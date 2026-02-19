Günlük Burç Yorumuna Göre 20 Şubat Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Satürn ile Neptün'ün kavuşumu seni hayal dünyası ile gerçeklik arasında hassas bir dengeye taşıyor. Kariyer hayatında belki de uzun süredir kafanın bir köşesinde dolaşan ancak henüz somut bir şekle bürünemeyen bir planın var. İşte bu planı belirsizliklerden arındırma zamanı geldi. 'Bakalım ne olacak' demekten vazgeçip projeni ya ciddi bir hale getirmeli ya da tamamen rafa kaldırmalısın.

Zira gerçekçi bir yaklaşım sergilersen, kalıcı ve sağlam bir yapı oluşturabilirsin. Elbette bu dönemde hayal gücünü kaybetme ama ayaklarının da sağlam bir zeminde durduğundan emin ol. Bir de bu başarının uzun vadeli kazanımlara dönüşmesini istiyorsan, kısa vadeli disiplin şart. Belki de bir finansal düzenlemeye ya da bir sözleşme maddesine ihtiyaç duyabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise romantik hayallerinle gerçekler bir yüzleşme yaşayabilir. Hayranlıkla baktığın partnerin ya da flörtün hakkında bazı gerçekler öğrenebilirsin. Belki de senin bildiğin gibi biri değil, seni mutlu etmekten çok uzak bir karaktere sahiptir... İşte bu yüzden onu dikkatle incele. Aşkı idealize etmekten ve kendine tamamen ona bırakıp koşulsuz ilerlemekten bir an da olsa vazgeç, şimdi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…