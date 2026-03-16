Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 17 Mart Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 17 Mart Salı Günün Nasıl Geçecek?

astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 17 Mart Salı gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 17 Mart Salı gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 17 Mart Salı gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün gökyüzündeki Merkür'ün etkisiyle optik sinirlerin ve görsel işlemleme hızın adeta bir yarış atı gibi koşturuyor. Gözlerin, bu hızlı tempoya ayak uydurabilmek için adeta bir maraton koşuyor. Göz bebeklerindeki odaklanma kaslarına biraz olsun nefes alacakları bir mola vermek için uzak-yakın egzersizleri yapmanı öneriyoruz. 

Zihnindeki karmaşayı dindirmek için ise bugün alnına soğuk bir kristal ya da taşla masaj yapmayı denemelisin. Bu, beyin dalgalarını dengelemeye yardımcı olacak ve zihnindeki gürültüyü azaltacak. Kendini daha huzurlu ve sakin hissetmene yardımcı olacak bu küçük ritüel, aynı zamanda daha net düşünmeni de sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün iç kulak dengen bozulabilir. Dengede durmanı sağlayan hassas mekanizma, vestibüler sistem ve kulak kristalleri, dış dünyanın enerjilerine karşı daha duyarlı hale gelebilir. Bu durum ise baş dönmesi veya ani hareketlerde dengesizlik gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsan, panik yapma!

Vücudunuzun ritmini biraz yavaşlatmayı dene. Hızlı ve stresli bir yaşam tarzı, dengeni bozabilir ve kulaklarının hassasiyetini artırabilir. Bu nedenle, bugün belki biraz daha yavaş hareket etmeyi, derin nefes almayı ve yüksek frekanslı seslerden, örneğin yüksek sesle çalan müzikten veya gürültülü ortamlardan kaçınmayı düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün sırt sağlığından, nefes kalitesinden ve bunların nasıl birbirine bağlı olduğundan bahsetmek istiyoruz. Özellikle torasik omurga, yani sırtımın orta kısmı ve kaburga kafesin, esnekliğini koruduğunda nefes alıp verme işlemi daha sağlıklı ve rahat oluyor. Fakat bazen, belki de yoğun bir iş günü sonrasında, sırtında bir kilitlenme hissi yaratabilir. Bu durum hem rahatsız edici olabiliyor hem de nefes alışverişini olumsuz etkileyebiliyor.

Eğer sen de bugün bu tür bir hissiyatla karşı karşıya kaldıysan, sana bir önerimiz olacak: Kollarını yana açıp gövdeni döndürdüğün rotasyon hareketlerini denemelisin. Bu hareketler, sırtındaki kasları gevşeterek kilitlenme hissini azaltacaktır. Bir diğer önerimiz ise derin diyafram nefesleri. Bu nefesler, akciğerlerinin alt loblarına kadar inerek sinir uçlarındaki gerginliği tamamen süpürüp atacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün senin için cildinin elektriksel iletkenliği ve hücre dışı matrisindeki sıvı dengesi gündemde. Cildinde hissettiğin anlık kaşıntılar ya da hassasiyetler, aslında vücudunun belirli metalik minerallere veya çevresel uyarılara verdiği bir tepki olabilir. Bu durum, cildinin sana ilettiği bir mesaj olabilir ve bu mesajı doğru bir şekilde anlamak, cildinin sağlığını korumak için önemlidir.

Sıradan bir nemlendirici kullanmak yerine, bugün suyun içine ekleyeceğin taze nane yapraklarıyla hücresel soğuma sağlamak sana çok iyi gelecek. Bu, cildinin ihtiyaç duyduğu nemliliği içeriden sağlamanın harika bir yolu olabilir. Taze nane yaprakları, cildinin nem dengesini korumakla kalmayıp aynı zamanda hücrelerinin soğumasına yardımcı olacak. 

Unutma ki cildin senin en büyük organın ve ona iyi bakmak, genel sağlığını korumak için çok önemli. Cildinin ihtiyaçlarını dinlemek ve ona uygun bakımı sağlamak, güzelliğinin ve sağlığının sırrıdır. Cildine iyi bak, çünkü sen buna değersin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için biraz zorlu bir gün gibi görünüyor. Omuz başlarındaki deltoid kasların ve üst kollarındaki sinir ağlarının üzerinde, sanki günün tüm yükü birikmiş gibi. Bu kas grupları, sürekli hareket halinde olduğun için çok çabuk yorulabilir ve bu durum, kollarında güç kaybı veya karıncalanma gibi belirtilere yol açabilir. Bu nedenle bugün, ağır çantalar taşıyarak bu kasları daha da yormamalısın.

Ayrıca, omuzlarını kulaklarından uzaklaştıracak gevşeme egzersizleri yapmayı da ihmal etmemelisin. Bu egzersizler, omuzlarını ve kollarını rahatlatacak, böylece gün boyu kendini daha enerjik ve rahat hissedeceksin. Kan dolaşımını üst ekstremitelerde canlandırmak için ise bugün kollarını yukarı kaldırıp sallamayı deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün seninle biraz sağlık ve enerji üzerine konuşmak istiyoruz. Biliyorsun, vücudunun enerji dengesi, pankreasının insülin tepkisine ve şeker metabolizmana bağlıdır. Bu durum, zihinsel eforunla da doğrudan ilişkilidir. Yani, ne kadar çok düşünürsek, vücudun o kadar çok enerji kullanır ve bu da enerji seviyende dalgalanmalara neden olabilir.

Bugün senin için önerimiz, bu dalgalanmaları en aza indirmek için biraz diyet değişikliği yapman. Bu süreçte, kompleks şekerlerden, yani o lezzetli çikolatalı kekler ve tatlı meyvelerden bile-uzak durman gerekecek. Bunun yerine, protein ağırlıklı bir 'kararlılık' diyeti izlemen enerjini daha stabil tutacaktır. Yani bugün menünde balıklar, etler, baklagiller ve yoğurtlar olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün diyafram kasının esnekliği ve göğüs kafesinin altındaki boşlukta biriken stres, nefes alıp verme ritmini etkileyerek biraz daha sığlaştırabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumu kontrol altına almanın bir yolu var. Karnını şişirerek alacağın uzun ve derin nefesler, vagus sinirini uyararak sakinleşmene yardımcı olacak. Bu sayede, bugün karşılaşacağın belki de kaderini belirleyecek olan görüşmelere, bir zen ustası kadar huzurlu ve sakin bir şekilde girebileceksin.

Ayrıca, belinin hemen yanında bulunan oblik kaslarını esnetmek de iç organlarındaki baskıyı azaltarak metabolizmanı hızlandıracaktır. Bu durum, enerji seviyeni yükseltecek ve gün boyunca daha aktif ve enerjik hissetmene yardımcı olacak. Yani, bugün kendini biraz daha enerjik ve canlı hissetmeye hazır ol! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ne yazık ki tiroid bezin ile boyun kasların arasındaki o hassas bağlantı, iletişim trafiğinde biraz sıkıntı yaratabilir. Kelimeleri yutkunmakta zorlandığını hissediyorsan, bu durumun üstesinden gelmek için bir önerimiz var. Bu bölgeye uygulayacağın magnezyum yağı masajı, kas kasılmalarını yatıştırabilir ve tiroid üzerindeki baskıyı hafifletebilir. Bu küçük ama etkili taktik, konuşma sırasında karşılaşacağın zorlukları büyük ölçüde azaltabilir.

Ancak unutma ki sesini kullanırken dikkatli olmalısın. Yüksek sesle konuşmak veya bağırmak, boğazını daha da yorabilir. Bu yüzden sesini dikkatli ve ölçülü bir şekilde kullanmaya özen göstermelisin. Ayrıca, boğazını nemli tutacak doğal, şekersiz sıvılarla mukozanı korumayı ihmal etme. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak. Merkür'ün etkisiyle, el ayalarındaki ve parmak uçlarındaki duyu reseptörlerin hassasiyeti artacak. Bu, senin genel duyarlılığını ve algılarını etkileyecek.

Biraz tuhaf gelebilir ama bu hassasiyeti dengelemek için ellerini soğuk suya sokmayı deneyebilirsin. Bu, sinir sistemini 'soğutarak' zihinsel aşırı yüklenmeyi fiziksel yoldan boşaltabilir. Ayrıca, yumuşak dokulu nesnelerle temas etmek de benzer bir etki yaratabilir. Parmak eklemlerindeki küçük sızılara karşı ise bugün 'el yogası' yapmayı da düşünebilirsin. Bu, sinir iletim hızını dengelemeye yardımcı olabilir ve bu da el becerini artırabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün seni bekleyen birçok zorluğa karşı duruşunu koruman ve kendine olan güvenini sergilemen için bacaklarının gücüne ve esnekliğine ihtiyacın olacak. Bu nedenle, asil tendonun ve kaval kemiği arkasında yer alan soleus adını verdiğimiz baldır kaslarının esnekliğini arttırmak için biraz zaman ayırmalısın.

Bunun için ise topuklarında biriken gerginliği gidermek adına, ayaklarını bir tenis topu üzerinde yuvarlamayı denemelisin. Bu, hem ayaklarının rahatlamasını sağlayacak hem de kaslarının daha esnek hale gelmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, bacak arkasındaki kasları uzun süre esnetmek de, kaslarının daha sağlıklı ve esnek olmasını sağlayacak bir diğer önemli adım olacaktır.

Bununla birlikte, kan dolaşımının alt bacaklarda göllenmesini engellemek ve damar sağlığını korumak için bugün sık sık pozisyon değiştirmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün sana biraz saçlarından ve kafa derinden bahsetmek istiyoruz. Kafa derindeki mikrosirkülasyon, yani kan dolaşımı ve saç köklerinin oksijenlenmesi, zihinsel performansınla doğrudan bağlantılı. Ve Merkür etkisinde olduğun bu dönemde bu sistem bir hayli hassaslaşıyor.

Tam da bu yüzden saç diplerine yapacağın dairesel ve canlandırıcı bir masaj, beyin kan akışını hızlandırarak o beklediğin fikirlerin daha hızlı gelmesini sağlayabilir. Bu yüzden, bugün kendine biraz zaman ayır ve saç diplerine minik bir masaj yap. Bu sadece saçlarının sağlığı için değil, aynı zamanda zihinsel performansın için de faydalı olacak.

Bir diğer önemli konu ise kafa tasındaki basıncı azaltmak. Bugün saçını sıkıca toplamaktan veya ağır şapkalar takmaktan kaçınmanı öneriyoruz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün vücudunun en önemli detoks yollarından biri olan üst vücut lenfatik drenaj sisteminin ve koltuk altı bölgesinde yer alan savunma istasyonlarının yoğun bir tempoda çalıştığını hissedebilirsin. Bu durum, vücudun duygusal ödemi olarak adlandırdığımız, stres ve negatif enerjiden kaynaklanan toksinlerin birikimini atmaya çalıştığının bir göstergesi olabilir.

Bu süreci hızlandırmak ve vücudunun bu doğal detoks mekanizmasına yardımcı olmak için, kollarını geniş daireler halinde çevirerek hareket ettirebilirsin. Bu hareket, lenfatik drenajı uyarır ve toksinlerin vücuttan daha hızlı atılmasını sağlar. Üst gövdeni hafifçe terletecek egzersizlere odaklanman da bu süreçte oldukça faydalı olacaktır.

Bağışıklık sisteminin bugün her zamankinden daha sezgisel bir şekilde çalıştığını da unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

