Günlük Burç Yorumuna Göre 17 Mart Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 17 Mart Salı Günün Nasıl Geçecek?

astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 17 Mart Salı gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 17 Mart Salı günü burçları neler bekliyor?

İşte, 17 Mart Salı gününe ait günlük burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün senin için oldukça renkli ve hareketli bir gün olacak gibi görünüyor. Teknoloji, yenilikçi icatlar ve dijital projeler konusunda dahi gibi hissedeceksin. Merkür ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, enteresan ve yenilikçi fikirlerini tüm dünyaya göstermek için harika bir fırsat sunacak. Belki de bir yazılım, bir start-up fikri ya da toplumsal bir hareket için bugün atacağın o önemli adım, hayatının en büyük projesine dönüşecek.

Tam da bu noktada geleneksel olanı bir kenara bırakıp kendi kurallarını koyduğun bir iş modeline geçmelisin. Bu süreçte karşına çıkan yatırımcı ya da mentör ise en çılgın fikirlerine bile hayal değil gelecek gözüyle bakarak ilerlemeni kolaylaştırabilir. Görünen o ki bugün ne kadar cesur ve özgün görünürsen, başarının kapısı o kadar hızlı açılacaktır. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün dostlukla başlayan bir ilişkinin aşka dönüşme anı yaşanabilir. Yıllardır yanı başında olan dostunun aslında ruh eşin olduğunu bugün yaşayacağın bir olayla fark edebilirsin. Onunla beraber bugüne dek yaşadıkların, sıra dışı deneyimlerin ve aranızdaki rutinin ötesindeki heyecanlı arkadaşlık aslında aşkın ta kendisi olabilir. Birlikte zamanın nasıl geçtiğini bile fark etmediğin kişi ile aşka odaklanmanın tam zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün kurumsal dünyanın zirvesine tırmanıyorsun. Hatta uzun vadeli hedeflerin konusunda sarsılmaz bir kararlılıkla ilerliyorsun. Zira Merkür ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, on yıllık hedeflerini bir güne sığdırabilecek kadar güçlü bir enerjiye sahip. Üst düzey bir yöneticiyle yapacağın geleceğe dair konuşma, sabırlı ve stratejik bir zekaya sahip olduğunu kanıtlayacak ve senin pozisyonunu daha da güçlendirecek.

Maddi açıdan bakıldığında ise bugün büyük bir kuruluşun bir parçası olma ya da kendi şirketini resmiyete taşıma sürecinde olabilirsin. Öte yandan eğer iş arayışında isen bugün prestijli ve köklü bir kurumdan gelecek olan teklif, kaderini belirleyecek nitelikte olabilir. Bugün attığın her imza, gelecekteki imparatorluğunun temelini atacak; ciddiyetin bugün en büyük sermayen ve karizman olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün bir gerçeklik testi seni bekliyor. Partnerlerinle arandaki ilişkiyi irdeleyip 'nereye gidiyoruz?' sorusuna ciddi ve somut bir yanıt bulmak isteyebilirsin. Bu yanıt ise ya ilişkini resmi bir seviyeye taşıyacak ya da yollarınızın ayrılmasına neden olacak. Şimdi iyi düşün, sizin aşkınız nereye gidiyor? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün adeta bir şifa meleği gibi hissedeceksin. Zira, psikoloji ve sanatsal üretim alanlarına olan ilgin ve yeteneğin, görünmez bir el tarafından yönlendiriliyor gibi. Merkür ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, sezgilerini adeta bir bıçak gibi keskinleştiriyor. Bu durum ise bugün birine vereceğin ruhsal tavsiye veya yazacağın bir yazı ile o kişinin hayatını kökten değiştirebileceğin anlamına geliyor. Üstelik bu yeteneğin sana yeni bir kariyer kapısı dahi açabilir.

İş hayatında bugün, rakiplerinin bile göremediği duygusal boşluğu dolduracak bir proje tasarlayabilirsin mesela! İnsanların ruhuna hitap eden her iş, bugün sana büyük prestij olarak geri dönecek. Sanatsal bir uğraşın varsa, bugün ürettiğin eser senin imzana dönüşecek. Bugün senin için rasyonellik değil, saf ilham en büyük sermaye; zihnini sustur ve kalbinin fısıltılarını kağıda dök.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün tam bir karmik karşılaşma söz konusu. Eğer bekarsan, hayalini kurduğun o kişiyle bugün fiziksel olarak bir yerlerde karşılaşmak, evrenin bir mucizesi gibi hissettirecek. Tabii ilişkin varsa, partnerlerinle aralarındaki ruhsal telepatinin zirve yaptığı bugünde, birbirinize tek kelime etmeden ne istediğinizi anlayacak ve aşkın en saf, en dertten arınmış halini yaşayacaksın. Bu, adeta bir aşk filmi sahnesi gibi romantik ve duygusal bir gün olacak. Kendini bu özel enerjinin akışına bırak ve yaşanacakları kucakla. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün senin için hukuki süreçler ve sözleşmelerle dolu bir gün olacak. Evren, adil bir sonuca varmanı sağlayacak şekilde hareket ediyor. Merkür ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu da hukuki durumların lehine sonuçlanacağına işaret ediyor. Belki de uzun süredir beklediğin bir dava sonuçlanacak veya önemli bir sözleşme imzalayacaksın. Bu durumlar, kariyerindeki belirsizlikleri ve pürüzleri ortadan kaldıracak ve seni tahmin ettiğinden çok daha ileriye taşıyacak.

Tabii bu süreçte ansın yeni bir iş ortaklığı teklifi de alabilirsin. Bu ortaklık, sadece maddi anlamda değil, sosyal statünü de yükseltecek bir fırsat olabilir. Şimdi diplomatik yeteneklerini kullanarak sektöründe vazgeçilmez bir arabulucu haline gelebilirsin. Zira kendi haklarını savunurken göstereceğin zarafet, en sert rakiplerini bile etkileyebilir ve onları geri adım atmaya zorlayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, iki seçenek arasında kalma durumun zirve yapabilir. İki farklı kişiye olan ilgin, hangisinin senin için doğru kader olduğunu belirlemekte zorlanmana neden olabilir. Bu durumda mantığının sesini dinlemekte fayda var. Aman dikkat, seçenekler arasında kaybolup yasak aşkın heyecanına ya da aynı anda iki ilişkiyi yönetmeye çalışmak gibi bir hataya düşme! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün stratejik düşünme ve derinlemesine araştırmalarınla, rakiplerini satranç tahtasında mat etme günü. Merkür ve Kuzey Ay Düğümü'nün kozmik dansı, keskin sezgilerini ve parlak zekanı bir araya getirerek, diğerlerinin gözünden kaçan o gizli ve gölgeli fırsatları bulmana yardımcı oluyor. İş dünyasında, birinin gizlemeye çalıştığı bir hata senin dikkatli gözlerinden kaçmayacak ve bu durumu sessizce düzeltmen, seni bugün görünmeyen kahraman ve güvenilir otorite haline getirecek.

Eğer kariyerinde radikal bir sıçrama yapmayı düşünüyorsan, bugün alacağın o gizli bilgi veya duyum, harekete geçmenin tam zamanı olduğunu gösterecek. Finansal anlamda ise bir borç-alacak meselesinin sona ermesi veya beklenmedik bir tazminat veya prim haberi, haftaya daha güçlü bir şekilde devam etmeni sağlayacak. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, tutku ve gizem arasında mükemmel bir denge kuruluyor... Eğer bekarsan, ulaşılamaz gibi görünen o kişinin bugün sana kaderin bir oyunu gibi bir sinyal göndermesi, tüm haftayı onun düşünceleriyle geçirmene neden olabilir. Bu kişi yaşından büyük, statü olarak senden farklı ve 'olmaz' görünen bir karaktere sahip olabilir. İşte bu da güçlü bir çekime ve heyecana dönüşebilir. Dikkatli ol, kalbinin kırılmaması için doğru kararı verdiğinden emin olmalısın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün ışığını tüm dünyaya yayabileceğin bir dönemeçtesin. Yayıncılık, yurt dışı projeleri ve akademik kariyer alanında belki de hayatının en önemli teklifini alabilirsin. Zira Merkür ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, sana bir kader megafonu veriyor ve fikirlerini dünyaya duyurman için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Tam da bu noktada seyahat planlarına dair bir haber ya da vize başvurusunda olumlu bir gelişme de bugün kapını çalabilir. Bu, kariyerindeki tüm seyrini değiştirebilecek bir dönüm noktası olabilir. Uzaktaki bir iş ortağından ya da bir danışmandan gelecek bir tavsiye, belki de imkansız dediğin bir hedefi bir anda gerçeğe dönüştürebilir. Bugün sadece detaylara odaklanmakla kalmayıp büyük resmi görmek sana kazandıracak. İşte bu yüzen sınırları bugün sadece haritada değil, kendi zihninde de kaldır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün mesafeleri yok eden bir haber kapıda. Uzak mesafe ilişkisi yaşıyorsan, partnerinin sürpriz bir kavuşma yaşatması veya birleşme kararı alması bugün mümkün. Ama eğer bekarsan, bir seyahat acentesinde ya da havaalanı gibi hareketli bir yerde tanışacakları o özgür ruhlu kişi, hayatlarını bir maceraya çevirebilir. Aşk bugün sana yeni ufuklar açacak, belki de hayatının en büyük macerasına adım atacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzü seni yaratıcılık, sahne ve reklam alanlarında parlama fırsatı sunuyor. Merkür ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, sanatsal yeteneklerini ve yaratıcılığını öne çıkarıyor. Belki de bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığın bir proje ya da sunum bugün hak ettiği takdiri bulacak ve yeteneklerini herkese gösterecek.

Bize soracak olursan; profesyonel hayatında bugün, kendini bir marka gibi sunma şansın da olacak. Bir topluluk önünde yapacağın konuşma ya da sunacağın bir rapor, ne kadar vizyoner ve karizmatik bir lider olduğunu gösterecek. Takdir beklemek yerine, öz güveninle herkese hak ettiğin takdiri hissettir. Evren senin için podyumu hazırlıyor, senin ise sadece adım atman gerekiyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, ego savaşları yerine tutku fırtınaları esiyor... Şimdi, partnerlerinin başarısını kutlama ve ona destek olma vakti. Bu sayede ilişkinizi daha da güçlendirebilir ve onunla rekabete girmektense birlikte yürüyerek tutkulu bir aşkın mimarı olabilirsin. Belki de kalabalık bir ortamda zekasına ve yeteneklerine yapacağın övgü ile onu parlatabilirsin. Birlikte yücelme, parlama ve aşkı dolu dizgin yaşama zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün iş yerinde adeta bir süper kahraman gibi hissedeceksin. Teknik analiz ve kriz yönetimi konusunda gözlerini dört aç, çünkü senin dikkatli ve analitik zekan, başkalarının gözünden kaçan bir hatayı ya da veri açığını fark edecek. Bu durum, iş yerindeki prestijini zirveye taşıyacak. Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, detaylara olan hassasiyetini bir kader aletine dönüştürüyor; bugün vereceğin bir teknik tavsiye, bir projenin kaderini değiştirebilir.

Finansal konulara gelirsek, bugün parayla ilgili konularda oldukça bilinçli ve kazançlı bir gün seni bekliyor. Uzun zamandır aklında olan o yatırım planını bugün hayata geçirirsen, finansal özgürlüğünün temelini sağlam bir şekilde atmış olacaksın. Kariyerinde uzman olduğun bir konuda gelecek bir teklif, profesyonel yaşamında yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün derin ve sessiz bir bağ hissedeceksin. Partnerlerinle sessizce, konuşmadan geçirdiğin saatlerin, binlerce kelimenin anlamını taşıdığını fark edeceksin. Onunla her anı, sessizliği ve yalnızlığı bile paylaşmanın heyecanını yaşayacaksın. Tabii eğer bekarsan, sessiz bir çalışma ortamında ya da bir kütüphanede karşılaşacağın o dingin ama zeki kişi, kalplerini en beklenmedik bir anda çalabilir. Bugün, aşkın sessiz ama derin dalgalarına kendini bırakmanın tam sırası! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün senin için dijital dünyanın nabzını tutmanın ve sosyal medya, iletişim ve network alanında adeta bir devrim yaratmanın günü. Merkür Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, senin bir yazının, belki de bir videonun ya da belki de bir fikrinin, dijital dünyada adeta bir tsunami etkisi yaratarak binlerce kişiye ulaşmasını sağlayabilir. Bu etkileşim, sektörünün dev isimlerinin dikkatini çekebilir ve seni onların radarına sokabilir.

Eğer yeni bir proje için bir ortak arayışındaysan ya da bir ağ oluşturman gerekiyorsa, bugün tanışacağın kişi senin gelecekteki iş ortağın olabilir. Zihnin o kadar hızlı ve yaratıcı çalışıyor ki sadece konuşarak bile insanları etkileyebilir ve onları peşinden sürükleyebilirsin. Bugün atacağın o mail ya da göndereceğin o mesaj, kariyerinde ulaşılamaz gibi görünen kapıları sonuna kadar açacak anahtar olabilir; iletişim bugün senin en güçlü silahın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, adeta bir tesadüf büyüsü hakim. Hiç gitmeyeceğin bir yerde bir yabancıyla göz göze gelmek ya da eski bir arkadaşının seni biriyle tanıştırma teklifi, hayatının aşk hikayesini başlatabilir. Ama eğer ilişkin varsa bugün, partnerinle arasındaki iletişim kopukluğu sihirli bir şekilde yerini derin bir anlayışa bırakabilir ve konuşarak her sorunu çözebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün senin için finansal anlamda bir dönüm noktası olabilir. Beklenmedik bir kapı aralanıyor ve uzun zamandır çözüm bekleyen bir miras, alacak ya da vergi konusu, gelen bir resmi haberle lehine sonuçlanabilir. Bu, senin için adeta bir rahatlama anı olacak. Merkür'ün etkisiyle, parayı yönetme biçimini kökten değiştirecek bir bilgiye sahip olabilirsin. Bu bilgi, belki de hayatının en büyük yatırımına adım atmanı sağlayacak bir tüyo olabilir.

Kariyerinde de bugün, belki de farkında olmadığın bir destekçinin senin adına attığı bir adımı öğrenebilirsin. Bu kişi, senin yeteneklerini övmüş olabilir ve bu sayede önüne ek iş veya freelance fırsatları sunulabilir. Bu fırsatlar, cüzdanını oldukça ferahlatacak ve finansal güvenliğin için atacağın adımlar, yaşam standartlarını kalıcı olarak yükseltecek bir sürecin başlangıcı olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün bir seçim yapma durumunda kalabilirsin. Geçmişteki konforlu ama durağan ilişkinle, karşına çıkan heyecan verici yeni bir aday arasında bir seçim yapman gerekebilir. Eğer hayatında biri varsa, bugün maddi konular yüzünden çıkan bir tartışma aslında birbirinize ne kadar güvendiğinizi test edecektir. Bu durumda dürüst davranmak, bugün senin en büyük kurtarıcın olacak. Unutma, dürüstlük her zaman en iyi politikadır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün hayatının belki de en önemli dönemeçlerinden birine geliyorsun. Aile işleri ve gayrimenkul konularında belirleyici adımlar atabilirsin. Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, senin için kapıları açıyor ve ev alım satımı veya aileden kalan bir mülkün değerlendirilmesi konusunda kaderin sana sunduğu bir fırsatı yakalamana yardımcı oluyor.

Öte yandan eğer kendi işini kurma hayalin varsa, bugün bir aile büyüğünün ya da geçmişten gelen bir mentörün vereceği destekle, hayallerinin gerçekleşmesi için gerekli olan parçalar yerine oturmaya başlayacak. Bugün kuracağın profesyonel bağlar, senin duygusal güvenliğini garanti altına alacak uzun vadeli bir kazanca dönüşecek. İş hayatında sessiz ve derinden yürüttüğün projelerin meyvelerini toplama vakti geldi.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün bir nostalji sınavı seni bekliyor. Eski bir sevgilinin geri dönme çabası, bugün kafanı biraz karıştırabilir. Ancak geleceğe odaklanmak senin için en sağlıklı yol olacak. Tabii eğer bir ilişkin varsa, ev içinde yapacakları büyük yaşam tarzı değişikliği, aranızdaki aşkı tazeleyip heyecanlandıracak. Bugün yuva kavramı senin için her şeyden daha romantik olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün kariyer hayatında önemli bir dönüm noktası olacak. Belki bir iş görüşmesi, belki de üst düzey bir toplantı... Bu, kaderin senin için ördüğü ağın tam da içinde olduğun an olabilir. Merkür’ün Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumu, ikna kabiliyetini zirveye taşıyor. Sözlerin öyle etkileyici olacak ki karşındaki kişiler seninle çalışmamak için hiçbir bahane bulamayacaklar.

İşte böylece, bugün atacağın bir imza ya da yapacağın bir iş birliği, bir yıl içinde hayal bile edemeyeceğin bir otorite noktasına taşıyabilir. İş hayatında belki de bir krizle karşı karşıya kalabilirsin. Ancak vereceğin akılcı ve cesur tavsiye, yöneticilerin gözünde vazgeçilmez bir lider konumuna yükseltecek. Bugün, stratejik hamleler yaparak rakiplerinden bir adım öne geçmek için sahneye çıkmalı ve gücünü de göstermelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, bugün bir kader birliği söz konusu olabilir. Eğer bekarsan, profesyonel bir ortamda tanışacağın bir kişiyle 'Biz daha önce tanışıyor muyduk?' hissini iliklerine kadar yaşayabilirsin. Bu tesadüf, bir aşkın başlangıcı olabilir. Ama eğer bir ilişkin varsa, partnerinle beraber büyük bir hayat kararı almak (taşınmak veya ciddi bir adım atmak) bugün gündeme gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

