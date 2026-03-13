onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 14 Mart Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 14 Mart Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 14 Mart Cumartesi gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 14 Mart Cumartesi gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 14 Mart Cumartesi gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün vücudundaki statik elektrik seviyesi adeta zirveye çıkıyor. Bu durum, başta saç diplerinde hafif bir sızlama hissi yaratabilir. Ardından ise ani irkilmeler yaşayabilirsin. Bu gibi durumlarla karşılaştığında, elektronik cihazlardan biraz uzaklaşmanı öneriyoruz. Çünkü bu cihazlar, statik elektrik seviyeni daha da arttırabilir. Bunun yerine ellerini toprağa veya metal olmayan bir yüzeye temas ettirmek, sinir sistemini yatıştıracak ve seni daha rahat hissettirecektir.

Ayrıca, göz kaslarında seğirme gibi belirtilerle de karşılaşırsan, bu durum magnezyum eksikliğinin bir işareti olabilir. Eğer bu tür belirtilerle karşılaşırsan, bir sağlık profesyoneli ile görüşmekte fayda var. Unutma li sağlık her şeyden önemlidir! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün enerjinde bir değişiklik hissedebilirsin. Vücudunun alt bölgesinde, özellikle de bacaklarında, kan dolaşımının hızlandığını fark etmen mümkün. Bu durum, damarlarında bir baskı hissi oluşturabilir, bu da oldukça alışılmadık bir deneyim olsa da dikkatli olmalısın.

Galiba vücudun strese tepki veriyor! Bugün vücudunun belirli bir bölgesine, özellikle kaval kemiklerine fiziksel olarak etki ettiğini fark edebilirsin. İşte tüm bunlar için soğuk su masajı yapmayı denemelisin. Bu, damarlarını şoklayarak kan dolaşımını düzenleyecek ve baskıyı hafifletecektir. Bunun yanı sıra, ayak bileklerini de dairesel hareketlerle esnetmeyi de dene. Bu basit hareket, tüm vücudundaki enerji akışını anında dengeleyecek ve rahatlamanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün enerjin doruklarda olacak. Tabii zihnin de bedenin gibi hızlı hareket etmeye meyilli olacak. Aman dikkat bu hız ve enerji ufak tefek sakarlıklara sebep olabilir. Bu nedenle, bugün özellikle hassaslık gerektiren işlerde biraz daha dikkatli olmanı öneriyoruz.

Özellikle el ve parmak koordinasyonunun hassas olduğu anlarda, ince işlerle uğraşırken mola vermeyi unutmamalısın. Belki bir bardak çay içip biraz meditasyon yapabilirsin. Bu şekilde hem kendine biraz zaman ayırmış olursun, hem de sakarlıklardan uzak durmuş olursun.

Akşam saatlerinde ise kulak içindeki basınç dengesini korumak için yüksek frekanslı seslerden uzak durmanı tavsiye ediyoruz. Özellikle kulaklıkla müzik dinlerken ses seviyesini biraz daha düşürmekte fayda var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugünün enerjisiyle vücudundaki sıvıların ozmotik basıncı değişebilir. Sabahın ilk saatlerinde yüzünde veya ellerinde belirebilecek küçük şişkinlikler söz konusu olabilir. Bu süreçte sana şifa olacak en iyi yol ise hücrelerini oksijenle doldurmak olacaktır. Bunun için açık havada yürüyüş yapabilirsin. Kısa ve keyifli bir yürüyüş bile bugün, lenf sistemini uyanık tutarak vücudundaki şişkinliği azaltmana yardımcı olacaktır.

Bir de, duygusal dalgalanmaların mide çeperindeki koruyucu tabakayı zayıflatmaması için alkali beslenmeye odaklanman gerekiyor. Bu, mide sağlığını korumanın en iyi yolu ve aynı zamanda genel sağlık durumunu da iyileştirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kalp ve göğüs sağlığına odaklanmalıyız. Göğüs kafesinin genişleme kapasitesi ve kalp kaslarının elektriksel ritmi bugün senin için önemli bir konu olacak. Dünkü iş yerindeki başarıların, adrenalinin yükselmesine ve bu da tansiyonunda hafif dalgalanmalara sebep olabilir. Bu nedenle bugün ani ve ağır hareketlerden kaçınman ise senin için iyisi! 

Biraz da sırt sağlığından bahsedelim. Kürek kemiklerinin arasında biriken enerjiyi dağıtmak için belirli egzersizler yapmalısın. Bu egzersizler, kollarını geriye doğru açarak göğüs kaslarını çalıştırmayı içerir. Bu sayede hem enerjini dağıtır, hem de göğüs kaslarını güçlendirirsin. Bu egzersizler, hem fiziksel hem de enerjisel sağlığını koruman için önemli bir adım olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün senin için biraz farklı bir gün olabilir. Çünkü bağırsakların, yani sindirim sisteminin en önemli emilim noktalarının hızı ve hassasiyeti artabilir. Bu durum, midenin ve bağırsakların 'elektriksel' sinyallerini daha yoğun hissetmene neden olabilir.

Biliyoruz ki zihinsel yorgunluk, sindirim sistemini yavaşlatabiliyor. Bu nedenle bugün yemeklerini yerken ekranlardan, yani televizyon, bilgisayar, tablet veya cep telefonundan tamamen uzak durmanı öneriyoruz. Bu sayede sindirim sürecin daha rahat ve hızlı ilerleyebilir. Ayrıca, bugün gözlerin için de bir önerimiz var. Optik sinirlerindeki yorgunluğu gidermek adına göz egzersizleri de yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün böbrek üstü bezlerinin adrenalin salgılama ritmi, sosyal etkileşimlerinle doğrudan bağlantılı olabilir. Yani, sosyal hayatının yoğunluğu ve stres seviyesi, bu bezlerin çalışma hızını etkileyebilir.

Sağlıklı bir yaşam için vücudundaki asit-baz dengesini korumak son derece önemli. Bunun için, mineral açısından zengin doğal sular tüketmeyi ihmal etme. Bu tür sular, vücudundaki asit seviyesini dengelerken, aynı zamanda hücrelerini canlandırır ve dünkü yorgunluğunu siler. Bir diğer önemli nokta ise bel sağlığın. Bel bölgendeki kaslarının esnekliğini korumak için ağır objeleri tek seferde kaldırmaktan kesinlikle kaçınmalısın! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün bedeninin en hassas bölgelerinden biri olan pelvik bölgendeki sinir ağları ve savunma hücrelerinde oldukça yoğun bir temizlik süreci yaşanıyor. Bu süreç, vücudunun dünkü stres toksinlerini atmasını sağlayacak ve daha hafif, daha enerjik hissetmene yardımcı olacak.

Cildinin nefes alabilmesi ve bu temizlik sürecini tamamlaması için ise ter gözeneklerinin açık kalması büyük önem taşıyor. Bu yüzden, gözeneklerini tıkayabilecek ağır ürünlerden bugün uzak durmanı öneriyoruz. Cildinin ihtiyacı olan oksijenin alınabilmesi ve toksinlerin dışarı atılabilmesi için hafif ve doğal ürünler kullanmayı tercih et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün ani hareketler sırasında kalça eklemlerinden gelen minik sesler duyabilirsin. Bu durum eklem sıvılarının daha fazla harekete ve belki de doğru yağlara ihtiyaç duyduğunun bir işareti olabilir. Bu durumda, eklem sağlığını desteklemek için omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinlere yönelmeyi düşünebilirsin.

Bir diğer önemli konu ise kan şekeri seviyelerin. Ani düşüşler yaşamamak için kompleks karbonhidratlara yönelmen enerjini gün boyu stabil tutmaya yardımcı olacaktır. Bu, özellikle yoğun bir gün geçireceksen, enerjini daha dengeli bir şekilde kullanmanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün sağlığın için beslenme konularına daha fazla odaklanabilirsin. Çünkü bugün tükettiğin gıdalar, vücudunun yapı iskeletini desteklemek ve bu hassasiyeti azaltmak için kalsiyum ve fosfor dengesini koruyacak besinler tüketmenin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Özellikle süt ve süt ürünleri, balık, fındık ve yeşil yapraklı sebzeler gibi kalsiyum ve fosfor açısından zengin besinler, bugün sofralarında olmazsa olmazlar arasında yer almalı. Bu besinler, vücudunun yapı taşlarını güçlendirerek, eklemlerinin ve dişlerinin sağlığını koruyacak ve aynı zamanda kemiklerini güçlendirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün burcunda ilerleyen Ay, vücudundaki enerjiyi adeta bir elektrik santraline dönüştürmüş durumda. Bu enerji yüklenmesi, kaslarında kramplara ve ani sinirsel boşalmalar sonucu ortaya çıkan titremelere yol açabilir. Bu durumu önlemek için potasyum zengini besinlerle enerji depolarını tazelemelisin. Muz, avokado, ıspanak gibi potasyum yüklü besinlerle vücudunu dengede tutabilirsin.

Ayak bileklerine gelecek olursak, bugün ayakkabı seçimin konusunda biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Yüksek topuklu veya çok düz ayakkabılar yerine, ayaklarını destekleyen, rahat ve konforlu ayakkabılar tercih etmelisin. Bu, duruş bozukluklarını ve olası ayak ağrılarını önleyecektir. Unutma, sağlıklı bir duruş, tüm vücudunun sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için oldukça önemli bir döneme girdiğini belirtmek isteriz. Bu dönemde, lenf düğümlerindeki sirkülasyon ve vücudunun bağışıklık hafızası yenilenme sürecine giriyor. Bu, vücudunun daha dirençli ve sağlıklı olması için harika bir fırsat!

Ayaklarının tabanındaki duyu reseptörlerin bugünlerde biraz daha hassas olabilir. Bu, genellikle vücudunun genel stres seviyesinin bir göstergesi olabilir. Bu nedenle, yumuşak tabanlı terlikler giymen veya çıplak ayakla yumuşak bir zeminde yürümen, sinir sistemini rahatlatarak bu stresi azaltmana yardımcı olacaktır. Ayrıca, vücudunun su tutma eğilimi de artabilir. Bu durum, özellikle ödem oluşumuna neden olabilir. Bu Yani, su tüketimine de dikkat et! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın