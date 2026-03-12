onedio
Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 13 Mart Cuma Günün Nasıl Geçecek?

astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 13 Mart Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 13 Mart Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 13 Mart Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün senin için oldukça enerjik bir gün olacak gibi görünüyor. Adrenal bezlerin ve kafa içindeki basınç dengenin ön plana çıkacağı bugünde, sinirsel baş ağrılarına karşı ekstra dikkatli olman gerekiyor.

Tam da bu noktada kafein, her ne kadar enerji verici bir madde olsa da aşırı tüketildiğinde sinir sistemini olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple bugün kahve, çay gibi kafeinli içeceklerin tüketimini minimuma indirgemekte fayda var. Ayrıca, nane yağının rahatlatıcı etkisinden faydalanabilirsin. 

Bilgisayar başında çok vakit geçiriyorsan, gözlerin için de önemli bir uyarımız var. Göz yorgunluğunu önlemek adına, ekrana bakma sürelerini 20 dakikalık periyotlarla bölmeni öneriyoruz. Her 20 dakikanın sonunda gözlerini dinlendirip birkaç dakika uzaklara bakmayı unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün biraz zorlu geçebilir, bu yüzden daha fazla dinlemen gerekebilir. Gün içinde belki de farkında olmadan dişlerini sıkıyorsun, bu da sana alt çene ekleminde ve boyun kaslarında stres oluşturabilir. Bu stres, dişlerini fark etmeden sıktığında, gün sonunda omuz ağrısı olarak geri dönebilir. Bu durum, genellikle gerginlik ve stresin bir sonucu olabilir.

Bu yüzden bugün çene rahatlatma egzersizlerine biraz daha fazla zaman ayırmalısın. Bu egzersizler, çene kaslarını gevşetmeye yardımcı olacak ve böylece gerginlik ve stresini azaltacaktır. Ayrıca, kulaklarının içindeki denge merkezini korumak için de yüksek sesli ortamlardan uzak durmayı da düşünmelisin. Böylece, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını koruyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün boyunca ellerindeki ince motor beceriler ve sinir uçların biraz daha hassas olacak. Bu durum, karpal tünel sendromu olarak bilinen ve el bileklerinde ağrı, uyuşma veya karıncalanma gibi belirtilere neden olan durumu tetikleyebilir. Bu yüzden, bugün ağır çantalar taşımaktan kaçınmanı öneriyoruz. Ayrıca, el bileklerini esnetmek için küçük egzersizler yapmayı unutma.

Zihinsel yorgunluğunu atmak için de sana bir önerimiz var: Tabii ki bu dijital detoks. Beyaz ışıktan uzaklaşıp kitap okumak, yürüyüşe çıkmak ya da sadece sessiz bir ortamda oturup düşüncelerini toparlamak sana şifa getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak. Vücudunun lenfatik drenaj sistemi ve göğüs çevresindeki dokuların yenilenme hızını artırabilir. Bu, vücudunda biriken ödemin atılması için harika bir fırsat! Belki de kuru fırçalama yöntemini denemelisin. Bu yöntem, lenf akışını hızlandırmak için oldukça etkili. Fırçanı dairesel hareketlerle kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilirsin.

Ayrıca, duygusal dalgalanmaların bağışıklık sistemini zayıflatma riski de var. Bu nedenle, bugün kendini biraz daha rahatlatman gerekiyor. Bitki çayları, tam da bu an için biçilmiş kaftan! Lavanta, papatya veya yeşil çay gibi sakinleştirici özellikteki bitki çaylarından birini seçebilirsin. Bu çaylar, hem ruhunu dinlendirecek hem de bağışıklık sistemini güçlendirecek. Bugün kendine biraz daha fazla zaman ayır ve bu önerileri dikkate al. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün sağlığına dair birkaç ipucu vermek istiyoruz. Öncelikle bugün kan basıncın ve damarlarındaki elastikiyetini göz önünde bulundurman gerekiyor. Tansiyonunun dengede kalması için ani hareketlerden ve sıçramalardan kaçınmanda fayda var. Ayrıca, bugün tuz tüketimini minimuma indirerek, kan basıncını daha da dengeleyebilirsin.

İşte tüm bu duygusal yüklerinin fiziksel bir yansıması olabilir. Kürek kemiklerini rahatlatacak ve sırtında oluşan gerginlik ve 'yumru' hissini azaltacak yoga pozları denemeye ne dersin? Bu pozlar, hem bedenini hem de zihnini rahatlatabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün seninle biraz sağlık ve güzellik üzerine konuşmak istiyoruz. Gözlerini kapat ve vücudunu dinle. Fark ettiysen, safra kesen ve yağ sindirimi konusunda biraz sıkıntı çekiyor olabilirsin. Bu, vücudunun sana bir mesajı olabilir.

Ağır ve yağlı yemeklerin cazibesine kapılma, çünkü bugün enerjini korumanın en iyi yolu, haşlama veya buharda pişmiş yemeklere yönelmek. Bu besinler, sindirimin daha kolay olmasını sağlayacak ve enerjini yüksek tutacak.

Ayrıca cildindeki aniden beliren hassasiyetlere de dikkat etmelisin. Hemen panik yapma ve kullandığın bir kozmetik ürünü suçlama. Belki de asıl sorun, içinde biriktirdiğin stres. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün seninle bel bölgen ve pelvik taban kaslarının dengesini ele alacağız. Otururken doğru duruşu benimsemediğin takdirde, kalça ağrılarına davetiye çıkarabilirsin. Bu nedenle, bu tür rahatsızlıkları önlemek için belirli omurga hareketlerini hayatına dahil etmen gerekiyor. 'Kedi-inek' esnemesi gibi egzersizler, bu konuda oldukça yardımcı olabilir. Bu hareketler, omurganın esnekliğini artırırken, bel ve kalça bölgendeki ağrıları da hafifletebilir.

Ayrıca, bugün tatlı krizlerine karşı ekstra dikkatli olman gerekiyor. Şeker, pankreasını yorabilir ve bu durum, sağlığın üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, bugün tatlı tüketimini biraz kısıtlaman faydalı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ter bezlerin ve vücut toksinlerini atma hızın zirvede. Bu enerjiyi nasıl değerlendireceğini biliyor musun? Bir saunaya girip tüm stresini ve toksinlerini buharla birlikte uçurabilir ya da ter döktüren bir antrenmanla vücudunu yeniden canlandırabilirsin. Bu, hücrelerini yenilemek için harika bir fırsat!

Ayrıca, alt karın bölgendeki o rahatsız edici şişkinliği azaltmanın tam zamanı. Rezene veya anason gibi doğal gaz gidericiler, bu konuda senin en iyi yardımcın olabilir. Bu bitkiler, sindirim sistemini düzenleyerek şişkinliği azaltır ve rahatlamanı sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün biraz yavaş hissediyorsan, bu, bacak kaslarında biriken laktik asit yüzünden olabilir. Bacaklarında oluşan bu ağırlık hissi, hareketlerini kısıtlayabilir ve seni biraz yorgun düşürebilir. Ancak endişelenme, bu durumu hafifletebilmek için birkaç önerimiz var! Bacaklarını biraz rahatlatmak için magnezyum yağı ile bir masaj yapmayı deneyebilirsin. Bu, laktik asit birikimini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, bacaklarını bir duvara yaslayıp bir süre dinlendirmek de kan dolaşımını hızlandırabilir ve bacaklarındaki ağırlık hissini azaltabilir.

Bugün ayrıca, karaciğerini dinlendirmek için ideal bir gün! Alkol ve işlenmiş şeker, karaciğerin düzgün çalışmasını engelleyebilir ve genel sağlık durumunu olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden bugün, bu tür maddelerden tamamen uzak durmayı düşünebilirsin. Bu, bir nevi 'arınma' günü olabilir ve karaciğerin için oldukça faydalı olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün seninle biraz cilt ve saç sağlığı üzerine konuşmamız gerekiyor. Cilt bariyerin ve saç köklerin, dış etkenlere karşı her zamankinden daha savunmasız hissediyor olabilir. Bu durum, senin için biraz endişe verici olabilir, öyle değil mi?

Saç dökülmesi veya deri döküntüsü yaşıyorsan, bu durumun altında yatan sebep B12 veya Çinko eksikliği olabilir. Vücudun, bu iki önemli vitamini yeterince almadığında, saç ve cilt sağlığında bu tür problemlerle karşılaşabilir. Bu yüzden, bugün biraz daha dikkatli olmanı ve gerektiğinde bir doktora başvurmanı öneririz. Ayrıca, bugün hava biraz soğuk olabilir ve bu durum da eklem ağrılarını tetikleyebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzünün enerjisi bugün senin kaval kemiklerine ve vücudunun elektriksel iletkenliğine, yani sinir iletimine, oldukça yoğun bir şekilde etki ediyor. Bu durum, vücudunda bazı kramplara sebep olabilir. Çünkü bu durumun önüne geçmek için harika bir önerimiz var!

Potasyum ağırlıklı bir beslenme, yani muz ve patates gibi potasyum zengini gıdalar tüketmek, bugün senin için hayati bir önem taşıyor. Bu sayede vücudundaki elektriksel iletkenliği dengeleyebilir ve krampları önleyebilirsin. Ayrıca, sinir sistemini topraklamak için çıplak ayakla çimene basmayı ya da bir ağaca dokunmayı da deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için biraz karmaşık bir gün olabilir. Epifiz bezin, yani üçüncü gözün ve rüya döngülerin aşırı aktif hale gelebilir. Bu durum, zihinsel enerjini tüketerek yorgunluğa neden olabilir. Bu duruma karşı önlem almak için, uyku kaliteni artırmak adına bazı önerilerimiz var.

Öncelikle, uyandığında enerjik hissetmek için uyku ortamını iyileştirmen gerekiyor. Bunun için en ideal yol, karanlık bir odada uyumak. Baş ucu lambalarını kapatmayı unutma, çünkü bu lambaların yaydığı ışık, uyku hormonu melatonin'in salgılanmasını engelleyebilir. Bu da uykuya dalmanı zorlaştırabilir ve uyku kaliteni düşürebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

