onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 8 Mart Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 8 Mart Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 8 Mart Pazar günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 8 Mart Pazar gününe özel aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzünde bir aşk dansı başlıyor. Venüs ve Satürn, burcunda buluşuyor. Bu, aşk hayatında önemli bir dönüm noktası anlamına geliyor. Eğer bir ilişkin varsa, bu dönemde partnerlerinle geleceğe yönelik somut, belirleyici konuşmalar yapabilirsin. 'Biz neredeyiz, nereye gidiyoruz?' sorusu belki de ilk kez bu kadar net ve ciddi bir şekilde gündeme gelebilir.

Ama bekarsan, bu dönemde aşkta kalıcı bir ilişki arayışına girebilir. Geçici heyecanlara kapılmak yerine, seni anlayan, güven veren ve yanında olmayı tercih eden biriyle tanışabilirsin. Belki de bu kişi, hayatının aşkı olabilir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Venüs ve disiplinli Satürn, Koç burcunda buluşuyor. Bu kavuşma ise aşk hayatında bazı önemli değişikliklerin habercisi olabilir.

Tabii kalbini kolayca açmak pek de senin tarzın değil. Ancak eğer bir ilişkin varsa, bugün duyguların daha da derinleşebilir ve ilişkin daha ciddi bir boyut kazanabilir. Bu, partnerinle aranda daha sağlam bir bağ kurmanın zamanı olabilir. Emin adımlarla ilerleyen bu ilişkin, kalıcı bir hale bürünebilir.

Ne dersin, belki de kalbini ona tamamen açmanın zamanı geldi. Zaten sevgiyi saklamak ne kadar da anlamsız, değil mi? Unutma, aşkı paylaşmak, aşkı büyütür. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün Venüs ile Satürn, Koç burcunda bir araya geliyor. Bu kavuşum, aşk hayatında bazı değişikliklerin habercisi olabilir. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun, ciddi bir yakınlık ve bağlılık içeren bir ilişkin var. Ancak bugün, bu evlilik havasının yerini biraz daha hafif, biraz daha heyecanlı bir flörtleşme telaşı alabilir. Bu durum, belki de biraz kafa karışıklığına neden olacak. Ancak unutma ki bu süreçte duygularını gözden geçirmen ve ne istediğini belirlemen önemli.

Bir an dur ve kendine şu soruyu sor: 'Ben aslında ne arıyorum?' Kalıcı bir aşk mı, yoksa tatlı bir telaş ve heves mi? Belki de bu sorunun yanıtı, senin aşk hayatının gelecekteki rotasını belirleyecek. Yani, bugün biraz kafa karışıklığı yaşasan da, aslında bu durum sana önemli bir fırsat sunuyor: Kendi duygularını ve isteklerini daha iyi anlama fırsatı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzünde bir aşk valsine tanıklık edeceğiz. Venüs, Satürn ile Koç burcunda bir araya geliyor. Bu gökyüzü buluşması, aşk hayatında güç ve statü temalarını ön plana çıkarıyor.

Eğer bir ilişkin varsa, bu süre zarfında geleceğe dair planların netleşme olasılığı yüksek. Belki de aklında evlilik planları var, belki de sevdiğin kişiyle birlikte bir iş kurmayı düşünüyorsun. Bu dönemde, partnerinden güçlü, olgun ve ciddi tavırlar bekleyeceğin kesin. Ancak unutma ki bir ilişki iki kişilik bir dans. Ona fazla sorumluluk yüklerken, senin de bu dansa katkıda bulunman gerekiyor. Bu süreçte neler yapacağını, hangi adımları atacağını iyi düşün. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün aşk hayatınızda sıra dışı bir gelişme yaşanabilir. Uzak mesafeler ya da kültürel farklılıklar gibi engel olabilecek durumların olduğu bir ilişkin varsa, bu ilişkinin ciddi bir boyuta evrilebileceğini belirtmek isteriz. Belki de bu ilişkinin resmiyet kazanması için ilk adımlarını atmaya başlayabilirsin.

Aşkta acele etmek mi? Her zaman için risklidir, ancak eğer bu aşka yürekten inanıyorsan, belki de zaman kaybetmemen gerektiğini düşünebilirsin. İçini titreten, kalbini çarptıran bu kişiyle bir ömür geçirmek istiyor musun? Eğer cevabın evet ise bir kez daha düşünmekten zarar gelmez. Unutma ki aşkta her şey mümkün ve her zaman için sürprizlere açık olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzünde bir aşk dansı yaşanıyor. Venüs ve Satürn, Koç burcunda bir araya gelerek aşk hayatını etkisi altına alıyor. Bu birleşme, aşk hayatına yansıyan yüzeysel bağlar konusunda tahammül seviyeni sıfıra çekiyor. Duygusal derinlik ve anlam arayışı içerisinde olan sen, ilişkindeki kıskançlık ya da sınırlar konusunu da gündeme getirebilirsin.

Dengeli ve düzenli bir ilişki arzusu içerisinde olan sen, her şeyin mükemmel olmasını istiyorsun. Ancak unutma ki dengeyi sağlamak için bazen kontrolü bırakmak gerekiyor. Bu yüzden, biraz da oluruna bırak. İzin ver taşlar zamanla yerine otursun ve kalbinin ritmi değişsin. Bırak aşk, kendi ritmini bulsun ve seni sürüklesin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Çünkü Venüs, Satürn ile birleşiyor ve bu birleşme, zıt burcun olan Koç'ta gerçekleşiyor. Bu etkileyici kavuşum, aşk hayatında bazı önemli değişikliklerin habercisi olabilir.

Bu enerji, güçlü bir karar verme ihtiyacını beraberinde getiriyor. Eğer bir ilişkin varsa, belki de bugün ciddi bir adım atma konusunda düşüncelere dalabilirsin. Belki de ilişkini bir üst seviyeye taşıma zamanı gelmiştir. Kim bilir, belki de bu enerji seni nikah masasına kadar götürebilir.

Tabii bekarsan da bu enerjiden nasibini alacaksın. Karşına çıkan kişi, ilk başta sadece geçici bir heves gibi görünebilir ama unutma ki bu kavuşum, kalıcı etkiler yaratabilir. Bu kişi, hayatında kalıcı bir yer edinmeyi hak ediyorsa, ona bir şans vermekten çekinme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs ile Satürn, Koç burcunda bir araya geliyor. Bu kavuşum, aşk hayatında bazı önemli değişikliklere işaret ediyor.

Senin için bugünün anahtar kelimesi 'emek'. Sevgilinle birlikte bir sorumluluğu paylaşman, ilişkinin bağını daha da güçlendirebilir. Belki birlikte bir projeye başlamanın, belki de evcil bir hayvan sahiplenmenin zamanı gelmiştir. Bu tür ortak sorumluluklar, bir ilişkinin sağlamlığını ve dayanıklılığını test eder. Artık senin için sevgilinin bu ilişkide aktif, istekli ve emek veren bir rol üstlenmesi her zamankinden daha önemli hale gelebilir. 

Eğer bekar bir Akrep burcuysan, bugünlerde ağırbaşlı ama güvenilir biri ilgini çekebilir. Bu kişi, belki de hayatına yeni bir renk katacak olan kişi olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gökyüzünde Venüs ve Satürn'ün Koç burcunda bir araya gelmesiyle hayatına yeni bir enerji akışı geliyor. Bu enerji, aşk hayatında oyunların sona erdiği ve gerçeklerin başladığı bir dönemi müjdeliyor. Yani, tatlı tatlı flört ettiğin kişiyle belki de ciddi bir ilişkiye adım atma vakti geldi demektir.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu enerji çocuk sahibi olma ya da gelecek planları yapma konularını gündeme getirebilir. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir ev, belki de birlikte çıkılacak bir dünya turu... Kim bilir? Tabii eğer bekarsan, bu enerji seni özgürlük düşüncesinden bile uzaklaştıracak o özel kişiyi bulma fırsatı sunabilir. Aşk ile değişime var mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Venüs, Satürn ile Koç burcunda bir araya geliyor. Bu eşsiz kavuşum, aşk hayatında aile temasının öne çıktığı bir dönemi işaret ediyor. Belki de uzun süredir birlikte olduğun sevgilini ailenle tanıştırmayı düşünüyorsun. Ya da belki de ilişkinde daha ciddi bir adım atmayı planlayabilirsin. 

Evlilik teklifi ya da birlikte bir ev satın almak gibi büyük kararlar almanın zamanı geldi de geçiyor olabilir. Zaten bu aralar, ailenle daha fazla vakit geçirme isteği duyacaksın. Ya da sevgilinle daha fazla zaman geçirerek, ilişkini daha da güçlendireceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzünde oldukça heyecan verici bir olay gerçekleşiyor. Venüs ile Satürn, Koç burcunda bir araya geliyor. Bu, aşk hayatında belirleyici ve net konuşmaların ön plana çıkacağı bir günün seni beklediğini işaret ediyor.

Eğer şu anda bir ilişkin varsa, bugünün enerjisi seni, belki de uzun zamandır ertelediğin net sınırlar çizmeye yönlendirebilir. Partnerinin kıskançlık krizleri ve sana dayattığı hayat koşulları artık seni yoruyor olabilir. Belki de artık kendi hayatını yaşamak ve kendi kararlarını vermek istiyorsun.

Bu durumda, bugün istediğin ne ise açıkça dile getirmenin tam zamanı olabilir. Aşk hayatında bile olsa, kendi hayatını bir başkasına bırakmamalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün gökyüzünde senin için oldukça önemli ve etkili bir kavuşum yaşanıyor. Venüs ile Satürn, Koç burcunda buluşuyor. Özellikle öz değer konusu bu kavuşumun ana teması olacak gibi görünüyor. Kendine değer vermen ve bunu çevrendeki insanlara da hissettirmen gerekiyor. Aynı zamanda sana hak ettiğin değeri vermeyen, seni sevdiğin ve saydığın gibi görmeyen hiçbir enerjiye tahammül etmek istemeyeceksin. 

Ne dersin, belki de ilişkindeki dengeleri yeniden gözden geçirmenin ve bazı değişimlerin de zamanı gelmiştir. Toksik ilişkilerden uzaklaşmanın ve kendini daha sağlıklı ve pozitif enerjilere açmanın da zamanının geldiğini hatırla! Seni tüketen, yıpratan ve sana iyi gelmeyen her şeyden uzaklaş. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın