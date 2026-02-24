Günlük Para Burç Yorumuna Göre 25 Şubat Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Merkür, duraksama moduna geçmiş durumda! Ve bu durum senin zaten dikkat çeken gözlem yeteneğini daha da parlatabilir. İş yerinde, belki de diğerlerinin gözden kaçırdığı, belki de önemsiz gibi görünen en minik ayrıntılar bile senin radarına takılabilir. İşte bu özelliğin, belki de farkında olmadan büyük bir krizin önüne geçmeni sağlayabilir. Bu da seni bir anda liderlik pozisyonuna taşıyabilir ve zirveye tırmanışında önemli bir basamak olabilir.

Eğer bugünlerde üst düzey bir toplantı ya da resmi bir yazışma gündemindeysen, kelimelerini dikkatlice seçmeli ve üzerinde düşünmelisin. Zira Merkür'ün bu duraksama dönemi, aceleyle gönderilen bir eposta ya da yeterince incelenmemiş bir belge yüzünden başını ağrıtabilir. Bu nedenle, adımlarını dikkatlice atmalı ve 'gönder' düğmesine basmadan önce bir kez daha kontrol etmelisin. Unutma ki acele işe şeytan karışır ve detaylar şeytanın ayrıntıda gizli olduğunu söylerler. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…