Günlük Burç Yorumuna Göre 25 Şubat Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün senin için biraz karmaşık bir gün olabilir. Çünkü Merkür, duraklama modunda ve bu durum senin keskin dikkatini daha da öne çıkarabilir. İş yerinde, diğerlerinin gözden kaçırdığı en ufak ayrıntılar senin radarına takılabilir ve bu, büyük bir krizin önüne geçmeni sağlayabilir. İşte bu da seni bir anda lider pozisyona taşıyabilir ve zirveyi hedeflemende önemli bir rol oynayabilir.

Tam da bu noktada üst düzey bir toplantı ya da resmi bir yazışma gündemindeyse, kelimelerini dikkatlice seçmelisin. Zira Merkür bu dönemde, aceleyle gönderilen bir e-posta ya da yeterince incelenmemiş bir belge yüzünden başını ağrıtabilir. Bu nedenle, adımlarını dikkatlice atmalı ve 'gönder' düğmesine basmadan önce bir kez daha kontrol etmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise mantığını bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Her sözü, her bakışı analiz etmekten vazgeçmelisin. Teninin sıcaklığına, gözlerindeki o tekinsiz ama çekici karanlığa kendini bıraktığında, beklenmedik derecede tutkulu bir yakınlaşma yaşayabilirsin. Bazen en derin itiraflar, sadece hissetmeye cesaret ettiğinde ortaya çıkar, değil mi? İşte bu yüzden, kendini hislerine bırak ve aşkın sürprizlerine açık ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…