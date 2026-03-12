onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 13 Mart Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 13 Mart Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 13 Mart Cuma günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 13 Mart Cuma gününe özel aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün kalbini çarptıracak güçlü bir enerji ile dolu. Bugün tam da evlilik teklifi ya da itiraf zamanı... Eğer bir ilişkin varsa, partnerinden beklenmedik bir soru alabilirsin, belki de hayatının sorusu olabilir! Her şeyi baştan aşağıya değiştirecek bu heyecan verici soru ile sıcak bir yuvanın da kalabalık bir ailenin de temellerini atabilirsin. 

Öte yandan romantizm de doruk noktasında olacak. Aşkını tazeleyen bir enerji ile yeni bir aşka yelken açmak da mümkün: Tabii eğer bekarsan! Ne dersin, belki de bugünün enerjisi sana hayallerini süsleyen o ideal partneri getirebilir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kalbinin ritmini bozan şeyler biraz tatsız olabilir. Belki de son zamanlarda sürekli mesajlaştığın, her bir kelimesiyle seni daha da kendine çeken ve aranızda adeta elektriklenme hissi yaratan biri, bugün hiç beklemediğin bir şekilde mesajlarına geç cevap vermemeye başlayabilir. Ya da son zamanların trendi 'ghosting' ile iletişimini tamamen kesebilir. 

Tabii bu durum, önce seni bir hayli öfkelendirebilir. Ancak unutma ki, her şeyin bir sebebi vardır. Belki de evren, enerjine tam olarak uymayan bu kişiyi hayatından çıkarmak için bu durumu yaratmıştır. İlk başta kabullenmesi zor olsa da bu sessizliği bir lütuf olarak görmeye başladığında, her şeyin yerli yerine oturduğunu fark edeceksin! Bunu bir arınma olarak düşün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün kalbinde nostalji rüzgarları esecek gibi görünüyor. Eski bir aşkın, bir zamanlar kalbini kırdığı için unutamadığın o kişi ya da birdenbire hayatından çıkan flörtün, bugün ansızın karşına çıkabilir.

Belki bir 'merhaba' mesajıyla telefonunda belirebilir, belki de en beklenmedik bir yerde karşına çıkabilir. Bu davetsiz ziyaretçi, geçmişten bir hayalet gibi belirip hayatına yeniden girmeye de çalışabilir.

Ancak geçmişe kalbinin kapılarını sonuna kadar açmadan önce, bir durup düşünmeni öneririz. Neden ayrıldığını, neden o kişi artık hayatında olmadığını hatırla. Bu süre zarfında ne kadar büyüdüğünü, ne kadar değiştiğini ve ne kadar ilerlediğini de düşün. Zaten bazen bazı hikayelerin bittiği yerde kalmaları daha iyidir... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında yeni bir sayfa açılabilir, heyecanlı bir ilk randevu seni bekliyor olabilir. Eğer bekarsan ve uzun süredir biriyle mesajlaşıyorsan, bugün onunla nihayet yüz yüze buluşma fırsatı bulabilirsin. Ancak biraz dikkatli olmanda fayda var. Çünkü bu ilk randevu tam da hayallerindeki gibi mükemmel geçmeyebilir.

Küçük sakarlıklar, birbirinizi tam anlamıyla anlayamamalar, belki de biraz sinirlerin bozulması... Tabii her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. Eğer bu kaosun ortasında samimiyet, duygusal bir bağ ve bedensel çekim varsa, bu küçük aksilikler bile aşkın tatlı birer parçası olabilir. Sonuçta, aşkın da kendi içinde bir düzeni, bir kaosu var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kalbinde adeta tutku fırtınası esiyor... Ancak dikkatli ol bu fırtına, düşündüğünden çok daha yıkıcı olabilir. Partnerine karşı hissettiğin yoğun çekim, bugün kontrol edilemez bir kıskançlık ya da sahiplenme duygusuna dahi dönüşebilir.

Evet, aşkta kıskanmak doğaldır ve hatta bazen tatlı bile gelebilir. Ancak unutma ki her şeyin fazlası zarar. Bu yüzden, sevgini bir kafes değil, bir yuva gibi sunmayı başaramazsan, akşamı yalnız geçirebilirsin. Zira aşk, özgürlük de ister. Sevgilini sıkboğaz etmek yerine, ona özgürlük alanı yaratabilmeyi öğrenmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün çekici bir kışkırtma veya cazip bir ayartma ile karşı karşıya kalabilirsin. Bu durum ise seni tam bir karar verme noktasına getirebilir. Bir ilişkin varsa ve bu ilişki senin için önemliyse, karşına çıkan ve aklını başından alabilecek kadar etkileyici o yabancı, seni zor bir durumun tam ortasına atabilir.

Görünüşe göre bugün, içinde bulunduğun bu durum seni, arzularınla sadakatin arasında bir seçim yapmaya zorlayabilir. Peki, sen ne yapacaksın? Bir anlık heyecan uğruna belki de uzun yıllar boyunca emek verdiğin ve birlikteliğini sürdürdüğün ilişkini riske atabilecek misin? Yoksa belki de ayrılığın zamanı çoktan gelmiş ve sen bu durumu kabullenmek için bir işaret mi bekliyordun? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında biraz gizem ve heyecan seni bekliyor. Gizli bir hayranın var ve bugün onunla tanışma fırsatı yakalayabilirsin. Belki de sürekli etrafında dolanan, gözlerini senden alamayan ama bir türlü adım atma cesaretini gösteremeyen o kişi, bugün nihayet harekete geçebilir. Belki de küçük bir not bırakır masanın üzerine ya da belki de yüzüne karşı bir jest yapar. Kim bilir?

İşte tüm bunlar başta seni şaşırtsa da sonunda egonu beslediğini fark edebilirsin. Hatta bu, haftayı yüksek bir moral ve enerjiyle kapatmanı sağlayabilir. Ayrıca aşkın gizemli ve beklenmedik yüzüyle tanışmak, seni heyecanlandırabilir. Kalbinin ritmi hızlanabilir, belki de biraz titrersin. Ama bu heyecanın tadını çıkar, çünkü aşk her zaman bu kadar gizemli ve heyecan verici olmaz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk rüzgarları senin için biraz farklı esiyor. Aşkın güçlü enerjisi bugün seni uzak mesafelerin sınavına dönüşebilir. Sevdiğin kişiyle arandaki kilometreler bugün her zamankinden daha fazla canını sıkabilir. Belki de bu durum, bir görüntülü konuşma sırasında yaşayacağın teknik bir aksaklıkla tuz biber olabilir. Ancak, bu durum seni yıldırmasın.

Biliyoruz ki aşk, özlemle beslenir. Bu durum, belki de bu süreçte aşkını daha da güçlendirecek bir etken olabilir. Arandaki mesafenin aslında kalplerindeki bağı ne kadar güçlendirdiğini fark ettiğinde, tüm bu sıkıntılarının ne kadar değersiz olduğunu göreceksin. Belki de bu süreçte, birbirinize olan sevginizin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar değerli olduğunu daha iyi anlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün senin için oldukça özel bir gün olacak. Özellikle de evliysen ya da uzun süreli bir ilişkin varsa, dikkatli olmalısın. Zira bugün, adeta bir yeniden bağlanma günü yaşayabilirsin. Günün enerjisi, partnerinin sana karşı hislerinde bir artışa yol açabilir. Bu artan şefkat duygusu, aranızdaki buzları adeta bir bahar Güneş'i gibi eritebilir. 

Akşam yemeği için özel bir plan yapmana dahi gerek yok. Belki de bir restoranda, mum ışığı altında romantik bir akşam yemeği düşünmüş olabilirsin. Ancak bugün için bunlara ihtiyacın yok. Sadece partnerinin gözlerinin içine bakarak yapacağın samimi bir sohbet, aşkını tazeleyecek. Bu sohbet, kalbindeki aşk ateşini yeniden alevlendirebilir. İşte bu yüzden, bugün ona yeniden aşık olmaya hazır omalısın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatına dair biraz melankolik bir atmosferin hakim olduğunu hissedebilirsin. Eğer romantik ilişkin bir süredir dalgalı bir seyir izliyorsa, bugün belki de tüm bağların kopma anının geldiği bir gün olabilir.

Sürekli birbirinize karşı savunma durumunda olduğunuz, bitmek bilmeyen tartışmaların ve çekişmelerin yerini derin ve sessiz bir boşluk alabilir. Bu durum ilk etapta seni üzebilir ancak aslında bu ayrılık, her iki taraf için de yeni bir başlangıç, bir özgürleşme fırsatı olabilir.

Bu ayrılık belki de içinde bulunduğun durumdan çıkman için gereken bir itici güçtür. Bu ayrılık, acı verici olsa da, derinlerde bir yerlerde bu vedanın sana iyi geleceğini, yeni bir başlangıç yapman için gereken motivasyonu sağlayacağını unutma! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün itibarıyla bekarlık günlerinin sonuna geldiğini söyleyebiliriz. Üstelik bu kişi, normalde ilgi alanına girmeyen, belki de tarzın dışında biri olabilir. Ama bu kişinin enerjisi, bir anda seni büyüleyecek ve kalbinin ritmini hızlandıracak.

Belki bir market sırasında, belki de sokakta yürürken karşılaşacağın bu kişi, romantizm ateşini alevlendirecek ve adeta aşk rüzgarları estirecek. Bu karşılaşma sayesinde hafta sonuna bambaşka bir heyecanla girecek, kalbin aşkla dolup taşacak.

Ancak bir uyarımız var: Bu anlık heyecan, kalıcı bir aşk olmayabilir. Bu yüzden, bu yeni heyecanına kapılıp giderken aynı zamanda ayakların yere sağlam basmalı. Sonuçta aşk, bazen bir anlık heyecanla başlar ama kalıcı olması için zaman ve sabır gerektirir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün aşk hayatında bazı tatsız rüzgarlar esebilir. Partnerinin telefonunda gördüğün bir mesaj, belki de bir bakış, bir söz ya da davranışlarındaki ani ve beklenmedik bir değişiklik, seni derinden sarsabilir. Bu durum, içinde bulunduğun ilişkiye olan güven duygunu ciddi anlamda sorgulamana neden olabilir.

Ancak dur ve bir nefes al! Hemen bu şüphelerin peşinden gitmek yerine, biraz sessizce gözlem yapmayı dene. Belki de bu durum, bir yanılgıdan ibarettir. Zira bazen gerçekler, ilk bakışta gördüğünden, hissettiğinden veya düşündüğünden çok daha farklı ve belki de daha karmaşık olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın