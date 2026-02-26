Sevgili Terazi, bugün Merkür retrosunun etkisiyle uzak bağlantıların, eğitimlerin ve resmi işlemlerin biraz karmaşık bir hale gelebilir. Belki bir başvuru sürecin uzayabilir ya da belki de bir evrakın eksikliği son anda fark edilebilir. Bu durumda panik yapmak yerine sabırlı olmayı tercih etmelisin.

Özellikle yeni bir işe girme sürecindeysen ya da akademik planların için önemli adımlar atacaksan, bu yeniden düzenlenme sürecini dikkatle değerlendir. Hani derler ya 'bir musibet bin nasihatten iyidir' diye, işte tam da bunu yaşayabilirsin. Yoluna çıkacak engelleri ve aksaklıkları ortadan kaldıran retro sayesinde, hayalini kurduğun şeylerin gerçekleşmesi için en doğru adımı atabilir ve en güçlü stratejiyi belirleyebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise heyecan dorukta! Mevcut ilişkinde gelecek planları konuşma zamanı geldi. Tabii Merkür retrosunda net kararlar almak için acele etmemelisin. Belki de evlilik kararından önce birlikte daha fazla şey paylaşmayı düşünebilirsin. Aileleri tanıştırma adımı ile bu özel süreci başlatabilirsin. Böylece, duygularını ve düşüncelerini netleştirmek için kendine zaman tanırsın. Taşlar yerine oturduğunda ise mutlu bir evlilik için harekete geçebilirsin. Belki de retro bittiğinde 'evet' dersin!