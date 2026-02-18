Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 19 Şubat Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün enerjini tüketen şeylerin hızlı hareketler veya yoğun bir program olmayacağını bilmelisin. Aslında, bedenin, mikro düzensizliklerden, özellikle de ani ısı değişimlerinden dolayı yorulabilir. Oda sıcaklığı ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkı gibi görünüşte önemsiz detaylar, seni düşündüğünden çok daha fazla etkileyebilir.

İşte burada devreye katmanlı giyinme giriyor. Özellikle işe veya okula gidiyorsan, katmanlı giyinerek bedenin ısı dengesini korumaya yardımcı olabilirsin. Böylece bağışıklık direncin de korunmuş olur. Yani, bugünü sağlıklı ve enerjik geçirmenin sırrı, aslında gardırobunda saklı! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…