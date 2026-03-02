Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 3 Mart Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün romantik yaşamında iniş-çıkışlar yaşayabilirsin. Partnerinin senden gizlediği ufak bir detayı fark etme ihtimalin var ve bu durum, aranızdaki güven duygusunu biraz olsun sarstırabilir. Dışarıdan bakıldığında belki sert bir görünüme sahip olabilirsin, belki de katı bir mizaca sahip olduğun düşünülebilir. Ancak senin ne kadar hassas bir kalbe sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle, bu tür bir durumda kalbinin kırılma olasılığı oldukça yüksek...

Bir de bu durumu düşün; gerçekler, partnerinin ağzından çıkmaz da bir başkasının dilinden duyarsan, işte o zaman ayrılık rüzgarları esmeye başlayabilir. Bu nedenle, duygularınla mantığın arasındaki ince çizgide dikkatli adımlar atmalısın. Hatta bu süreçte, mantığının galip gelmesine izin vermelisin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…