valÜ ile Anako’ya Yatırım Fırsatı | Kitle Fonlaması Başlıyor

Bu videoda Anako kurucu ve yetkilileri sizler için Anako’nun tüm sürecini anlattı.

Anako neden kuruldu?

20 yılda sektöre nasıl bir değer kattı?

Bugün neden yatırımcılarını büyüme yolculuğuna davet ediyor?

Anako Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akman, bu videoda şirketin kuruluş vizyonunu, sektör için yarattığı katma değeri ve başlatılan kitle fonlaması yatırım turunun detaylarını anlatıyor.

Anako bugüne kadar,

•⁠ ⁠160.000.000 kg sıvı yumurta üretimi gerçekleştirdi.

•⁠ ⁠3,3 milyar adet yumurtayı ekonomiye kazandırdı.

•⁠ ⁠8,3 milyar ₺ katma değer yarattı.

Şimdi ise büyüme yolculuğunu kitle fonlaması ile yeni bir aşamaya taşıyor.

Fonlama sonrası büyüme vizyonu:

•⁠ ⁠Avrupa’daki arz boşluğunu ihracat atağıyla fırsata dönüştürmek

•⁠ ⁠Türkiye’de hazır haşlanmış yumurta kategorisini kurarak B2C’de yeni bir pazar yaratmak

•⁠ ⁠Yumurta kabuğundan biyoplastik üretimiyle döngüsel ekonomiye katkı sağlayan sürdürülebilir inovasyon geliştirmek

Kitle fonlaması; yatırımcıların şeffaf ve demokratik bir modelle şirketlere ortak olabildiği bir sistemdir. Anako da bu model ile yatırımcılarını geleceğin katma değerli yumurta ürünleri pazarına ortak olmaya davet ediyor.

Minimum yatırım tutarı: 10.000 ₺

Yatırım süreci SPK lisanslı valÜ platformu üzerinden yürütülmektedir.

Detaylı bilgi ve yatırım için:

https://valu.com.tr/proje/192/Anako-Yumurta?utm_source=onedio&utm_medium=video