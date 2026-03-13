İlber Ortaylı’nın Cenaze Programı Açıklandı: Defnedileceği Yer Belli Oldu

İlber Ortaylı’nın kardeşi Nuriye Ortaylı, vefat haberinin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

“Çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Giderek artan sorunlara rağmen hayatı aktif yaşamayı seven birisi olduğu için mümkün olduğunca gayret etti. Hep enerjik kaldı ve bunu bize çok hissettirmemeye çalıştı. Bu süreçte Koç Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan herkes; hemşireler, teknisyenler ve doktorlar bize çok destek oldu. Hem tıbbi hem de insani olarak olabilecek en iyi bakımı aldı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Arayan, soran ve destek olan herkese minnettarız.”

Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı ise “Herkese destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Başta Koç Üniversitesi Hastanesi’nin başhekimliğinden teknik ekiplerine kadar herkese minnettarız. Babam hayatı çok severek ve dolu dolu yaşadı. Umarım bu hayatında birilerine dokunmuş ve faydası olmuştur. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederiz' dedi.