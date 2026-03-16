onedio
article/comments-white
article/share-white
Günlük Para Burç Yorumuna Göre 17 Mart Salı Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Para Burç Yorumuna Göre 17 Mart Salı Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü

Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 17 Mart Salı gününe özel para falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün enerjinin ve renklerin bol olduğu bir gün seni bekliyor. Teknoloji ve dijital dünyadaki yenilikler bugün senin en büyük ilham kaynağın olacak. Hatta bu konuda kendini bir dahi gibi hissedeceksin. Merkür ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, senin yaratıcı ve yenilikçi fikirlerini tüm dünyaya sergilemek için adeta bir kırmızı halı seriyor. Kim bilir belki de bugün atacağın adım, bir yazılım projesi, bir start-up fikri ya da toplumsal bir hareketin ilk tohumları olacak ve hayatının en büyük projesine dönüşecek.

Bu süreçte, geleneksel olanı bir kenara bırakıp kendi kurallarını koyduğun bir iş modeline geçiş yapman gerekiyor. Bunu yaparken karşına çıkan yatırımcı ya da mentör, en çılgın fikirlerine bile hayal değil, gelecek gözüyle bakabilir ve bu yolculuğunda sana rehberlik edebilir. Görünen o ki bugün ne kadar cesur ve özgün görünürsen, başarının kapısı o kadar hızlı ve geniş bir şekilde açılacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün senin için kurumsal dünyanın zirvesine tırmanma günü! Hedeflerine ulaşma konusunda sarsılmaz bir kararlılıkla ilerliyorsun, adeta bir dağcı gibi zirveye doğru emin adımlarla tırmanıyorsun. Sıkı dur; çünkü Merkür ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, on yıllık hedeflerini bir güne sığdırabilecek kadar güçlü bir enerji veriyor. Bu enerji ile üst düzey bir yöneticiyle yapacağın geleceğe dair konuşma, sabırlı ve stratejik bir zeka ile donatılmış olduğunu kanıtlayacak ve pozisyonunu daha da güçlendirecek.

Maddi açıdan bakıldığında ise bugün senin için büyük bir kuruluşun bir parçası olma ya da kendi şirketini resmiyete taşıma sürecinde olabilecek bir gün. Eğer iş arayışında isen, bugün prestijli ve köklü bir kurumdan gelecek olan teklif, hayatının dönüm noktası olabilir. Bugün attığın her imza, gelecekteki imparatorluğunun temelini atacak! Ciddiyetin ise bugün en büyük sermayen ve karizman olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün kendini adeta bir şifa meleği gibi hissedeceksin. Sanki görünmez bir el psikoloji ve sanatsal üretim konularındaki yeteneklerini ve ilgini yönlendiriyor. Merkür ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu da sezgilerini o kadar keskinleştiriyor ki her şeyi hissediyorsun! Bu durum ise bugün birine vereceğin ruhsal tavsiye veya kaleme alacağın bir yazı ile o kişinin hayatını kökten değiştirebileceğin anlamına geliyor. Üstelik bu yeteneğin, seni yeni bir kariyer kapısının eşiğine getirebilir.

İş hayatında ise bugün, rakiplerinin bile fark edemediği bir duygusal boşluğu dolduracak bir proje tasarlayabilirsin. İnsanların ruhuna hitap eden her türlü iş, bugün büyük bir prestij olarak geri dönecek. Eğer sanatsal bir uğraşın varsa, bugün ortaya çıkaracağın eser, başyapıta dönüşecek! 

Kısacası bugün en büyük sermayen rasyonel düşünce değil, saf ilham olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün evrenin enerjisi, karmaşık hukuki süreçler ve önemli sözleşmelerle dolu bir günün seni beklediğini işaret ediyor. Üstelik tüm bu süreçlerin sonunda adalet yerini bulacak. Zira Merkür ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, hukuki meselelerin lehine sonuçlanacağını gösteriyor. Belki de uzun süredir beklediğin bir davada nihayet hak ettiğin sonuca ulaşacak veya hayatını değiştirecek bir sözleşme imzalayacaksın.

Bu hukuki süreçlerin sonucu, kariyerindeki belirsizlikleri ve pürüzleri ortadan kaldıracak ve seni tahmin ettiğinden çok daha ileriye taşıyacak. Kim bilir, belki de bu süreçte karşına çıkan bir iş teklifi, kariyerinde yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak. Bu yeni iş ortaklığı, sadece maddi anlamda değil, sosyal statünü de yükseltecek bir fırsat olabilir.

Şimdi, diplomatik yeteneklerini kullanma zamanı! Sektöründe vazgeçilmez bir arabulucu haline gelebilir, hatta en sert rakiplerini bile etkileyebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün stratejik düşünme yeteneğinin ve derinlemesine araştırmalarının meyvesini toplama vakti geldi. Satranç tahtasında rakiplerini nasıl mat ettiğini düşün, işte bugün de aynı taktikleri kullanarak hayatın karmaşık tahtasında rakiplerini alt etme günün. Bu başarıyı sana getirecek olan ise Merkür ve Kuzey Ay Düğümü'nün kozmik dansı olacak. Bu dans, keskin sezgilerini ve parlak zekanı bir araya getirerek, diğerlerinin gözünden kaçan o gizli ve gölgeli fırsatları bulmanı sağlayacak.

İş dünyasında, birinin gizlemeye çalıştığı bir hata, dikkatli gözlerinden kaçmayacak. Bu durumu sessizce düzeltmen, bugün görünmeyen kahraman ve güvenilir otorite haline getirecek.

Eğer kariyerinde radikal bir sıçrama yapmayı düşünüyorsan, bugün alacağın o gizli bilgi veya duyum, harekete geçmenin tam zamanı. Ayrıca, finansal konularda bir borç-alacak meselesinin sona ermesi veya beklenmedik bir tazminat veya prim haberi, haftaya daha güçlü bir şekilde devam etmeni sağlayacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün ışıkların altında parlamak, tüm dünyaya kendini göstermek için mükemmel bir gün. Yayıncılık, yurt dışı projeleri ve akademik kariyer alanında belki de hayatının en önemli teklifini alabilirsin. Ve bu teklif, hayatının en önemli sahnesinde başrol oynamanı sağlayabilir. Çünkü bugün, Merkür ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, sana bir kader megafonu veriyor ve fikirlerini dünyaya duyurman için kırmızı halı gibi bir fırsat sunuyor.

Aynı zamanda, bir seyahat acentasından gelecek bir telefon ya da vize başvurusunda olumlu bir gelişme de bugün kapını çalabilir. Bu, kariyerindeki tüm seyrini değiştirebilecek bir dönüm noktası olabilir. Bir Hollywood filmi gibi, uzaktaki bir iş ortağından ya da bir danışmandan gelecek bir tavsiye, belki de imkansız dediğin bir hedefi bir anda gerçeğe dönüştürebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün senin günün! Gökyüzü, içindeki yaratıcı ruhu sergileme ve sahnede parıldama fırsatı sunuyor. Merkür'ün Kuzey Ay Düğümü ile kavuşması, sanatsal yeteneklerini ve yaratıcılığını tüm ihtişamıyla sergilemen için mükemmel bir zamanı işaret ediyor. Belki de uzun süredir üzerinde emek verdiğin bir proje ya da sunum, bugün hak ettiği ilgiyi ve beğeniyi toplayacak. Ve sen, yeteneklerini tüm dünyaya gösterme şansını yakalayacaksın.

Eğer bizden bir tavsiye alacak olursan; iş hayatında bugün kendini bir marka gibi sunma fırsatın var. Bir topluluk önünde yapacağın bir konuşma ya da sunacağın bir rapor, vizyoner ve karizmatik liderliğini herkese gösterecek. Takdir beklemek yerine, öz güveninle herkese hak ettiğin takdiri hissettir. Evren, senin için podyumu hazırlıyor, senin yapman gereken tek şey cesurca adım atmak ve ışığını tüm dünyaya göstermek. Bugün, sahne senin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün iş yerinde sanki bir süper kahraman kostümü giymişsin gibi hissedeceksin! Teknik analiz ve kriz yönetimi konularında adeta bir dedektif gibi çalışacak, gözlerini dört açacak ve detaylarda gizlenmiş bir hatayı ya da veri açığını kimsenin fark etmediği bir anda keşfedeceksin. Bu durum, iş yerindeki itibarını ve prestijini göklere çıkaracak. Merkür ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, detaylara olan inanılmaz hassasiyetini adeta bir kader belirleyici alete dönüştürüyor; bugün vereceğin bir teknik tavsiye, bir projenin kaderini tamamen değiştirebilir. 

Cebindeki parayla ilgili konularda da bugün oldukça uyanık ve kazançlı bir gün seni bekliyor. Belki de uzun zamandır aklında olan ve bir türlü cesaret edemediğin o yatırım planını bugün hayata geçirirsen, finansal özgürlüğünün temelini sağlam bir şekilde atmış olacaksın. Kariyerinde uzman olduğun bir konuda gelecek bir teklif, profesyonel yaşamında yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün gökyüzündeki gezegenlerin senin için harika bir gün oluşturduğunu söyleyebiliriz. Dijital dünyanın ritmini yakalamak ve sosyal medya, iletişim ve network alanlarında adeta bir fırtına koparmak için kusursuz bir zaman. Merkür ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, bir yazının, belki bir videonun ya da belki de bir fikrinin, dijital dünyada adeta bir deprem etkisi yaratarak binlerce kişiye ulaşmasını sağlayabilir. Bu etkileşim, sektörünün dev isimlerinin dikkatini çekebilir ve seni onların radarına sokabilir.

Yeni bir projede yer almak için bir partner mi arıyorsun? Ya da belki de bir ağ oluşturman gerekiyor? Bugün tanışacağın kişi, gelecekteki iş ortağın olabilir. Zihninin hızı ve yaratıcılığı o kadar etkileyici ki, sadece konuşarak bile insanları etkileyebilir ve onları peşinden sürükleyebilirsin. Bugün atacağın o mail ya da göndereceğin o mesaj, kariyerinde ulaşılamaz gibi görünen kapıları sonuna kadar açacak anahtar olabilir; iletişim bugün senin en güçlü silahın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün finansal hayatında belki de bir milat yaşayabilirsin. Beklenmedik bir fırsatın kapısını çalıyor olabilir. Uzun zamandır çözüm bekleyen bir miras meselesi, belki de bir alacak ya da vergi konusu, bugün beklenmedik bir resmi haberle senin lehine sonuçlanabilir. Bu durum, senin için adeta bir nefes alma anı olacak, finansal stresinden bir nebze olsun uzaklaşmanı sağlayacak.

Merkür'ün etkisi altında, parayı yönetme konusunda kökten bir değişiklik yapabilecek bir bilgiye ulaşabilirsin. Bu bilgi, belki de hayatında yapacağın en büyük yatırımın ilk adımını atmanı sağlayacak bir ipucu olabilir. Bu, senin için büyük bir dönüşüm anlamına gelebilir.

İş hayatında da bugün, belki de farkında olmadığın bir destekçinin senin adına attığı bir adımı öğrenebilirsin. Bu kişi, senin yeteneklerini övmüş olabilir ve bu sayede önüne ek iş veya freelance çalışma fırsatları çıkabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün belki de hayatının en kritik virajlarından birini dönüyorsun. Ailevi meseleler ve emlak işleri üzerinde belirleyici kararlar alman gerekebilir. Merkür ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, senin için yeni kapılar aralıyor ve bir ev alıp satma ya da aile yadigarı bir mülkü değerlendirebilme imkanı sunuyor. Kaderin bu fırsatı sana sunduğu bir dönemdesin.

Diğer yandan, kendi işini kurma hayalin varsa, bugün aile büyüğünden ya da geçmişten bir mentörden alacağın destekle, hayallerini gerçekleştirmek için gerekli olan parçaların yerine oturması için ilk adımları atabilirsin. Bugün kuracağın profesyonel ilişkiler, senin duygusal güvenliğini sağlama alacak ve uzun vadede kazanç sağlayacak bir yatırıma dönüşebilir. İş hayatında sessiz sedasız yürüttüğün projelerin sonuçlarını toplama zamanı geldi. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün senin için iş yaşamında belirleyici bir dönüm noktası olacak. Kim bilir, belki bir iş mülakatı için ter dökeceksin, belki de üst düzey bir toplantıya katılacaksın... Bu, kaderin özenle ördüğü ağın tam da merkezinde olduğun, belirleyici bir an olabilir. Gezegenlerin enerjisi de yanında. İletişim gezegeni Merkür’ün Kuzey Ay Düğümü ile birleştiği bu dönemde, ikna kabiliyetinin zirveye ulaştığını göreceksin. Sözlerin öyle etkileyici olacak ki karşındaki kişiler seninle çalışmamak için hiçbir bahane bulamayacaklar.

İşte bu şekilde, bugün atacağın bir imza ya da yapacağın bir iş birliği, bir yıl içinde hayal bile edemeyeceğin bir otorite noktasına taşıyabilir. İş hayatında belki de bir krizle karşı karşıya kalabilirsin. Ancak bu durumda vereceğin akılcı ve cesur tavsiyeler, yöneticilerin gözünde seni vazgeçilmez bir lider konumuna yükseltecek. Bugün, stratejik hamleler yaparak rakiplerinden bir adım öne geçmek için sahneye çıkmalı ve gücünü de göstermelisin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın