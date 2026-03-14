Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 15 Mart Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Mars ve Merkür, Balık burcunda buluşuyor. Bu kavuşum ise senin için biraz zorlayıcı olabilir. Kendini sıkışmış hissedebilir, başında ağrı ve özellikle de sinüs bölgelerinde hassasiyet hissedebilirsin. Yani, baş ağrıları, migren atakları veya geniz akıntısı gibi belirtilerle karşılaşabilirsin. Ayrıca, bu süreçte ateşli hastalıklara karşı da biraz daha savunmasız olabilirsin.

Bir de yüz bölgende küçük iltihaplanmalara, sivilcelere veya cilt kızarıklıklarına dikkat etmelisin. Bu süreçte ne yapmalı dersen, bağışıklık sistemini güçlü tutman gerek! Bol bol C vitamini alın, sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göster. Tabii bir de stres ve uykusuzluktan kaçın! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…