Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 18 Mart Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün sağlığın konusunda oldukça dinamik ve zindesin. Gökyüzündeki ateş enerjisi, metabolizmanı hızlandırıyor ve seni hareket etmeye zorluyor. Eğer bir süredir spora başlamayı düşünüyorsan, işte o gün bugün! Açık havada yapacağın kısa bir yürüyüş veya hafif tempolu bir egzersiz, sadece vücuduna değil, ruhuna da çok iyi gelecek. İçindeki o bitmek bilmeyen enerjiyi doğru yere kanalize etmelisin.

Dikkat etmen gereken tek nokta ise kafa ve yüz bölgen; ufak tefek sakarlıklara veya strese bağlı baş ağrılarına karşı temkinli olmalısın. Gün içinde bol su tüketmeyi ve zihnini dinlendirecek kısa molalar vermeyi ihmal etme. Akşam saatlerinde papatya çayı gibi sakinleştirici bir içecekle günün yorgunluğunu atmak, uyku kaliteni artıracaktır. Kendine iyi bak, sen bize lazımsın!