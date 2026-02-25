onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Burç Yorumuna Göre 26 Şubat Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 26 Şubat Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 26 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 26 Şubat Perşembe günü burçları neler bekliyor?

İşte, 26 Şubat Perşembe gününe ait günlük burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde dans eden Mars ve Uranüs karesi, teknoloji dünyasında bazı tatsız sürprizlerle karşılaşmanı sağlıyor. Günlük hayatta sıklıkla kullandığın teknolojik aletlerde, belki de dijital altyapılarına kadar inen beklenmedik kısa devreler oluşabilir. Bu durum, üzerinde saatlerce emek verdiğin bir dosyanın bir anda silinmesine veya işlerin yoğun olduğu bir anda mail sunucularının çökmesine neden olabilir. 

Ama belki de bu krizi fırsata çevirebilirsin! Tamamen farklı bir yazılım denemek, iş akışını bugüne kadar hiç olmadığı kadar hızlandırmak zihninde canlanabilir. Herkesin paniklediği o kaos anında senin soğukkanlılıkla bulacağın bu yöntem ise tüm gözleri üzerine çekebilir. Bugün işine odaklan teknolojinin azizliği ya da senin bir anda aklına gelcek olan dahiyane fikir en büyük terfi fırsatın olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sosyal çevrenden biriyle aranda aniden şok edici bir elektriklenme yaşanabilir. Bu kişi, belki de sadece arkadaş olarak gördüğün biri olabilir. Bir grup etkinliğinde ya da sıradan bir sohbette edilen tuhaf bir cümle, ona olan bakış açını saniyeler içinde değiştirebilir. Hazırlıksız yakalanacağın bu kıvılcım, kuralları ve tabuları anında yıkarak yerini heyecanlı bir flörte bırakacak. Belki de gerçek aşk budur, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Mars ile Uranüs arasında oluşan kare açı, cebindeki paranın aniden azalacağına, belki de bir bütçe onayının iptal olacağına işaret ediyor. Her zaman güvendiğin ve işlerinin yolunda gideceğine emin olduğun bir müşterinin son dakika cayışı ya da beklediğin bir fonun aniden kesilmesi, ilk etapta seni finansal bir korkuya sürükleyebilir. 

Tabii bu ani maddi sarsıntı, seni konfor alanından çıkarıp yeni deneyimlere yönlendirebilir. Bu durumda, aklına gelen çılgınca ve sana fazla riskli yeni gelir modelini bu kez hiç tereddüt etmeden devreye sokabilirsin. Yeteneklerini dijital bir platformda pazarlama fikri ya da tamamen farklı bir sektöre küçük bir yatırım yapma düşüncesi bile kaybettiklerini fazlasıyla geri getirebilir. Bugün para, eski yollardan değil, en beklenmedik kapılardan girecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise aidiyet duygun yerini büyük bir bağımsızlık isyanına bırakıyor. Partnerinin seni kısıtlayan en ufak bir cümlesine bile tahammül edemeyeceksin; belki de çantanı alıp gitmek ya da kendi alanını sertçe savunmak isteyeceksin. Ancak bu 'bana karışamazsın' tavrın, ayrılık getirmek yerine, partnerinin sana duyduğu saygıyı ve arzuyu inanılmaz bir seviyeye taşıyacak. Galiba bu isyan, aşkı yeniden canlandıracak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün gökyüzünde oluşan Mars ile Uranüs kare açısı, adeta bir dizi filmin en heyecanlı sahnesindeymişsin gibi hissettirecek sana. Bir başkasının en derin sırlarını ya da skandal niteliği taşıyan bir bilgiyi, tamamen tesadüfen öğrenmen an meselesi. Belki yanlışlıkla sana gelen bir mesaj, belki de kulak misafiri olduğun bir konuşma, iş yerindeki ittifakları ve entrikaları tüm çıplaklığıyla önüne serecek.

Tam da bu bilgiyi hemen etrafa yaymak yerine, onu bir satranç ustası edasıyla kendi lehine kullanman gereken o kritik anı sabırla beklemelisin. Rekabet ettiğin kişilerin zaaflarını artık biliyorsun. Şimdi asıl soru, bu bilgi ile ne yapacağın. Hırsların ve başarı için onu en tehlikeli ve en kazançlı silaha mı dönüştüreceksin? Yoksa görmezden mi geleceksin? 

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak; hiç tarzın olmayan, tamamen farklı bir kültüre, yaşama veya inanca sahip biriyle kendini manyetik bir çekim içerisinde buluyorsun. İlk bakışta yan yana gelmenin bile imkansız göründüğü bu kişiyle yaşayacağın keskin zıtlaşma, hızla açıklanamaz bir fiziksel çekime dönüşecek. Mantığının 'hayır' diye haykırdığı ama bedeninin durduramadığı bu şok edici deneyim, bildiğin tüm aşk tanımlarını baştan yazacak. Buna hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Mars ve Uranüs'ün isyankar enerjisiyle seni cesur bir değişime sürüklüyor. Ailevi beklentilerle kariyer hedeflerin arasında bir kopuş yaşanacak ve bu durum, seni 'onlar öyle istiyor' diye yöneldiğin bir projeden ya da sırf güvenli diye katlandığın bir iş ortaklığından, sabahın köründe aniden vazgeçme kararı almaya itebilir.

İşte bu cesur vazgeçiş köklü bir değişimi beraberinde getirip 'artık sadece benim istediğim olacak' diye haykıracağın bir devrim anına taşıyacak. Kendi ismini taşıyan bir marka kurmak, ofisi eve taşımak ya da tamamen bağımsız çalışmaya başlamak için o ilk radikal adımı ise bugün atabilirsin. Belki de bu karar nedeniyle, insanların 'delirdin mi?' bakışlarına maruz kalacak ama aldırış etmeden başlattığın bağımsızlık savaşının ruhunda yarattığı devasa hafifleme hissiyle kendi yolunu çizeceksin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise geçmişe dair bir pişmanlık aniden zihninde patlayacak ve seni tamamen beklenmedik bir eyleme sürükleyecek. Hiç iletişime geçmemen gereken o kişiye gecenin bir yarısı atacağın tek kelimelik bir mesaj ya da yapacağın ani bir ziyaret, tüm dengeleri değiştirecek. Bu kez ne istediğini bilen, karanlık ve tutkulu biri olarak karşısına çıksan da aşkın seni ele geçirmesi an meselesi! Şimdi iyi düşün, geçmişe dönmek kalbin için ne kadar doğru? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün Mars ve Uranüs arasındaki kare açı, dijital dünyada veya kalabalık bir kitle önünde yapacağın bir sunumda beklenmeyen sürprizlerle karşılaşmana neden olabilir. Belki de tüm güvenini koyduğun bir kampanya beklediğin sonuçları vermeyebilir ya da belki de kürsüde konuşma yaparken motivasyonun düşebilir Ancak şimdi pes etmemeli, geri çekilmemelisin. Hatta hemen krizi fırsata çevirmenin bir yolunu bulmalısın! 

Tam da kriz anında yapacağın bir espri ya da sergileyeceğin doğal ve filtresiz bir tavır, planlanmış ve kusursuz bir sunumdan çok daha etkileyici olabilir. İnsanlar, senin bu parlak zırhının altında ne kadar zeki ve kriz yönetiminde ne kadar başarılı olduğunu gördüklerinde, alkışlar iki katına çıkacaktır. Yani bugün asıl konuşulacak olan ise şovun kendisi değil, şov çöktüğünde gösterdiğin o dahiyane refleks olacaktır. 

Peki ya aşk? Göz önünde yaşanan aşklardan sıkılmış gibisin... Belki de tamamen gizlilik içinde yaşanan bir tutkuya doğru çekiliyorsun. Bu, toplumun onaylamayacağı ve hatta arkadaşlarından bile saklamak zorunda kalacağın bir ilişki olabilir. Ancak, bu tekinsiz ve adrenalin dolu flört, damarlarındaki kanı hızlandıracaktır. Sır tutmanın verdiği o tehlikeli haz, bu bağı her şeyden daha çekici ve heyecan verici hale getirebilir. Dikkatli ol yasak olanın heyecanı, uzun vadede kalp kırıklıklarına neden olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzü senin için biraz hareketli olacak. Mars ve Uranüs’ün çatışmalı açısı, devlet daireleri, hukuki konular veya vize/pasaport gibi resmi işlerle ilgili sürpriz engeller çıkarabilir. Günlerce emek verdiğin belgelerin bir hata nedeniyle reddedilmesi ya da heyecanla beklediğin mülakatın iptal olması gibi durumlar söz konusu olabilir. Dikkatli ol, hayalini kurduğun mükemmel plan bir anda altüst olabilir! 

Peki, bu tıkanıklığın aslında kozmik bir yönlendirme olduğunu düşündün mü? Belki de bu durum, seni hayal ettiğin ülkeden ya da sektörden çok daha iyi bir yerlere yönlendirmek için var. Bekleme sürecinde karşılaşacağın bir kişi ya da bir kafede duyduğun bir iş fikri, iptal olan planının yerini alacak büyük bir girişim fırsatı olabilir. Belki de evrakların reddedildiği bugün, hayatının en büyük sözleşmesini imzalayacağın yeni bir kapının anahtarını bulacağın gündür.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise sürekli fikir çatışmaları yaşadığın, her düşüncene karşı çıkan o kişiyle arandaki gerginlik doruk noktasına ulaşıyor. Sözlerin kılıçlar gibi çarpıştığı, kimsenin geri adım atmadığı o hararetli tartışmanın ortasında, aniden bir sessizlik çöküyor belki de... Ve şimdi zihinlerin savaşı bittiğinde, geriye sadece kuralları yıkan beklenmedik bir fiziksel çekim kalıyor. İşte bu ilişkinin seyrini tamamen değiştirebilir. Hem ne derler bilirsin, en büyük aşklar nefretle başlar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Mars ile Uranüs arasındaki kare açı, ortaklaşa kullanılan finansal kaynaklar, krediler veya miras gibi konularla ilgili belki de hiç ummadığın bir haksızlığı açığa çıkarıyor. Belki bir iş ortağının arkandan döndüğü bir dolap ya da bankadan gelen beklenmedik bir kesinti bildirimi, içindeki o barışçıl ve diplomatik ruhu anında yok edecek. 

İşte tam da bu durumda seni, uzlaşmaya çalışmak yerine, hemen yasal haklarını kullanacağın; avukatlarla veya mali danışmanlarla sert bir pazarlık masasına oturacağın bir gün seni bekliyor. Bugün, her zaman güzellikle çözmeye çalıştığın düğümleri, kesip atıyorsun ve hakkını kimseye danışmadan, zorla geri alıyorsun resmen. Bu da demek oluyor ki adalet terazisini bu kez zarafetle değil, yıkıcı bir güçle dengeleyeceksin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında da o naif ve 'sen nasıl istersen' diyen tavrın tamamen ortadan kalkıyor, yerini karanlık ve kontrolcü bir arzu alıyor. İlişkilerinde her zaman eşitliği savunurken, bugün karşındakine tamamen sahip olma, onun zihnini koşulsuzca domine etme isteğiyle dolacaksın. Bu yeni, talepkar ve tehlikeli yüzün, karşı tarafta beklenmedik derecede derin bir şaşkınlık uyandıracak. Kendi içindeki bu yeni gücün farkına varman ise ilişkini heyecanlı bir hale getirecek, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün seni biraz sarsacak bir durumla karşı karşıyasın. Mars ve Uranüs'ün dinamik enerjisi, iş hayatında ani bir dönüşüme sebep olacak. İş ortağının sana karşı olan tutumu ya da imzaladığın o önemli sözleşmeyle ilgili çıkan bir sorun, senin için masayı devirmek için yeterli olacak. 

Tam da bu noktada, bugün 'kimseye ihtiyacım yok' diyerek bağımsızlığını ilan edeceksin. Bu süreçte, rakiplerinin zayıf anını yakalayacak ve eski ortağının bile aklına gelmeyen bir hamle yaparak piyasayı şaşırtacaksın. Tek başına olduğunda ne kadar güçlü ve yenilmez bir stratejist olduğunu herkese göstereceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise evlilik, nişan veya uzun vadeli planlar gibi ağır ve kurallı konular gündemden düşüyor. Gelecek hakkında konuşmak yerine, sadece şu anın ilkel hissine odaklanmak isteyeceksin. Sözler vermeden, beklentilere girmeden sadece bedenin ve ruhunun birleştiği o özgürleşme anı bile sana uzun zamandır aradığın o derin nefesi aldıracak. Bu kez aradığın aşk değil, sadece özgür olmak isteyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün Mars ve Uranüs arasındaki kare açı, ofis hayatında beklenmedik durumlarla karşılaşmana neden olabilir. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, asistanının işi bıraktığını öğrenmek veya günlük olarak kullandığın bir makinenin arızalandığını fark etmek gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Bu durumlar, seni beklenmedik bir kaosa sürükleyebilir.

Ancak bu durum, aslında işlerin ne kadar hantal ve yanlış yürüdüğünü kendi gözlerinle görmek için bir fırsat da olabilir. Bu süreçte, eski ve verimsiz sistemleri bir kenara atıp teknolojik yeniliklerle işleri daha hızlı ve etkin bir şekilde yapabileceğin yeni bir akış yaratma şansın olacak. Bu kriz, sadece daha hızlı bir çalışan yapmayacak seni, aynı zamanda maliyetleri düşürerek iş yerinin kahramanı da olmanı sağlayacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise mantığının dışında gelişen bir anın büyüsüne kapılabilirsin. İş yerinde veya spor salonunda tanıştığın biriyle aranda beklenmedik bir çekim hissedebilirsin. Bu çekim, hiyerarşi, iş kuralları veya ahlaki tabuları hiçe sayacak kadar güçlü olabilir. Bu yasaklı çekim, tehlikenin dozunu artırdıkça daha da karşı konulmaz bir hale gelebilir. Birbirinize bakmamaya çalışırken bile yaşanan bu gizli ve yoğun çekim, mantığını tamamen devre dışı bırakabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Mars ve Uranüs'ün bu çalkantılı etkileşimi, üzerinde titizlikle çalıştığın o yaratıcı projede seni adeta bir çıkmaz sokakta bulmana neden oluyor. Gece gündüz emek verdiğin o sunum, tasarım ya da kampanya bir türlü gönlüne göre olmadığı için belki de son dakika riskiyle her şeyi yıkıp yeniden başlama kararı alabilirsin. 

İşte bu noktada, emniyetli yolları ve o donuk şirket jargonunu bir kenara atıp kimse tarafından beklemediğin kadar deneysel, kışkırtıcı ve şaşırtıcı bir eser yaratacaksın. İnsanların 'bunu bir o mu yaptı?' diyerek hayrete düştüğü o sınırları aşan vizyon, seni bir anda sektörün en ileri giden ismi yapacak. Bugün o eski kurallarla şekillenen kalıbını kırıp dehanı en saf haliyle sahneye çıkarıyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise o ciddiyet takıntın ve zaman zaman soğuk gibi duruşun, beklenmedik bir şekilde anlamsız, çocuksu ama aşırı tutkulu bir anın içinde kaybolup gidiyor... Toplum içinde kahkaha atarak kuralları çiğneyeceğin, o her zamanki ciddiyetini unutup tamamen içgüdüsel hareket edeceğin bir zaman dilimindesin. Kendini özgür bıraktığın o kontrolsüz an, partnerinin sana olan sevgisini yeniden alevlendirecek. Zaten sınırlarını aşarak aşka sarılmak için daha neyi bekliyorsun? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzünde beliren Mars ile Uranüs karesi, yaşam alanında bazı beklenmedik olaylara işaret ediyor. Evde ya da ofiste, belki de tam da şu anda bulunduğun mekanda, bir tesisat ya da elektrik arızası gibi bir durumla karşılaşabilirsin. Su borularının patlaması, duvarların çatlaması veya kiraların aniden artması gibi rahatsız edici durumlarla karşılaşabilirsin. Ancak bu durumlar aslında sana 'artık bu yerden ayrılma vaktin geldi' mesajını veriyor. 

Belki de aylardır ertelediğin bir ofis değişikliği ya da ev taşıma planını bu beklenmedik durumlarla birlikte hayata geçirmen gerekecek. Ancak bu yeni yer sadece fiziksel bir adres olmayacak, aynı zamanda yaratıcılığını serbest bırakacak ve seni çok daha vizyoner insanlarla tanıştıracak bir enerji merkezi olacak. Görünen o ki tabiri caizse tıkılan duvarlar aslında yeni bir hayatın ilk penceresini açıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise geçmişin tozlu sayfalarından çıkıp gelen herkesi kesin bir şekilde reddediyorsun. Bunun yerine, tamamen yabancı, garip ve aklını başından alacak birine doğru çekiliyorsun. Geçmiş hikayeleri ya da isimleri umursamıyorsun; sadece o kişinin anlık aura ve düşünce yapısı seni kendine çekiyor bugün. İsimlerin ya da ünvanların önemli olmadığı, zihinlerin ve bedenlerin sınırsız bir şekilde birleştiği o çarpıcı anlara hazır ol. İşte bu gerçek aşkın ayak sesleri! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzünde Mars ve Uranüs arasında oluşan kare açı, iletişimde ufak tefek kazaları beraberinde getiriyor. Bir e-postayı yanlış kişiye göndermek ya da özel bir mesajın istemeden ifşa olması gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Dikkat et, ağzından kaçan tek bir cümle, kardeşlerinle, yakın çevrenle hatta en güvendiğin komşunla aranda bile büyük bir sorun çıkmasına neden olabilir.

Fakat bu durumun bir de altın kaplama yüzü var! Yıllardır dudaklarını ısırdığın, içine attığın, dile getirmekten çekindiğin gerçeklerin bir anda ortalığa saçılması, o toksik ilişki ağını kökünden temizleyecek. Yanlışlıkla gönderdiğini sandığın basit bir mesaj, aslında seni sömüren bir bağı koparmak için bilinçaltının yaptığı en dahiyane ve cesur sabotajı olabilir. Bugün kırılan kalplere odaklanmak yerine, dökülen gerçeklerin sana kazandırdığı o muazzam özgürlüğün tadını çıkar. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise melankolik bekleyişleri ve şiirsel acıları bir kenara bırakıp adeta bir savaşçı gibi harekete geçebilirsin. Karşındakinin adım atmasını beklemek yerine, onu hazırlıksız yakalayacak, kelimelerle köşeye sıkıştıracak ve tutkunu dikte edecek olan sensin. Bu aniden ortaya çıkan tavizsiz ve ısrarcı halin, aranızdaki o belirsiz sis perdesini tek hamlede yırtıp atacak. İşte bu durumda bir ilişkin varsa, ilişkideki toksik düzeni sonlandırabilir ve kontrolü eline alabilirsin. Ama platonik bir aşk ise mesele, artık itiraf etmenin ve tabii haliyle aşkına karşılık bulmanın ya da reddedilmenin tam zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın