gelebilir. Sinir sistemine iyi gelecek bu sakinlik sayesinde gün boyunca geçişleri yavaş yapmak da senin için daha iyi olacaktır. Sadece bedensel değil, ruhsal anlamda da iyileştiğini hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz daha hassas bir gün olabilir, özellikle de temas konusunda. Normalde hoşlandığın kıyafetler bile bugün biraz rahatsız edici hissettirebilir. Sert kumaşlar, fazla dar gelen kıyafetler ya da ayaklarını yoran ayakkabılar, sinir sistemini gün boyu gerebilir ve enerjini tüketebilir.

Bu yüzden bugün giysilerini ve ayakkabılarını seçerken daha dikkatli olmanı öneriyoruz. Fiziksel konforun bugün önceliğin olmalı. Rahat bir tişört, yumuşak bir pantolon ve konforlu bir çift spor ayakkabı, enerjini korumana yardımcı olabilir. Galiba bugün, konforunun şıklığından daha önemli olduğunu hatırlayacaksın ve kendini rahat hissedeceksin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün yemek yeme hızını düşürmelisin! Başta çiğneme hızı olmak üzere sindirim sisteminin pek çok farklı nedenle etkilenebileceğini biliyor olmalısın. Yani, sadece yemeklerini aceleyle yutmak yerine, onları bilinçli ve yavaşça tüketmek bile sindirim ritmimi düzenlemene yardımcı oluyor. Ayrıca, gün içinde yaşadığın şişkinlik sorunlarını da önemli ölçüde azaltır.

Biraz daha detaylandırmak gerekirse, hızlı yemek yemek, sindirim sistemimizin düzgün çalışmasını engeller. Çünkü yiyeceklerimizi yeterince çiğnemeden yuttuğumuzda, mide ve bağırsaklarımızın bu büyük parçaları sindirmesi daha zor olur. Bu da sindirim sürecini yavaşlatır ve şişkinliği ortadan kaldırır. Hazır başlamışken sağlıklı beslenme konusuna da zaman ayır deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün yoğun bir gün geçirebilirsin. Aralıksız telefonla görüşmeleri, klavyede hızlıca yazı yazmak, minik objelerle uğraşmak... Tüm bedeninin dışında ellerini ve parmaklarını da oldukça yorabilir. Tam da bu yüzden parmak eklemlerini ara sıra açıp kapamak ve bileklerini nazikçe çevirmek, belki de düşündüğünden daha fazla bir rahatlama sağlayabilir. 

Sadece bileklerin için değil, tüm vücudun ve iskelet sistemin için biraz hareket de hiç fena olmayacaktır. Hareketli bir gün geçiriyor olsan da spor ve fizyoterapi sana şifa verecektir. Bunu bir düşün ve sağlığın için bir an önce harekete geç. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün seninle mekan enerjisi üzerine konuşmak istiyoruz. Bilirsin, yaşadığın ortamın düzeni ve enerjisi, genellikle fark etmesek de ruh halini ve sağlığını etkiler. Özellikle dağınık bir ortamda bulunmak, belki de farkında olmadan, zihinsel bir gerginlik yaratır.

Biraz düşün bakalım, masa başında çalışırken etrafındaki dağınıklık seni ne kadar rahatsız ediyor? Zaten bilimsel araştırmalar da düzenli ve temiz bir çalışma alanının, zihinsel ve bedensel gevşemeyi desteklediğini gösteriyor. 

Öyleyse ne duruyorsun? Bugün biraz zaman ayır ve çalışma alanını sadeleştir. Minimal yaşam düzeni, sade ve temiz bir çalışma alanı zihinsel karmaşana da son vererek ruhuna iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, hayatın hızlı temposunda bazen nefes almayı bile unutabiliyorsun. Tam bugün belki de fark etmeden, nefes alışverişin biraz yüzeysel olabilir. Oysa nefes alışverişlerine dikkat etmeli, dolaşım sisteminden bağışıklığına her sistem için oksijen seviyesini düzenleyen, enerjini artıran ve hatta zihninin çalışmasını etkileyen derin nefeslere odaklanmalısın. 

Belki 4 saniye boyunca nefes alıp ardından 6 saniye boyunca nefes vermeyi deneyebilirsin bugün. Bu ritim, sinir sistemini hızlıca dengeleyecek ve gün boyu kendini daha enerjik hissetmeni sağlayacaktır. Bedenin şifalanırken belki nefes çalışmalarının yanında yoga ve meditasyonu da deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün ayakkabı seçimlerin üzerine konuşmalıyız. Ayakkabının tabanının sağladığı destek, gün boyu ayaklarının rahatını sağlamanın yanı sıra bel sağlığını da doğrudan etkiliyor. Yani yanlış seçilmiş bir taban, gün sonunda bel hattına ekstra yük bindirerek uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu yüzden özellikle de uzun saatler ayakta kalarak çalışıyorsan, ayakkabı seçimini yaparken biraz daha dikkatli olmanı öneriyoruz. Özellikle bu dönemlerde sinir sistemin hassasken, ayak altından geçen onlarca sinir ucuna zarar vermemek için dikkatli ol. Belki de eve döndüğünde biraz masaj, ılık bir duş ve kan dolaşımını hızlandırmak için sporla şifa bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün ışık hassasiyetin artabilir. Göz kamaştırıcı parlaklıkta ya da aşırı loş ortamlarda bulunman, gözlerinde ve baş bölgende baskı hissi yaratabilir. Bu durum, gün içinde seni rahatsız edebilir ve enerjini düşürebilir.

Eğer bugün bu tür bir hassasiyet hissedersen, doğal ışıkla dolu bir ortamda vakit geçirmeni öneririz. Güneş'in doğal ışığı, gözlerinin rahatlamasına ve baş bölgendeki baskının hafiflemesine yardımcı olacaktır. Unutma ki doğal ışık her zaman en iyi ilaçtır!

Dolayısıyla bugünü, bir parkta ya da doğa ile iç içe bir yerde geçirebilirsin. Belki bir kitap okuyabilir, belki de sadece gökyüzünü izleyerek rahatlayabilirsin. Kendini doğanın kollarına bırak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, su tüketimini gün boyunca aralıklarla yapmak, vücudunun elektrolit dengesini korumana yardımcı olur. Elektrolitler, vücudun normal fonksiyonlarını sürdürmek için hayati öneme sahip minik bileşenlerdir. Bu dengenin bozulması, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Dolayısıyla, su tüketimini doğru bir şekilde planlamak, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazlarından biridir.

Ayrıca gün içinde kendine zaman ayırmayı, biraz durup dinlenmeyi de ihmal etme. Küçük molalar, kendine odaklanma anları ve bedensel anlamda sana iyi gelecek şifalı adımlar yaşam kaliteni artırabilir. Birkaç dakikalık esneme hareketi, sağlıklı atıştırmalıklar ve su tüketimi ile anbean güçlenebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün yüksek frekanslı seslerin olduğu ortamlarda uzun süre bulunmak, gün sonunda tükenmiş hissetmene yol açabilir. Özellikle yaptığın iş icabı tekrarlı ve yüksek seslere maruz kalıyorsan, bugün durmak ve dinlenmek senin için her zamankinden önemli olabilir. Kısa molalarda doğanın sesine odaklanmak da sana iyi gelebilir. Bunu bir düşün deriz! 

Biraz daha sessiz, huzurlu bir ortamda vakit geçirmek, bedenini ve zihnini toparlamanı hızlandırabilir. Belki bir parkta yürüyüş yapabilir, belki de evinde hafif bir müzik eşliğinde kitap okuyabilirsin. Unutma ki seslerin frekansı ruh halini ve enerjini etkiler. Kendini daha iyi hissetmek için bugün biraz daha sakin bir akustik alan seçmeyi dene! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın