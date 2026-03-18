Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında uyum ve çekim oldukça güçlü hissediliyor. Partnerin varsa, aranızdaki romantik enerji daha görünür hale geliyor. Birlikte yapılan planlar, estetik detaylar ya da sadece sakin bir sohbet bile ilişkinizi daha anlamlı kılabilir. Senin zarif ve dengeli yaklaşımın partnerinin sana daha fazla yakınlaşmasını sağlayacak. Duygusal anlamda huzur arayışın karşılık buluyor.

Şu sıralar yalnız ilerliyorsan, sosyal bir ortamda ya da arkadaş çevrende dikkatini çeken biriyle karşılaşabilirsin. Görsel uyum kadar zihinsel uyum da senin için önemli ve bugün bu dengeyi yakalayabileceğin biriyle tanışma ihtimalin yüksek. Flört enerjin oldukça güçlü ama sen bu süreci yine kendi tarzında, dengeli ve zarif şekilde yöneteceksin.