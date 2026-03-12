Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 13 Mart Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün senin için oldukça enerjik bir gün olacak gibi görünüyor. Adrenal bezlerin ve kafa içindeki basınç dengenin ön plana çıkacağı bugünde, sinirsel baş ağrılarına karşı ekstra dikkatli olman gerekiyor.

Tam da bu noktada kafein, her ne kadar enerji verici bir madde olsa da aşırı tüketildiğinde sinir sistemini olumsuz etkileyebilir. Bu sebeple bugün kahve, çay gibi kafeinli içeceklerin tüketimini minimuma indirgemekte fayda var. Ayrıca, nane yağının rahatlatıcı etkisinden faydalanabilirsin.

Bilgisayar başında çok vakit geçiriyorsan, gözlerin için de önemli bir uyarımız var. Göz yorgunluğunu önlemek adına, ekrana bakma sürelerini 20 dakikalık periyotlarla bölmeni öneriyoruz. Her 20 dakikanın sonunda gözlerini dinlendirip birkaç dakika uzaklara bakmayı unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…