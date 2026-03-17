Yeraltının Altın Sesi: Method Man’i İnceliyoruz!

1994’te çıkan ilk solo albümü Tical, Def Jam etiketiyle yayımlandı. Albüm karanlık, minimal ve RZA prodüksiyonlarının puslu atmosferiyle doluydu. Bring the Pain gibi parçalar, Method Man’i solo bir yıldız olarak konumlandırdı. Tical’ın orijinal kayıtları bir stüdyo hırsızlığında kayboldu. Evet, bildiğiniz kayboldu. Albüm neredeyse baştan kaydedildi. Buna rağmen kült statüsüne ulaştı. Bu da onun krizden performans çıkarma kapasitesinin bir göstergesi. Albümle birlikte Grammy adaylığı ve ciddi bir ticari başarı geldi. Method Man artık sadece Wu-Tang üyesi değil, başlı başına bir marka olmuştu.