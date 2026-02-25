Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 26 Şubat Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün sosyal çevrenden biriyle aranda aniden bir kıvılcım çakabileceğini belirtmeliyiz. Bu kişi belki de sadece arkadaş olarak gördüğün, belki de hiç bu açıdan bakmadığın biri olabilir. Ama unutma ki aşk, en beklenmedik anda, en beklenmedik yerde karşına çıkabilir.

Bir grup etkinliğinde, belki bir kahve molasında ya da sıradan bir sohbette edilen tuhaf bir cümle, ona olan bakış açını saniyeler içinde değiştirebilir. Belki de onun hakkında hiç bilmediğin bir yönünü keşfedersin, belki de onunla ilgili bir gerçeği öğrenirsin.

Seni bir hayli hazırlıksız yakalanacağın bu kıvılcım, kuralları ve tabuları anında yıkarak yerini heyecanlı bir flörte bırakacak. Ve belki de bu flört, hayatının aşkına dönüşür. Kim bilir? Belki de gerçek aşk budur, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…