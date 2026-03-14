Günlük Burç Yorumuna Göre 15 Mart Pazar Günün Nasıl Geçecek?

astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 15 Mart Pazar gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 15 Mart Pazar günü burçları neler bekliyor?

İşte, 15 Mart Pazar gününe ait günlük burç yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün haftanın karmaşasından ve gürültülü sosyal ortamların arındırmak isteyebilirsin. Merkür ve Mars'ın 12. evindeki buluşması, bir süredir zihnini meşgul eden belirsizliklerin ve iş dünyasındaki kaosun aslında birer 'işaret' olduğunu fısıldayarak seni aydınlatıyor. Tabii bu da seni sessizliğe ve harekete geçmeden önce ruhunu dinlendirmeye itiyor. 

Pazar gününü geri planda kalarak ve iç dünyana dönerek geçirmek ise sana f finansal konularda güçlü fırsatlar sunacaktır. Dikkatli ol, bugün kendini adeta bir hazine avcısı gibi hissedebilirsin. Zira Mars, seni adım adım kazançlı ve başarılı yollara götürüyor. Ama bunun için her zamankinden sakin, adım adım ve istikrarlı bir ilerleyiş seçmelisin. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün tam bir şifalanma süreci başlıyor. Eğer hafta boyunca yaşanan heyecanlar kalbinde yorgunluk bıraktıysa, bugün partnerinle kelimelere bile gerek kalmadan, sadece susarak anlaşmayı ve dinlenmeyi denemelisin. Ama eğer bekarsan, geçmişte yarım kalan ve hatta belki de ihanetle sonlanmış bir hikaye bugün yeniden canlanabilir... Ama her şeye rağmen artık o ağır yükü bırakıp yeni bir aşka yer açma zamanı geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün hırslı ve inatçı tavrını bir kenara bırakıp iş ortaklarınla fikirlerini paylaşma arzusu içinde olabilirsin. Merkür ile Mars'ın kavuşumu, gelecek planlarını temsil eden evinde gerçekleşiyor. Bu da demek oluyor ki, bugün her zamankinden yaratıcı olacaksın ve fikirlerin kâr getirecek. Tam da bu noktada hedeflerine ulaşmak için destek almak ve birlikte çalışmak sana iyi gelebilir.

Pazar gününü, otorite figürüne dönüşerek tamamlayacağın da aşikar. Görünen o ki üzerine çalıştığınız işte yönetimi de eline alacaksın. Şimdi, insanları etkileme zamanı geldi. Bugün kuracağın bir cümle, yarın iş hayatında büyük bir kapının anahtarı olabilir. 

Peki ya aşk? Aşk hayatınızda ise bugün güvenin yeniden inşası gündeminde. Bir süredir yaşadığın özgürlük arayışı, bugün yerini 'Partnerimle birbirimiz için ne ifade ediyoruz?' sorusuna bırakabilir. Partnerinin sana duyduğu sessiz ama derin sadakat ise içindeki tüm şüpheleri silip sana rutinleri sevdirebilir. Keyifli ve aşk dolu bir pazar geçirecek gibisin. Yani, kendini partnerine ya da flörtüne bırakmayı denemenin tam sırası! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün toplumsal görevlerine ve gelecekteki kariyer vizyonuna daha duygusal ama kararlı bir yerden bakıyorsun. Balık burcundaki Merkür ve Mars kavuşumu seni 'hayallerimdeki meslek ne?' sorgulamasına itiyor. Belki de dün okuduğun o bohem kitap ya da izlediğin belgesel, bugün sana hayatını nasıl organize etmen gerektiğiyle ilgili çok somut bir ilham veriyor. Bu da kariyerine dair yeni bir pencere açarak başarının sırrını keşfetmene yardımcı oluyor.

Tam da bu noktada sezgisel öğrenme sana destek verebilir. İş hayatını şekillendirecek teknik konuları dahi sanki yıllardır biliyormuşsun gibi bir dejavu hissiyle kavrayabilirsin. Özellikle sanat, psikoloji ya da spiritüel konularla ilgili konularda daha başarılı olabilirsin. Kararlarını sezgilerinle beslemeyi bir dene deriz! 

Peki ya aşk? Aşk cephesinde ise bugün tam bir beklenmedik itiraf enerjisi var. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin bile şaşıracağı kadar derin bir sevgi gösterisinde bulunabilirsin. Aşkını ve tüm hislerini açıkça ortaya koymaya hazırsın, kendini ona bırakıyorsun... Öte yandan eğer bekarsan, kariyer veya eğitim ortamından birinin sana olan platonik aşkının aslında ne kadar tehlikeli ve tutkulu bir boyuta ulaştığını fark edebilirsin. Belki de ondan ciddi anlamda uzaklaşman gerekiyordur! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün inançlarını ve yaşam felsefeni savunmaya hazır ol! Zira Merkür ve Mars'ın kavuşumuyla, gerçekleri söyleme cesaretin tavan yapıyor. Dün sezgilerinle hissettiğin niyetler, bugün eylem planlarına dönüşüyor. Uzak yerler, farklı kültürler ve akademik çevrelerle ilgili belirsizliklerin, bugün net bir vizyona kavuşuyor.

Kariyerinde ise uluslararası bağlantılar kurma veya uzak şehirlerle ilgili bir hamle yapma zamanı geldi. Pazar gününün rahatlığına kendini kaptırmak yerine, finansal işaretleri büyük bir iş modeline dönüştürebilecek o parlak fikrini bugün yazıya dökme zamanı. Belki de bir yayıncılık işine adım atacaksın ya da sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşabilecek bir projenin düğmesine basacaksın. Sesin bugün dünden daha güçlü ve etkileyici çıkıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, bir kıskançlık döngüsünün sonunu getiriyorsun. Belki de bir süre önce yaşadığın güven sorunları veya sadakat sorgulamaları, bugün partnerinle yapacağın şeffaf ve duygusal bir konuşma sayesinde tarihe karışabilir. Suçlamalar yerine, birbirinizin korkularını anlamayı ve onları hafifletmeyi tercih edeceksiniz. İşte bu anlayış ve empati ise yoğun ve tutkulu bir yakınlık ile taçlanabilir. İşte sana küçük bir sır: Yanında özgür hissettiğin kişi ruh eşin olabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için dönüşümün ve derinlemesine ilişkilerin günü! Daha karmaşık ve dönüştürücü bir 'biz' anlayışıyla hareket etme zamanı geldi. Merkür ve Mars'ın Balık burcundaki kavuşumu, senin 8. evinde gerçekleşiyor ve bu, 'Nelerden vazgeçmeliyim?' sorusuna yanıt aramanı gerektirecek. İşte tam da bu noktada yüzeysel olan her şeyden arınmayı denemelisin. Başarı getirmeyen iş, kazancı olmayan iş ilişkisi... ve daha aklında ne varsa! 

Finansal konulara gelince, bugün senin için bir 'kriz yönetimi' ve 'yenilenme' günü olacak gibi! Hep hayalini kurduğun ortak projeler veya yatırımlar için bugün beklenmedik bir destek bulabilirsin. Belki de bir borcun ödenmesiyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşayabilirsin. Ancak bugünün odak noktası para harcamak değil, paranın senin üzerinde yarattığı duygusal etkileri anlamak olmalı. Başkalarının kaynakları üzerinden gelecek bir fırsat, finansal stresini tamamen ortadan kaldırabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, tutkunun yerini teslimiyet alıyor. Eğer ciddi bir ilişkin varsa, büyük sözler veya teklifler yerine bugün birbirinizi en çıplak haliyle kabul etme zamanı. Zira, aşkın büyük vaatlere ya da sözlere ihtiyacı yok. Gerçekleri isteme zamanı! Tutkulu ve heyecanlı bir aşkın bile ardında güçlü ve derin bağlar olmalı. Tam da bunu başarırsan, aşkta mutluluk senin olabilir. Şimdi iyi düşünmeni istiyoruz, bu aşk sana bunu sunuyor mu? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün teknolojiye olan düşkünlüğünü bir kenara bırakıp tamamen insanlara odaklanma günün. Merkür ve Mars'ın birleşimi karşıt burcunda gerçekleşiyor ve bu, hayatındaki 'diğer' kişinin bugün senin için en büyük ayna olacağı anlamına geliyor. Kendi dünyanda kurduğun mükemmel düzenin, bugün bir başkasının duygusal dokunuşuyla nasıl değişebileceğini görmeye hazırlan.

Özellikle de kariyerinde, bir sözleşme veya ortaklık meselesi gündeme gelebilir. Ve sen bu anlaşma sürecinde daha öncekinden tamamen farklı bir görüşe sahip olabilirsin. Bugün yaşayacağın farkındalıkla işleri yapma şeklin ve yatırımların dahi değişebilir. Görünen o ki karşı tarafın taleplerini anlamak ve orta yolu bulmak için değil, kendi istediğini yapıp kârlı bir düzen kurmaya hazırsın! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün gerçek bir duygusal patlama yaşayabilirsin. Eğer bekarsan, eski iş arkadaşından gelen mesajın aslında bir 'ilan-ı aşk' olduğunu anlaman an meselesi. Ama şimdi mantığını bir kenara bırak ve kalbinin bugün seni yönetmesine izin ver. Duygularınla hareket etmek, aşk ve iş hayatında yeni kapılar açmana yardımcı olacak. Zaten istediğin gerçek bir aşk değil mi? Öyleyse kalbinin sesine sahiden kulak ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün daha hizmet odaklı ve yardımsever bir ruh halinde bürünebilirsin. Merkür ve Mars'ın birleşimi, günlük rutinlerini ve sağlığını temsil eden alanda gerçekleşecek. Bugün, başkalarına yardımcı olmak ve onların hayatını kolaylaştırmak, senin için büyük bir mutluluk kaynağı olacak. İşte bu profesyonel yaşantını ve iş dünyasındaki yerini de tümüyle değiştirecek. 

Profesyonel hayatında, yeni sosyal statü ve çevre, işlerini nasıl daha verimli hale getireceğini düşünmeye başlayacaksın. Yaratıcı fikirlerini, başkalarına yardımcı olacak bir model haline getirmek için mükemmel bir gün. İş arkadaşlarınla yaşadığın anlaşmazlık ve iletişim sorunları dahi bugün sezgisel bir anlayışla uyuma dönüştüreceksin. İşte bu yeni düzen seni iş dünyasında gerçek bir lider yapacak! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, tamir günü. Bugün partnerin için yapacağın anlamlı bir jestle geçmişi silebilirsin. Aşkın sadece kelimelerle ifade edilmediğini, eylemlerle de gösterilebileceğini ona hatırlatacaksın. Bir de aşk dolu bir kaçamağa ne dersin? Baş başa bir yolculuk, aşkınızı tazelemenizi sağlayabilir. Öte yandan eğer bekarsan, bugün bir sağlık merkezi ziyareti veya bir yardım etkinliğinde karşılaşacakları merhametli bir kişi, kalbini çalabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün hayatın sahnesine adeta bir rock yıldızı gibi parlayacaksın. Zira Balık burcundaki Mars ve Merkür kavuşumu, yaratıcılık ve hobiler evinde bir yerini alıyor. Bu da kendini sanatla, dansla ya da tutkuyla ifade etmek için her zamankinden çok daha cesur olmanı sağlıyor. 

Eğer sanat, edebiyat veya psikoloji üzerine bir eğitim alıyorsan, bugün yazdığın bir şiir ya da çizdiğin bir resim, bir başyapıt olabilir. İş dünyasında dokunduğun her şeyi güzelleştireceğin bugünü dolu dolu geçirmeyi de ihmal etme. En azından aklına gelen her fikri bir köşeye not et ve kariyerinde gücüne güç katma fırsatını yakala. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün tam bir tutku ve heyecan günü. Kontrol edilemez bir romantizm ve çekim seni sarıyor... Partnerinle adeta Romeo ve Juliet gibi yeniden tanışmış hissedebilirsin. Ona hoş sürprizler ve jestler yapıp aşkın ateşini yakabilirsin. Ama eğer bekarsan, bugün kalbin, mantığını bir kenara itip aşkın peşinden koşmanı istiyor. Sanki bir aşk romanının kahramanı gibi hissediyorsan kendini bu duyguya kapıl ve hayat seni nereye götürüyor gör! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün sakin ve iç dünyana dönük bir gün geçireceksin. Zira güçlü mü güçlü Merkür ve Mars'ın kavuşumu, 4. evinde gerçekleşiyor. Her zamanki canlı ve enerjik ruh halin, bugün içe dönük ve sadeleşmiş bir aura ile kaplanıyor. İşte bu değişim de seni iş hayatına odaklıyor. Artık istediğin işi kurmak ya da güçlü finansal karar almak vakti! 

Özellikle de maddi konularda bugün, aileden gelecek bir destek veya evle ilgili bir yatırım fırsatı gündeminde olabilir. Eğer emlakla ilgili işlerin varsa, pazar günü olmasına rağmen, bir sorunun çözüldüğünü görebilirsin. Elinde mülklerin değerinin arttığı ya da rağbet gördüğü bugünü iyi değerlendir. Çünkü akıllıca adımlarla bugün sermayeni katlayabilirsin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün daha yerleşik ve düzenli bir yaşama geçme arzusu hissedebilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle evde baş başa kalıp geleceğe dair evlilik veya birlikte yaşama planlarını en romantik şekilde konuşabilirsin. Bugün aşkın anlamı senin için 'yuva' demek... Tabii bu durum bekarlığın da sonu olabilir. Kalbini açtığın bugün, O kişiyi de bulabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün sözlerini dikkatle seçmelisin! Balık burcundaki Merkür ve Mars kavuşumu, iletişim evinde gerçekleşiyor ve bu durum, sessiz ve planlı duruşunu, bugün ilham verici konuşmalarla desteklemen gerektiği anlamına geliyor. Yakın çevrendekilere, kardeşlerine ya da dostlarına söylemen gereken o derin ve önemli şeyi bugün dile getirebilirsin.

Ayrıca yazma, konuşma veya bir projeyi sunma konusunda da her zamankinden duygusal ama etkili bir enerjiye sahip olabilirsin. İşte bu sayede kendini çok daha iyi ifade edebilir ve başarını iletişim yeteneğinle elde edebilirsin. Kendini göstermekten ve istediğin şeyi elde etmek için manipülasyondan kaçınmayacaksın. Ne diyelim, bol şans!  

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün bir karar verme günü. Bir süre önce kapını çalan ve geçmişten gelen misafire vereceğin cevabı bugün netleşmeli. Merkür ve Mars’ın kavuşumu, sana 'artık susma' diyor. Yani artık, aidiyet duygunu besleyecek bir aşkı kucaklamalısın. Aksi takdirde ayrılığı, geçmişi silmeyi ve yeni aşklara odaklanmayı düşünmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Ay, burcundaki enerjisi Merkür ve Mars'ın para evindeki birlikteliğinden güç alıyor. İşte bu da parlak fikirlerini nasıl nakite dönüştürebileceğin hakkında sana bir aydınlanma yaşatıyor. Şimdi kendini sadece özgür değil, aynı zamanda güçlü de hissetmek istiyorsun! 

Aynı zamanda para yönetimi konusunda da bugün dünden çok daha cesur ve sezgisel bir yaklaşım sergiliyorsun. 'Bu işten nasıl kâr elde ederim?' sorusunun cevabı, bugün bir rüya veya anlık bir ilhamla karşına çıkabilir. Teknolojik yatırımlarından kar elde etmek veya tamamen yeni bir gelir kaynağı bulmak için mükemmel bir gün. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün adeta bir sadakat testi yaşanıyor ama bu sefer kazanan sensin. Sana gerçekten değer veren kişinin kim olduğunu anlayacaksın. Aman dikkat bu ilişkinin sonu da olabilir, aşkının evlilikle taçlanma fırsatı da... Eğer ayrılıksa senin yolun, endişelenme! Zira, hayat en iyisini sunmak adına seni özgür kılıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Merkür ve Mars'ın burcunda birleşmesi ile birlikte, adeta dünyanın gidişatını belirleyen bir figüre dönüşüyorsun. İçindeki o muazzam enerji ve dilindeki o büyüleyici kelime gücü bugün bir araya geliyor. Belki de dün rüyalarında gördüğün sahneler bile bugün gerçeğe dönüşüyor! 

İş hayatında, kendini yeniden tanımlama ve 'ben buradayım' deme zamanı. Hatta bugün, cesur adımlarla atıp profesyonel bir marka kimliği kurmaya ne dersin? Haftanın son günü olmasına rağmen, gelecekteki büyük başarının ilk adımını bugün atabilirsin. Bugün gerçek bir lider, kazanan ve ilham kaynağı olacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün tam bir kader günü seni bekliyor. Merkür ve Mars'ın burcunda birleşmesi ile birlikte, partnerine veya hayatında özel bir yeri olan kişiye söyleyeceğin tek bir cümle, aranızdaki tüm engelleri bir anda yıkabilir. Ama eğer bekarsan, aynaya baktığında gördüğün o ışık, hayatlarına tam da aradığını bulma enerjisi veriyor. Şimdi sana aşkta mucizelere inan demeyeceğiz ama mucize gibi bir aşk yaşayabileceğini itiraf edeceğiz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

