Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 22 Şubat Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün Venüs ve Jüpiter arasında oluşan üçgen açı, senin konfor alanını genişletirken, bir yandan da hareketsizliğini artırabilir. Bu durum, uzun süre oturman sonucunda dolaşım sisteminin yavaşlamasına neden olabilir.

O sevdiğin koltuğundan kalkman gerekebilir. Hafif tempolu bir yürüyüş ya da biraz esneme hareketleriyle hem şifalanabilir hem bugünü daha keyifli bir hale getirebilirsin. Şimdi, kahveni al ve günün geri kalanını dolu dolu yaşamak için bir hareket planı yap. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…