Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 24 Şubat Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün bilgisayar başında geçirdiğin uzun saatlerin ardından gözlerinde bir yorgunluk hissi ve odaklanma zorluğu yaşayabilirsin. Uzun süreli ekran kullanımının göz kuruluğu ve bulanık görme gibi sonuçları olabilir. Ayrıca, duruş bozuklukları nedeniyle boyun, sırt ve omuz ağrılarından da muzdarip olabilirsin.

İşte tam da bu yüzden gözlerini dinlendirmek için her 20 dakika da bir ekranından uzaklaşıp belki pencereden dışarıya, belki de odaya hakim bir noktaya bakmayı denemelisin. Bu, göz kaslarının rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Bunun yanında, beslenmene de dikkat etmeyi ihmal etme. Omega3 içeren besinler, göz sağlığını destekleyen önemli bir yardımcıdır. Somon, ceviz, chia tohumu gibi Omega3 zengini besinler tüketmeyi dene. Tabii oturuş bozukluğunu da düzeltmek için acele etsen iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…