Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 28 Şubat Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün sağlığın için uyku ve rüyalara odaklanmalıyız. Zira, sağlığınla uyku kaliten ve rüyalarının derinliği arasında doğrudan bir bağlantı var. Uyandığında taze ve enerjik hissetmenin sırrı, REM uykusunda gerçekleşen hücresel temizlik sürecinde yatıyor. Bu süreç, beyninin kendini yenilemesini ve enerji seviyelerinin gün boyunca yüksek kalmasını sağlıyor. Dolayısıyla, uyku düzenine öncelik vermen ve kaliteli bir uyku sağlaman, sağlıklı ve enerjik bir yaşamın anahtarı olabilir.

Bunun yanı sıra, duygularını bedeninde hapsedip tutmak yerine, onları dışa vurmanın ve lenf akışını destekleyen duygusal arınma yaşamanın da sağlığın üzerinde büyük bir etkisi var. Yani hem zihnen hem bedenen arınmak ve sağlıklı olmak için gün içinde kendinle yüzleşmen gerekebilir. Bu sayede çok daha kaliteli bir uyku da çekebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…