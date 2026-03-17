onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bayramda Otoyollar Ücretsiz mi? 2026 Ramazan Bayramı Köprü ve Otoyol Geçişleri Hakkında Tüm Detaylar

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.03.2026 - 16:52

Milyonlarca sürücü bayram tatili planlarını yaparken, yollara düşmeyi sabırsızlıkla bekleyenlerin aklında 'Bayramda otoyollar ücretsiz mi?' sorusu var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yönetilen yollar için beklenen düzenlemeler şekillenmeye başladı. Peki, bayramda otoyollar ücretsiz mi? Bayramda köprüler ücretsiz mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 Ramazan Bayramı’nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca vatandaşın tatil hazırlıkları hız kazandı. Memleketine gitmek veya kısa bir tatil yapmak isteyen sürücülerin en çok merak ettiği konuların başında ise ulaşım maliyetleri geliyor. 2026 yılı takvimine göre 20 Mart Cuma günü başlayacak olan Ramazan Bayramı süresince köprü ve otoyolların bedava olup olmayacağı seyahat bütçesini belirlemek isteyenlerin ana gündem maddesi haline geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nden gelecek resmi açıklamalar beklenirken, geçmiş yıllardaki uygulamalar bu bayram için de önemli ipuçları veriyor.

Bayramda Hangi Köprü ve Otoyollar Bedava Olacak?

Genellikle her dini bayramda olduğu gibi, 2026 Ramazan Bayramı’nda da kamuya ait olan köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş uygulamasının devreye alınması bekleniyor. Bu kapsamda İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen tüm otoyolların bayram süresince ücretsiz hizmet vermesi öngörülüyor. Genellikle bayramın birinci günü saat 00.00’dan başlayarak bayram sonuna kadar devam eden bu muafiyet, Resmi Gazete’de yayımlanacak olan Cumhurbaşkanı Kararı ile resmiyet kazanacak.

Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsü Ücretsiz mi?

Sürücülerin en çok yanıldığı noktalardan biri, tüm köprülerin bayramda ücretsiz olduğu düşüncesidir. Ancak 'Yap-İşlet-Devret' modeliyle hayata geçirilen projeler genellikle bu kapsamın dışında kalıyor. 2026 bayram trafiğinde de Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi özel işletmedeki yolların ücretli olmaya devam etmesi muhtemel görünüyor. Bu güzergahları kullanacak olan vatandaşların, yolculuk öncesinde bakiye kontrollerini yapmaları ve güncel tarifeleri incelemeleri büyük önem taşıyor.

Arefe Günü ve Bayram Trafiğine Karşı Sürücülerin Dikkatine

19 Mart Perşembe gününe denk gelen Arefe günü ile birlikte yollarda yoğunluğun zirve yapması bekleniyor. Trafik uzmanları, özellikle büyükşehir çıkışlarında yaşanacak kilitlenmelerden kurtulmak için seyahatlerin gece geç saatlere veya bayramın ilk günü sabahın erken saatlerine planlanmasını öneriyor. Ücretsiz geçişlerin yaratacağı ek yoğunluk da göz önünde bulundurulduğunda, navigasyon uygulamaları üzerinden canlı trafik takibi yapmak zaman kazandıracaktır. Unutulmamalıdır ki, yolların ücretsiz olması güvenliği arka plana atmayı gerektirmez; bayram sevincinin gölgelenmemesi için hız limitlerine ve trafik kurallarına harfiyen uyulması hayati önem taşımaktadır.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın