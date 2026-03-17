Bir Kadın Dedesine Lvbel C5'in Şarkısını Kendi Şiirim Diye Okuyup Puanlamasını İstedi

Müzik kültürü her dönem değişiyor ve her dönem yeni neslin müziği önceki nesiller tarafından eleştiriliyor. Günümüzün en çok tartışılan müzik türü de rap bildiğiniz üzere. Özellikle Lvbel C5 şarkılarıyla en çok tartışma yaratan isimlerden biri. 'Hav Hav', '10 Numara', 'nE!?' gibi şarkılarıyla gündemi epey meşgul etti kendisi.

'senasznoztas' isimli içerik üreticisi, Lvbel C5'in şarkı sözlerini 'kendi şiirim' diyerek dedesine okuttu. Torununu kırmak istemeyen dedenin zor anları izleyenleri gülümsetti.