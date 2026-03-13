İlber Ortaylı’nın Cenaze Programı Açıklandı: Defnedileceği Yer Belli Oldu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.03.2026 - 19:56

Tarihçi-yazar İlber Ortaylı, bir süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düştü. Yoğun bakımda entübe edilerek tedavisine devam edilen İlber Ortaylı 13 Mart 2026 Cuma günü hayata veda etti. İlber Ortaylı’nın cenaze programı da belli oldu.

İlber Ortaylı'nın cenazesi 16 Mart Pazartesi günü defnedilecek.

Türkiye’nin sevilen isimlerinden ünlü tarihçi İlber Ortaylı, 13 Mart Cuma günü hayatını kaybetti. Çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşan İlber Ortaylı’nın ölümü ülkeyi yasa boğdu. İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu. İlber Ortaylı'nın ailesi, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

'ACI KAYBIMIZ

Akmescitli Merhume Şefika Karaşay Ortaylı ve Kefeli Merhum Kemal Ortaylı’nın oğlu;

Emeldar Ortaylı, Enver ve Sevil Ortaylı, Nuriye Ortaylı’nın ağabeyi;

Kemal Ortaylı, Oytun ve Işıl Ortaylı’nın amcası;

Deniz Ali Kazıcı ve Defne Kazıcı’nın İlber dedesi;

Tuna Ortaylı’nın biricik babası;

Tarihçi, akademisyen, yazar ve Türk Halkının İlber Hocası

Prof. Dr. İLBER ORTAYLI’yı kaybettik.

16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11:00’de Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni düzenlenecektir. Merhum aynı gün Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecektir.'

İlber Ortaylı bir dönem gerçekleştirdiği röportajda mezarının Gelibolu’da olmasını istediğini açıklamıştı. Ortaylı, “Kalabalık sevmem, burada istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

“Babam hayatı çok severek yaşadı.”

İlber Ortaylı’nın kardeşi Nuriye Ortaylı, vefat haberinin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

“Çeşitli sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Giderek artan sorunlara rağmen hayatı aktif yaşamayı seven birisi olduğu için mümkün olduğunca gayret etti. Hep enerjik kaldı ve bunu bize çok hissettirmemeye çalıştı. Bu süreçte Koç Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan herkes; hemşireler, teknisyenler ve doktorlar bize çok destek oldu. Hem tıbbi hem de insani olarak olabilecek en iyi bakımı aldı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Arayan, soran ve destek olan herkese minnettarız.”

Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı ise “Herkese destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Başta Koç Üniversitesi Hastanesi’nin başhekimliğinden teknik ekiplerine kadar herkese minnettarız. Babam hayatı çok severek ve dolu dolu yaşadı. Umarım bu hayatında birilerine dokunmuş ve faydası olmuştur. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederiz' dedi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
