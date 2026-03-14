onedio
article/comments-white
article/share-white
Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 15 Mart Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 15 Mart Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 15 Mart Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 15 Mart Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 15 Mart Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Mars ve Merkür, Balık burcunda buluşuyor. Bu kavuşum ise senin için biraz zorlayıcı olabilir. Kendini sıkışmış hissedebilir, başında ağrı ve özellikle de sinüs bölgelerinde hassasiyet hissedebilirsin. Yani, baş ağrıları, migren atakları veya geniz akıntısı gibi belirtilerle karşılaşabilirsin. Ayrıca, bu süreçte ateşli hastalıklara karşı da biraz daha savunmasız olabilirsin. 

Bir de yüz bölgende küçük iltihaplanmalara, sivilcelere veya cilt kızarıklıklarına dikkat etmelisin. Bu süreçte ne yapmalı dersen, bağışıklık sistemini güçlü tutman gerek! Bol bol C vitamini alın, sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göster. Tabii bir de stres ve uykusuzluktan kaçın! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün ses tellerinde hissettiğin yorgunluk veya yutkunma zorluğu, aslında dile getiremediğin duygularının fiziksel bir yansıması olabilir. Ayrıca baharın ayak sesleri ile yüzünü gösteren hava değişimi de seni etkileyebilir. Bu nedenle, bugün boyun bölgeni ılık tutmaya özen göstermelisin.

Grip, nezle ve soğuk algınlığından korunmak için giydiklerine dikkat etmeyi unutma. Tabii bir de sağlıklı bir düzen kurmak, beslenme ve uyku düzenini gözden geçirme gibi konuları da bugün bir düşün deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün akciğerlerin ve bronşlarındaki nemlilik, dış etkenlere karşı bugün biraz daha hassas olabilir. Bu durum, nefes alışverişini etkileyebilir. Özellikle sigara dumanı, parfüm veya kimyasal kokuların nefes almanı zorlaştırabileceği bir gün geçirebilirsin. Bu nedenle, bulunduğun ortamı sık sık havalandırmak büyük önem taşıyor.

Ayrıca, bugün ellerin ve bileklerindeki sinir sıkışmalarına karşı da dikkatli olman gerekiyor. Zira bu durum, genellikle ağrıya ve rahatsızlığa neden olabilir. Bedeninin sesine kulak ver ve artık kendine daha iyi bakmaya odaklan deriz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Mars'ın Merkür ile buluşması mide asidinin pH seviyesi üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olabilir. Hassaslaşan miden ve sindirim sistemin ise yanma veya şişkinlik hissi yaratabilir.

Bu yüzden sindirim sistemini yormamak için bugün sıvı ağırlıklı ve yumuşak gıdalarla beslenmeyi düşünmelisin. Bu, hücrelerinin kendini yenilemesine izin verecektir. Yani, belki de bugün bir çorba günü olabilir, ne dersin? Ayrıca, bugün göğüs dokularında da bir hassasiyet hissedebilirsin. Kendine dikkat etmenin zamanı geldi! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün seninle kalp çakranın enerjisinin bedeninde nasıl bir etki yarattığını konuşacağız. Kalp çakranın enerjisi sırt omurlarına ve kan basıncına etki ediyor olabilir. Fark ettiysen belki, sırt kaslarında aniden bir 'batma' hissi oluşuyor. Bu, Mars'ın enerjisinin yarattığı inflamatuar bir süreç olabilir. 

İşte tam da bu noktada kan dolaşımındaki toksinler, genel sağlık durumunu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle bugün, antioksidan değeri yüksek kırmızı meyvelere mutfağında yer açmanı öneriyoruz. Çilek, kiraz, ahududu gibi meyveler, bu toksinleri temizleme konusunda oldukça etkili olabilir. Bu meyveler aynı zamanda lezzetli bir atıştırmalık olarak da iş görebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün ince bağırsaklarındaki mikrobiyal flora dengesinde ve besinlerin kana karışma sürecinde değişim söz konusu olabilir. Bu durum, normalde hiç sıkıntı çekmediğin bazı gıdalara karşı hassasiyet geliştirmene neden olabilir.

Belki de son zamanlarda belirsiz karın ağrıları yaşıyorsun veya hazımsızlık gibi belirtilerle karşı karşıyasın. Eğer böyle bir durum söz konusu ise vücudun belirli bir gıdaya karşı ani bir hassasiyet geliştirmiş olabilir. Bunun için gıda alerjilerine karşı önlem almayı düşünmelisin. Belki de hekim kontrolü ve sindirim sistemini destekleyen bitkisel takviyeler de aklında olmalı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Mars'ın enerjisi, vücudunun en hassas bölgelerinden biri olan böbrek pelvisi ve idrar yollarındaki mukoza tabakasına sert bir şekilde çarpabilir. Bu durum, bu hassas bölgelerin savunmasız kalmasına ve potansiyel sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bu nedenle, bugün vücudunu içten dışa doğru temizlemek ve bu hassas bölgeleri korumak için su tüketimini artırmak önemli olacak. Bir bardak suyun bile büyük bir fark yaratabileceğini unutma! Ayrıca, idrar yollarını korumak için doğal desteklere yönelmek de iyi bir fikir olabilir. Ayrıca, bugün bel omurlarına binen yükü azaltmak için yumuşak koltukları bir kenara bırakıp daha destekleyici minderleri tercih etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Üreme organlarındaki kan akışının ve vücudunun hormonal salgı dengesinin yoğun bir değişim içine gireceği bir gün seni bekliyor. Bu durum, Mars’ın bu bölgede yarattığı etkiyle birleşince, belki de hiç beklenmedik bir şekilde bir ısı artışı veya hassasiyet hissi yaşayabilirsin. 

Tam da bu yüzden hem beslenme düzenini gözden geçirmeli hem de duygusal detoks sürecine girmelisin! Zira hormon değişiklikleri cildinde sivilce veya döküntü oluşmamasına da neden olabilir. Bugün bolca taze sebze suyu tüketmelisin. Bu sayede hem vücudunun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri alır, hem de cildin daha sağlıklı ve parlak görünür. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün karaciğer detoksunu düşünmelisin. Özellikle ağır yağlar ve işlenmiş şekerlerle dolu bir diyet, bu önemli organın işlevini zorlaştırabilir. Bu yüzden, bugün bu tür yiyeceklerden uzak durmanı öneriyoruz. Bu, kanını temizlemeye yardımcı olacak ve haftanın başında enerjini yükseltecek. Unutma ki sağlıklı bir vücut, daha parlak bir zihin ve daha yüksek bir enerji seviyesi demektir!

Diğer yandan, Mars'ın Balık burcundaki yolculuğu, kalça eklemlerindeki sinovyal sıvı kalitesini de etkileyebilir. Bu durum, özellikle siyatik sinirinde hassasiyete neden olabilir. Bunun için ise bacaklarını yukarı kaldırarak dinlendirmek, alt vücut dolaşımını rahatlatacaktır. Bu basit egzersiz, hem rahatlamanı sağlayacak hem de sinir hassasiyetini azaltacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugünün astrolojik etkileri kemik yoğunluğunu koruyan osteoblast hücrelerini harekete geçirebilir. Aynı zamanda, bu etkiler deri bariyerini de Mars'ın kurutucu etkisine karşı savunmasız bırakabilir.

Eğer bugün eklemlerinde hafif bir sızı hissedersen, panik yapma! Bu durum, eklem sıvılarındaki azalmadan kaynaklanıyor olabilir. Kolajen içeren besinleri her zamankinden daha fazla tüketmeyi tercih edebilirsin bugün. Bol bol balık, tavuk, yumurta gibi kolajen açısından zengin besinler beslenme listende yer alsın. 

Cildinde bir kaşıntı ya da kuruluk hissedersen de beslenme düzenine birkaç dokunuş gerekebilir. Karaciğeri yoran yağlı besinlerden kaçınman gerek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün sinir sistemindeki elektriksel iletimin Balık burcundaki kavuşumla birleşerek birazcık 'psikosomatik' tepkiler verebileceğini söyleyebiliriz. Yani, vücudunda gezinen ağrılar hissettiğin anlar olabilir. Ancak bu ağrıların aslında zihnindeki çözülmemiş düğümlerin fiziksel bir yansıması olduğunu unutma.

Bu durumda, ne yapabiliriz diye düşünüyorsan, işte sana birkaç öneri: Soğuk hava, özellikle ayak bileklerini ve baldır kaslarını etkileyebilir. Hani o soğuk havalarda hissettiğin kramplar var ya, işte onları engellemek için dolaşımı destekleyen çoraplar veya kremler kullanabilirsin. Bu sayede hem rahatsızlık hissetmez, hem de gününü daha enerjik geçirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün Merkür ve Mars, burcunda bir araya gelerek adeta bir sinerji patlaması yaratıyor. Bu durum, vücudunun sanki bir 'yanardağ' gibi içten dışa doğru ısınmasına neden olabilir. 

Bu enerji patlaması, genellikle pozitif bir durum olsa da bazen vücudunun bağışıklık sistemi bu durumu yanlış anlayabilir ve aşırı tepki verebilir. Bu tepkiler genellikle alerjik reaksiyonlar veya inflamasyonlar şeklinde kendini gösterir. Bu nedenle, bugün sağlığına ekstra özen göstermen ve dinlenmeyi önceliğine alman oldukça önemli. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın