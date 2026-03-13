Sevgili Terazi, bugün aşk hayatında biraz farklı bir yol izleyebilirsin. Genelde 'ilk görüşte aşk' diye bir tabir vardır ya, işte bugün senin için bu durum biraz değişiklik gösterecek. 'İlk konuşmada aşk' dediğimiz bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Birisiyle gireceğin zekice bir felsefi tartışma ya da iş hayatı üzerine yapacağın derinlemesine bir sohbet, kalbinin kapılarını sonuna kadar açmana vesile olabilir. Bu kişiye hayran kalacağın bir zeka ile karşılaşabilirsin, hazırlıklı ol!

Bir yandan da eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte bir konsere ya da partiye gitmek, ilişkinin üzerinde biriken tozları silip süpürecektir. Belki de uzun zamandır aradığın heyecanı bu şekilde yakalayabilirsin. Yani, bugün aşk hayatında tutkudan çok eğlenceye yer vermen gereken bir gün olacak. Eğlencenin aşkı kurtardığı bir gün seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…